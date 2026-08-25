Netflix pokazał zwiastun nowych odcinków Stranger Things. Kiedy premiera?

Zbliżają się Walentynki, a tymczasem drużyna z Hawkins musi odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi zjawami i chmarą dziwnych stworzeń siejących chaos w mieście - czytamy w oficjalnej zapowiedzi nowych odcinków serialu Netfliksa. Zgadza się: choć główny serial live action dobiegł końca, uniwersum „Stranger Things” będzie eksplorowane przez twórców znacznie dłużej. Do sieci trafił właśnie zwiastun 2. odsłony spin-offa.

Stranger Things: Opowieści z ’85 - sezon 2. Zwiastun serialu Netfliksa

„Stranger Things: Opowieści z ’85” to pierwszy animowany spin-off „Stranger Things” i zarazem pierwsza produkcja, która rozwija uniwersum po zakończeniu jego głównej historii. Serial został stworzony przez Erica Roblesa, a jego producentami wykonawczymi są Matt i Ross Dufferowie, Shawn Levy, Dan Cohen oraz Hilary Leavitt. Za animację odpowiada australijskie studio Flying Bark Productions.



Pierwszy sezon, liczący 10 odcinków, zadebiutował na Netfliksie 23 kwietnia tego roku - praca nad kontynuacją musiała zatem rozpocząć się w od razu po sfinalizowaniu „jedynki”, dzięki czemu dostaniemy ją już 5 miesięcy później. Akcja została osadzona w zimie 1985 roku, pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginalnego „Stranger Things”. Wydarzenia z animacji nie są zatem powieścią o nowych bohaterach funkcjonujących gdzieś „obok” znanej historii - uczestniczą w nich bezpośrednio Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max, a więc bohaterowie, których znamy z aktorskiego serialu. Niestety, głosów udzielają im inni artyści.



Nowe spin-offowe zagrożenie ma pochodzić z opuszczonych kopalni srebra w Hawkins. Netflix zapowiada, że historia będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z „jedynki”, a kolejne anomalie są powiązane z tym, co wydarzyło się wcześniej. Showrunner Eric Robles podkreśla, że sezony „Opowieści z ’85” nie są od siebie niezależne - przeciwnie, „bardzo mocno się ze sobą łączą”. Oznacza to, że mitologia ustanowiona w 1. sezonie, zwłaszcza kwestia zarodników, organizmów i związku pomiędzy ziemską biologią a materią Drugiej Strony, będzie miała dalsze konsekwencje.



Premiera już 17 września. Oczywiście tylko w Netfliksie.

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