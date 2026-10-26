Netflix podkradł bohatera twórcy Yellowstone. W takim wydaniu go nie widzieliście

Nie da się ukryć: Taylor Sheridan zbudował swoje telewizyjne imperium, kreując nowe, współczesne ikony westernu - takie jak rodzina Duttonów z „Yellowstone” czy Tommy Norris z „Landmana”. Bodaj tylko jedno z jego dzieł pochyla się nad postacią historyczną.

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Stworzony przez Chada Feehana, z Sheridanem w roli producenta wykonawczego, serial „Lawmen: Bass Reeves” śledził losy tytułowego Bassa Reevesa, w którego wcielił się David Oyelowo. Bohater zapisał się w historii jako jeden z pierwszych czarnoskórych zastępców szeryfa federalnego na zachód od Missisipi. Serial przybliżył widzom stosunkowo mało znaną historię legendarnego rewolwerowca, który zdołał wyrwać się z niewoli i rozpocząć niezwykłą karierę.

Urodził się w niewoli w Arkansas, a podczas wojny secesyjnej uciekł od swojego właściciela i schronił się na Terytorium Indiańskim, gdzie nauczył się języków i zwyczajów rdzennych Amerykanów. W 1875 roku został mianowany zastępcą szeryfa federalnego i przez kolejne dekady ścigał przestępców na rozległych terenach dzisiejszego Oklahomy i Arkansas.

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Reeves zapisał się w historii jako jeden z najskuteczniejszych stróżów prawa na Dzikim Zachodzie. W ciągu swojej służby aresztował ponad 3 tys. poszukiwanych i zastrzelił 14 przestępców. Słynął nie tylko ze skuteczności, lecz także odwagi i pomysłowości w tropieniu zbiegów, często wykorzystując przebrania i charakteryzację, by zmylić ściganych. Mimo udziału w licznych strzelaninach nigdy nie odniósł rany na służbie, choć w tym samym okresie zginęło podczas wykonywania obowiązków 120 innych stróżów prawa.

Mimo entuzjastycznego odbioru i faktu, że serial zaliczył w 2023 r. najchętniej oglądaną globalną premierę w historii serwisu Paramount+, od tamtej pory nie pojawiły się żadne konkretne informacje na temat kontynuacji. Co ważne: w przypadku zamówienia 2. serii, na pierwszym panie zobaczylibyśmy kogoś innego. Reeves prawdopodobnie ustąpiłby miejsca innej postaci z Dzikiego Zachodu, ponieważ twórcy rozważali przekształcenie serialu w antologię.

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Reeves stanie się natomiast bohaterem zupełnie innej produkcji. Tym razem od Netfliksa.

Bass X Machina - Netflix

We wtorek 3 listopada w Netfliksie zadebiutuje „Bass X Machina”. Będzie to ośmioodcinkowy western science fiction w formie animacji dla dorosłych. Tym razem w bohatera wcielił się nominowany do Oscara Brian Tyree Henry. W nowej produkcji Reeves trafia na Dziki Zachód jeszcze bardziej niebezpieczny niż ten, który znamy z historii. Tym razem nie jest szeryfem federalnym, lecz łowcą nagród wyposażonym w protezę ręki. W steampunkowym świecie, w którym chaos sieją nie tylko bandyci, ale również mechaniczne potwory i siły nadprzyrodzone, sam wymierza sprawiedliwość, pełniąc funkcję „sędziego, ławy przysięgłych i kata”. Pewnego dnia rząd powierza mu specjalną misję: ma powstrzymać odrodzenie Konfederacji. Jednak każda kolejna akcja, którą przeprowadza w imię sprawiedliwości i bezpieczeństwa swojej rodziny, naraża na niebezpieczeństwo wszystkich, których próbuje chronić.

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„Bass X Machina”, podobnie jak „Lawmen”, postawi w centrum opowieści fakt, że łowca nagród jest przede wszystkim człowiekiem rodzinnym i świadomym wagi swojej pracy. Za animację odpowiada Studio Mir, które niedawno współpracowało z Netfliksem przy świetnej adaptacji gry „Devil May Cry” autorstwa Adiego Shankara. Dziesięciokrotnie nominowana do nagrody Grammy Janelle Monáe nie tylko wykonuje utwór otwierający serial, ale również użycza głosu Glory, żonie Reevesa. W obsadzie jest też Tati Gabrielle, która wciela się w Danę Starr, nieoczywistą towarzyszkę bohatera. To młoda, pełna entuzjazmu aspirująca inżynierka, która przyłącza się do walki u jego boku. W pozostałych rolach usłyszymy Cree Summer jako Ahni, Chaskego Spencera jako Lighthorse'a, Curriego Grahama jako Rivenbarka oraz Starlettę DuPois jako Ettę.

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Bass X Machina zadebiutuje na Netfliksie 3 listopada.

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