Film, który dokonał niemożliwego, wbił na Netfliksa. Szykuje się krwawa uczta

To nie jest tak że "Grzesznicy", którzy dopiero teraz trafili na Netfliksa, nie byli do tej pory w streamingu dostępni. To przecież nie jest taki świeży hicior. Królował on na wielkich ekranach w kwietniu zeszłego roku. I to całkiem długo widzowie tłumnie się na niego wybierali. W drugi weekend wyświetlania zanotował przecież wyjątkowo mały spadek frekwencji. Marketing szeptany zrobił swoje. Mnóstwo osób chciało zobaczyć, czy film rzeczywiście jest tak dobry, jak wszyscy mówią.



A mówili dużo i głośno. Nie bez powodu film ma aż 97 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy zachwycają się w nim dosłownie wszystkim - od podwójnej roli Michaela B. Jordana, przez reżyserię Ryana Cooglera, po muzykę. Ach, muzyka. Ten blues tworzy niesamowity klimat filmu, w którym wampiry za wszelką cenę próbują dostać się do właśnie otwartego przez braci bliźniaków klubu. Już po samych zapowiedziach i opiniach wydawało się, że to coś, co trzeba zobaczyć i posłuchać samemu.

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Grzesznicy - horror już na Netfliksie

"Grzesznicy" cieszyli się taką popularnością, że w światowym box offisie zarobili ponad 370 mln dol. To wynik we wcześniejszych latach wręcz nieosiągalny dla filmu, nie będącego częścią popularnej franczyzy ani nawet adaptacją czegokolwiek. To całkowicie oryginalny horror z R-ką, który po prostu ku zaskoczeniu całego Hollywood stał się hitem.

Przez swoją popularność "Grzesznikom" droga do streamingu trochę zajęła. Na HBO Max pojawili się oni niecałe cztery miesiące po swojej premierze. Stało się to dokładnie rok temu - 4 lipca 2025 roku. Ale nie oznaczało to końca sukcesów filmu. Ba! Jak się okazało, najlepsze miało dopiero nadejść. Znacznie, znacznie później.

"Grzesznicy" pobili rekord Oscarów. Przed nimi żaden inny film nie miał aż 16 nominacjo do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Co prawda zgarnęli tylko cztery statuetki, ale i tak zdążyli złotymi zgłoskami zapisać się na kartach historii kina. Na Netfliksa wchodzą więc już jako wielcy zwycięzcy - i pod względem komercyjnym i artystycznym.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.