Netflix dodaje nowości na weekend. Mocarne seriale

W dotychczasowej ofercie Netfliksa znajdziemy sporo gorących i jakościowych rzeczy. Jeśli chodzi o oglądalność, wśród seriali prym (słusznie) wiedzie polski serial medyczny "Znieczulenie", a w pogoni za nimjest m.in. "Garść kłamstw", a także niedawno dodana "Pułapka". Spośród filmów zaś, na tronie siedzi "Kurs kolizyjny", dla którego największym zagrożeniem jest "Epoka lodowcowa" oraz "Moja najlepsza przyjaciółka". Nowe tytuły mają sporą szansę na to, by wywrócić te rankingi do góry nogami.

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Netflix: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

Black Doves, sezon 2

Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej, tytułowej organizacji, której służy. Po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Im bardziej oboje zbliżają się do prawdy, tym cena za bezpieczeństwo własne oraz bliskich okazuje się rosnąć.

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kadr z serialu "Black Doves"

Od 5 listopada na Netfliksie.

Na północ od północy, sezon 2

Kontynuacja serialu, który trafił do Netfliksa w ubiegłym roku jako pierwszy kanadyjski serial oryginalny i stał się hitem. Wraz z nadejściem zimy do Ice Cove Siaja (Anna Lambe), młoda matka z plemienia Inuitów, nadal podejmuje odważne decyzje i popełnia jeszcze większe błędy, próbując polepszyć swoją sytuację i udowodnić, że potrafi samodzielnie kierować swoim życiem.

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kadr z serialu "Na północ od północy"

Od 5 listopada na Netfliksie.

Rampage: Dzika furia

Rozrywkowa przygodówka w sam raz na odprężenie. Davis Okoye (Dwayne Johnson) to były agent służb specjalnych zwalczających kłusowników oraz prymatolog zajmujący się gorylami w zoo w San Diego - zwłaszcza jednym, imieniem George'a. Nieudany eksperyment na stacji kosmicznej trafia, że próbki DNA trafiają na Ziemię i zarażają niektóre zwierzęta, w tym wspomnianego goryla. Okoye wraz z dr Kate Caldwell (Naomie Harris) stara się znaleźć lekarstwo i uratować podopiecznego.

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kadr z filmu "Rampage: Dzika furia"

Od 5 listopada na Netfliksie.

Możliwa miłość

Koreański film w reżyserii Lee Chang-donga, którego jednym z producentów wykonawczych jest Maciej Musiał. Mi-ok (Jeon Do-yeon) prowadzi spokojne życie wraz ze swoim zwolnionym z pracy mężem Ho-seokiem (Sul Kyung-gu) i ich synkiem Cheolem, aż pewnego dnia, przy okazji pogrzebu, poznaje Ye-ji (Cho Yeo-jeong), która kręci dokument o zwolnionych pracownikach, oraz jej męża Sang-woo (Zo In-sung). Wystawny styl życia nowych znajomych jest zupełnie inny niż codzienność jej własnej rodziny. Kiedy Mi-ok zgadza się na udział w filmie, zaprzyjaźnia się z Ye-ji i czuje się coraz bardziej zauroczona tajemniczym Sang-woo. Zderzenie tych dwóch światów zaczyna powoli rozsadzać dotychczasowe, utarte schematy.

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kadr z filmu "Możliwa miłość"

Od 6 listopada na Netfliksie.

Oblężony Pałac

Czerwono-czarna platforma zabiera nas do Kolumbii. To właśnie tam, 6 listopada 1985 roku, uzbrojony oddział partyzanckiej organizacji M-19 siłą wtargnął do Pałacu Sprawiedliwości i wziął jako zakładników ponad 300 osób, w tym sędziów Sądu Najwyższego. "Oblężony Pałac" to zainspirowany prawdziwymi, powszechnie znanymi wydarzeniami serial, który przedstawia przebieg oblężenia Pałacu Sprawiedliwości i operacji jego odbicia, ale opowiada również o rodzinach ofiar, które przez wiele lat walczyły o sprawiedliwość.

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kadr z serialu "Oblężony Pałac"

Od 6 listopada na Netfliksie.

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