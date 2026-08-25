Te seriale Netfliksa dostaną nowe sezony. Fani mogą odetchnąć

Jak wiemy - Netflix lubi kasować seriale przed ich końcem. Cóż, biznes to biznes: jeśli dany tytuł nie przyciąga przed ekran odpowiednio dużej publiczności (to znaczy: na tyle licznej, by produkcja się opłacała), trudno dziwić się decydentom, że wolą zamknąć projekt. W gruncie rzeczy wszystko zależy od nas, subskrybentów.



W związku z powyższym nigdy nie możemy być pewni, czy któraś z produkcji Netfliksa, która akurat podbiła nasze serduszka, dotrwa do końca - a przecież niewiele jest rzeczy tak bolesnych dla kinofila i serialomaniaka, jak przerwanie dobrego serialu i pozbawienie możliwości poznania finału wspaniałej historii.



Na szczęście dziś część z nas może odetchnąć z ulgą. Netflix zapowiedział bowiem kontynuacje części swoich hitów - i mowa o jedenastu naprawdę fajnych produkcjach. To jeszcze nie koniec!

Netflix: te seriale dostaną nowe sezony

8. sezon „Black Mirror” jest oficjalnie w produkcji. Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęły się tego lata, ale póki co nie ustalono daty premiery. Na początku roku twórca serialu, Charlie Brooker, potwierdził, że dystopijna antologia „powróci i, miejmy nadzieję, będzie jeszcze bardziej BLACK MIRROR niż kiedykolwiek dotąd”. Brooker jest scenarzystą i producentem wykonawczym 8. sezonu, który współtworzy z Bishą K. Ali.



Netflix potwierdził również zamówienie 2. serii świetnego serialu Neila Forsytha pt. „Legends”, opowiadającego o grupie funkcjonariuszy służb celnych działających pod przykrywką, oraz reality show „Being Gordon Ramsay”, poświęconego słynnemu kucharzowi i jego powiększającej się rodzinie. Platforma potwierdziła również, że „Dżentelmeni” Guya Ritchiego powrócą z 3. sezonem. 2. sezon zadebiutuje 3 września.

Kolejne odsłony otrzymają również inne popularne brytyjskie seriale, w tym „Supacell”, „Ród Guinnessów” oraz „Black Doves”. 2. sezon „Supacell” właśnie zakończył produkcję i ma trafić na Netflix w 2027 r. Nowe odcinki „Black Doves” pojawią się jeszcze w 2026. Z kolei sześcioodcinkowy 2. rozdział „Rodu Guinnessów” wejdzie w fazę produkcji w styczniu.

To była ogromna przyjemność przenieść historię Guinnessów na ekran, dlatego jestem zachwycony, że będziemy kontynuować opowieść o jednej z największych dynastii świata w 2. sezonie



- ogłosił twórca serialu Steven Knight, odpowiedzialny również za ikonicznych „Peaky Blinders”.

Jeśli chodzi o programy niefabularne, widzowie mogą spodziewać się powrotu „Formula 1: Drive to Survive” z 9. sezonem, który pojawi się na Netfliksie w przyszłym roku, oraz „Love Is Blind: UK” (dostaniemy 4. sezon). Zdjęcia do tego ostatniego rozpoczną się w przyszłym miesiącu, a w programie pojawi się nowa grupa singli szukających miłości. Premiera planowana jest na 2027 rok. 3. sezon „At Home with the Furys” jest obecnie w produkcji, natomiast 2. sezon „The Rest Is Football” powróci wraz z sezonem Premier League 2026/27.

Nasi widzowie uwielbiali te programy, dlatego ogromnie cieszymy się, że możemy je przywrócić. Ponownie odwiedzimy rodzinę Guinnessów, będziemy gotować z Ramsayami, pójdziemy pod przykrywkę razem z bohaterami „Legends” i zajrzymy do domu rodziny Furych. Ogromne podziękowania dla wspaniałych producentów, aktorów, scenarzystów, reżyserów i ekip stojących za tymi produkcjami oraz wszystkimi powracającymi serialami Netflixa - to ogromny przywilej móc gościć te perełki w naszym serwisie



- oświadczyła Anne Mensah, wiceprezeska Netflixa ds. brytyjskich produkcji.

Netflix - nowe sezony seriali - pełna lista:

Dżentelmeni, sezon 3. - bez daty premiery; 3 września dostaniemy 2. sezon

Czarne lustro, sezon 8. - bez daty premiery

Legendy, sezon 2. - bez daty premiery

Supacell, sezon 2. - premiera w 2027 r.

Black Doves, sezon 2. - premiera w 2026 r.

Ród Guinnessów, sezon 2. - produkcja ruszy w styczniu 2027 r.

Formula 1: Jazda o życie, sezon 9. - premiera w litym 2027

The Rest is Football, sezon 2.

Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya, sezon 2. - brak daty premiery

Rodzina Furych, sezon 3. - w produkcji

Miłość jest ślepa: Wielka Brytania, sezon 4. - 2027.

Czytaj więcej:

Ładowanie...