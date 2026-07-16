Netflix pokazał nowości na weekend. Potężna premiera i kultowy film

Subskrybenci Netfliksa niewątpliwie mają z czego wybierać. Pasowałoby tu przekręcenie słynnego określenia i stwierdzenie, że mają oni "pełne oczy roboty" - w końcu liczba tytułów dostępnych w serwisie tylko rośnie i wzbogaca się o interesujące tytuły. Polska publiczność na potęgę ogląda takie filmy jak "Aż po kres", "Podróż na Tajemniczą Wyspę" czy "Prześladowca", zaś w przypadku seriali na szczycie znajdziemy m.in. "Domek na prerii", "Za wszelką cenę" (Coben nieźle się trzyma!), czy "Nie boję się". Nowe propozycje Netfliksa tworzą solidną konkurencję. Przedstawiamy najciekawsze nowości platformy na weekend.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

Hawk

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Will Ferrell, Harper Steele, Chris Hency

Will Ferrell, Harper Steele, Chris Hency Obsada: Will Ferrell, Molly Shannon, Jimmy Tatro, Luke Wilson, Fortune Feimster

Autorski serial Willa Ferrella, który pełni tu rolę twórcy, producenta wykonawczego oraz głównej gwiazdy. Wciela się w Lonniego Hawkins, legendarnego golfistę, który próbuj odzyskać dawną formę. Mimo wieku i wyraźnie innej kondycji, niż kiedyś, bohater nie odpuszcza i duchem wciąż czuje wielkość i chęć sięgnięcia po kolejny sukces. Jego była żona (Shannon) i wyrastający na konkurencję syn Lance (Tatro) są jednak przekonani, że powinien odpuścić. Lonnie wie jednak, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i ani myśli przegapić szansę na zapisanie się w historii dyscypliny.

Heartstopper Forever

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 114 minut

114 minut Reżyseria: Wash Westmoreland

Wash Westmoreland Obsada: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney, Anna Maxwell Martin, Derek Jacobi, Eddie Marsan

Nick (Connor) i Charlie (Locke), bohaterowie znani z serialu, są nierozłączni. Rzeczywistość jednak zaczyna testować ich relację - pierwszy z nich zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a drugi wybija się w szkole na niezależność. Funkcjonowanie w relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno, sprawiać, że pojawiają się wątpliwości co do przyszłości ich związku.

Twórca

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 133 minut

133 minut Reżyseria: Gareth Edwards

Gareth Edwards Obsada: John David Washington, Madeleine Youna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Ralph Ineson

Joshua (Washington) to były amerykański agent, którego głównym zadaniem była infiltracja środowiska symulantów - robotycznych istot podobnych do ludzi. W ramach zaangażowania w akcję zbliżył się do Mayi (Chan), co poskutkowało miłością i oczekiwaniem dziecka. Kobieta jednak zginęła - a przynajmniej tak się Joshui wydawało. Dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem zneutralizowania broni stworzonej przez Nirmatę, mitycznego stworzyciela sztucznej inteligencji. Bronią okazuje się być dziecko, co zdecydowanie nie ułatwia głównemu bohaterowi sprawy.

Polowanie na Czerwony Październik

Rok produkcji: 1990

1990 Czas trwania: 134 minuty

134 minuty Reżyseria: John McTiernan

John McTiernan Obsada: Alec Baldwin, Sean Connery, Sam Neill, Stellan Skarsgard, Scott Glenn, Courtney B. Vance

Akcja kultowego już filmu rozgrywa się w czasach zimnej wojny. Tytułowy "Czerwony Październik" to radziecki okręt dowodzony przez wybitnego stratega i oficera Marko Ramiusa (Connery), który rusza w swój dziewiczy rejs. Nie umyka to uwadze USA i Wielkiej Brytanii, a gdy okręt wpływa na wody kontrolowane przez siły NATO, rozpoczyna się intensywna gra nerwów i wyścig z czasem.

Pragnienie

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyseria: Teresa Simone

Teresa Simone Obsada: Ludwika Paleta, Jose Maria Yazpik, Oscar Casas, Leonardo Ortizgris

Lucero (Paleta) to odnosząca sukcesy prawniczka, która pozornie prowadzi idealne życie. Kobieta daje się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.

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