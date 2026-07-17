Aż 10 nowości wleciało na Netfliksa. Mocarne filmy i seriale

Chciałoby się sparafrazować klasyka i powiedzieć: "walka trwa, ale oni już są wielcy". Tyczyłoby się to filmów i seriali dostępnych do obejrzenia na Netfliksie. Bój o szczyty popularności jest mocny - "Domek na prerii" strącił z tronu najnowszy serial na bazie twórczości Harlana Cobena, czyli "Za wszelką cenę". Spośród filmów dominuje w serwisie "Aż po kres", ale "As palestry" i "Podróż na Tajemniczą Wyspę" pozostają w boju. Tylko dziś, jednego dnia, tj. 17 lipca, Netflix postanowił, że dorzuci do tego i tak mocnego zbiorowiska kolejne tytuły - łącznie dziesięć. Sprawdzamy, co będzie konkurencją dla dotychczasowych hitów Netfliksa.

Nowości Netfliksa od piątku. TOP 3 tytułów w serwisie

Heartstopper Forever

Filmowa kontynuacja hitowego serialu Netfliksa, który dotychczas doczekał się trzech sezonów, a teraz przyszła pora na pełnometrażową produkcję, wieńczącą losy głównych bohaterów. Ci nie mają lekko - zmagają się z niezbyt komfortową rzeczywistością związku na odległość. Nick (Kit Connor) powoli przygotowuje się do rozpoczęcia studenckiego etapu życia, zaś Charlie (Joe Locke) realizuje się w szkole. Ich związek przechodzi próbę, ale jawi się pytanie: czy ją wytrzyma?

Jack Ryan: Teoria chaosu

Znamy postać Jacka Ryana z wielu tytułów (np. z obecnego na liście nowości Netfliksa "Polowania na Czerwony Październik"), a ten powstał 12 lat temu za sprawą reżyserii Kennetha Branagha i scenariusza duetu Adam Cozad & David Koepp. Tytułowy bohater (Chris Pine) jest analitykiem CIA, który udaje się do Moskwy. Tam odkrywa, że potężny rosyjski oligarcha, Wiktor Stazow (Branagh, bo kto inny) planuje spisek mający na celu doprowadzenie do gospodarczej katastrofy Stanów Zjednoczonych. Jack próbuje go udaremnić.

Potwory kontra Obcy

Dla mnie osobiście to dość ważny film - jedna z pierwszych animowanych produkcji, które widziałem w kinie świadomie jako dziecko (oczywiście na tyle, na ile świadomy kinowo może być 8-latek). Centralną postacią tej produkcji jest Susan (Reese Witherspoon), która w trakcie przygotowań do ślubu zostaje uderzona meteorytem. Wskutek tego zdarzenia niespodziewanie rośnie do gigantycznych rozmiarów, przez co trafia do Strefy 51, podziemnej celi, w której poznaje inne osadzone potwory.

Pełna lista nowości Netfliksa. Wszystkie 10 tytułów

23 000 istnień

Heartstopper Forever

Pragnienie

Mapa pragnień

Pałac Wschodni

Jack Ryan: Teoria chaosu

Twórca

Polowanie na Czerwony Październik

Potwory kontra Obcy

Kwarantanna 2: Terminal

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