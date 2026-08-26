Netflix ulepsza aplikację mobilną. Jest szybciej i prościej

Korzystanie z Netfliksa stało się jeszcze prostsze dzięki temu, że każdy użytkownik może oglądać filmy i seriale na swoim telefonie. Ulubione produkcje można włączyć właściwie wszędzie - w przerwie na lunch, w komunikacji miejskiej czy w poczekalni u dentysty. Do tej pory poruszanie się po aplikacji mobilnej było bardzo intuicyjne, jednak teraz użytkownicy mogą korzystać z niej dużo szybciej i prościej.

Netflix ulepsza aplikację mobilną. Co się zmieniło?

W ubiegłym roku Netflix podjął kroki w celu zmiany aplikacji na telewizory po raz pierwszy od 10 lat. Teraz przyszedł czas na ulepszenie aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą już zauważyć nowy interfejs, a także korzystać z usprawnionej nawigacji. Dzięki pionowej prezentacji treści widzowie mogą odkrywać nowości również na ekranach telefonów.

Najważniejszą zmianą jest pionowy feed o nazwie "Klipy", który został zaprojektowany specjalnie pod treści na urządzenia mobilne. Przypomina on rolki w mediach społecznościowych, na których użytkownicy będą mogli zobaczyć fragmenty rozmaitych filmów, seriali czy programów. Netflix zapewnia, że "Klipy" nie są wyłącznie źródłem rozrywki, ale przede wszystkim - motorem do działania, by obejrzeć interesującą nas produkcję.

Nowa aplikacja mobilna Netfliksa

Dodatkowo pojawiły się takie opcje jak: Dodaj do "Mojej listy", Udostępniaj oraz Odkrywaj. Umożliwiają one dodawanie filmów i seriali do listy bezpośrednio z kanałów klipów, udostępnianie wybranych produkcji znajomym bezpośrednio ze swojego feedu, a także otrzymywanie rekomendacji dopasowanych do gustu użytkownika.

Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer, podkreśla, że aplikacja mobilna ma pomóc użytkownikom na jeszcze bardziej satysfakcjonujące korzystanie z serwisu i odkrywanie spersonalizowanych treści:

Dążymy do tego, aby doświadczenia mobilne były równie ekscytujące, jak dostępne u nas treści. Chcemy oferować użytkownikom spersonalizowaną, wciągającą rozrywkę idealnie pasującą do danego nastroju lub chwili. A to dopiero początek.

Streamingowy gigant podkreślił, że sekcja "Klipy" wciąż będzie ulepszana. Dzięki temu użytkownicy będą mogli odkrywać treści dopasowane do ich zainteresowań i preferencji. W przyszłości pojawią się również klipy z podcastów, a także programów na żywo.

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