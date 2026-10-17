Najlepsze miniseriale Netfliksa. Znakomite produkcje do obejrzenia na raz

Użytkownicy Netfliksa, którzy nie lubią spędzać długich godzin na oglądaniu tasiemców, wcale nie muszą ograniczać się do filmów. Streamingowy gigant posiada bogatą bibliotekę miniseriali - dłuższych lub krótszych - dzięki czemu widzowie mogą zapoznać się z zamkniętą historią w jeden weekend i przejść do kolejnej produkcji. Wybraliśmy 21 najlepszych produkcji, na które warto rzucić okiem - miniseriale, ale gigaperełki.

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Netflix - najlepsze miniseriale serwisu. TOP 21 produkcji odcinkowych

1. Gambit królowej

Tytuł serialu: Gambit królowej (The Queen's Gambit)

Gambit królowej (The Queen's Gambit) Lata emisji: 2020

2020 Twórcy: Allan Scott, Scott Frank

Allan Scott, Scott Frank Obsada: Anya Taylor-Joy, Moses Ingram, Janina Elkin, Marcin Dorociński

Anya Taylor-Joy, Moses Ingram, Janina Elkin, Marcin Dorociński Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,5/10

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"Gambit królowej" to jedna z najpopularniejszych produkcji Netfliksa, która jest dla Polaków szczególnie ważna. W międzynarodowej produkcji u boku Anyi Taylor-Joy zagrał bowiem Marcin Dorociński. Wcielił się on w Wasilija Borgowa, rosyjskiego arcymistrza szachowego, który był jednocześnie nemezis Beth Harmon, głównej bohaterki serialu. Miniserial skupia się właśnie na Beth, która pod koniec lat 50. trafia do sierocińca, gdzie odkrywa w sobie talent do gry w szachy. Uzdolniona bohaterka, dręczona przez własne demony i obsesje, postanawia podbić zdominowany przez mężczyzn świat szachów.

Anya Taylor-Joy jako Beth Harmon. Kadr z serialu "Gambit królowej"

2. Dojrzewanie

Tytuł serialu: Dojrzewanie (Adolescence)

Dojrzewanie (Adolescence) Lata emisji: 2025

2025 Twórcy: Jack Thorne, Stephen Graham

Jack Thorne, Stephen Graham Obsada: Stephen Graham, Ashley Walters, Erin Doherty, Owen Cooper

Stephen Graham, Ashley Walters, Erin Doherty, Owen Cooper Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,1/10

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Trudno jest odnieść taki sukces, aby w recenzjach nie pojawiła się właściwie ani jedna negatywna ocena. Miniserialowi "Dojrzewanie" to się jednak udało. Popularna produkcja Netfliksa skupia się na 13-letnim Jamie'em Millerze, który zostaje aresztowany za zamordowanie koleżanki ze szkoły, przez co świat jego rodziny wywraca się do góry nogami. Widzowie byli zachwyceni nie tylko fabułą, ale również tym, jak miniserial został nakręcony, czyli na jednym ujęciu. Produkcja stała się jednym z najbardziej wychwalanych tytułów Netfliksa, dzięki zapewniła sobie kilka rekordów, a Owenowi Cooperowi, odtwórcy roli Jamie'ego - rozpoznawalność.

Owen Cooper jako Jamie Miller. Kadr z serialu "Dojrzewanie"

3. Wielka woda

Tytuł serialu: Wielka woda

Wielka woda Lata emisji: 2022

2022 Twórcy: Jan Holoubek, Bartłomiej Ignaciuk

Jan Holoubek, Bartłomiej Ignaciuk Obsada: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Mirosław Kropielnicki

Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Mirosław Kropielnicki Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7,1/10

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W bibliotece miniseriali Netfliksa nie brakuje również polskich tytułów. Jednym z nich jest oczywiście "Wielka woda", czyli serial o słynnej powodzi tysiąclecia we Wrocławiu. Fabuła produkcji rozpoczyna się, w momencie gdy fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Niebezpieczny żywioł sprawia, że lokalne władze zwracają się o pomoc do wykwalifikowanej hydrolożki, Jaśminy Tremer. Tymczasem Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem, gdzie staje na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

Tomasz Schuchardt jako Jakub Marczak. Kadr z serialu "Wielka woda"

4. Heweliusz

Tytuł serialu: Heweliusz

Heweliusz Lata emisji: 2025

2025 Twórcy: Kasper Bajon, Jan Holoubek

Kasper Bajon, Jan Holoubek Obsada: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz

Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,7/10

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"Heweliusz" to owocna, ekscytująca współpraca Netfliksa ze znakomitym reżyserem Janem Holoubkiem. Serial opowiada o największej katastrofie morskiej w powojennej historii Polski, do której doszło 14 stycznia 1993 roku na Morzu Bałtyckim. Płynący ze Świnoujścia do Ystad prom MF Jan Heweliusz znalazł się w samym centrum potężnego sztormu, wskutek czego statek zatonął w pobliżu niemieckiej wyspy Rugia. Tragedia nie rozgrywa się jednak tylko na morzu - na lądzie rozpaczają rodziny tych, którzy stracili życie, a ci, którzy przeżyli, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Konrad Eleryk jako Witold Skirmuntt. Kadr z serialu "Heweliusz"

5. Nawiedzony dom na wzgórzu

Tytuł serialu: Nawiedzony dom na wzgórzu (The Haunting of Hill House)

Nawiedzony dom na wzgórzu (The Haunting of Hill House) Lata emisji: 2018

2018 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Carla Gugino, Michiel Huisman, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser

Carla Gugino, Michiel Huisman, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,5/10

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"Nawiedzony dom na wzgórzu" to miniserial luźno oparty na powieści Shirley Jackson. W centrum fabuły znajduje się rodzina Crainów: Hugh i Olivia oraz ich piątka dzieci - Steven, Shirley, Theo, Luke i Nelly. Latem 1992 roku przeprowadzają się oni do Hill House z zamiarem wyremontowania i sprzedania starego domu. Nieoczekiwane usterki sprawiają jednak, że prace remontowe przeciągają się. Kiedy Crainowie doświadczają nasilających się zjawisk paranormalnych, postanawiają uciec z nawiedzonego domu. Nie wszystkim uda się przeżyć. Niemal 3 dekady później członków rodziny łączy kolejna tragedia, która sprawi, że znów będą musieli stawić czoła upiornej przeszłości, jaką lata temu zgotował im Hill House.

Michiel Huisman jako Steven Crain i Timothy Hutton jako Hugh Crain. Kadr z serialu "Nawiedzony dom na wzgórzu"

6. Reniferek

Tytuł serialu: Reniferek (Baby Reindeer)

Reniferek (Baby Reindeer) Lata emisji: 2024

2024 Twórcy: Richard Gadd

Richard Gadd Obsada: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill

Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,7/10

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"Reniferek" to adaptacja nagradzanej sztuki teatralnej, a inspiracją do jej powstania była prawdziwa historia jej twórcy, Richarda Gadda. Kiedy komik był pracownikiem londyńskiego baru, zaproponował pewnej kobiecie filiżankę herbaty na koszt firmy. Drobny i niewinny gest mający podnieść ją na duchu otworzył drzwi do chorobliwej obsesji - dziwaczne rozmowy stawały się coraz bardziej natarczywe i szybko ewoluowały w prześladowanie. Znakomita produkcja, którą warto znać.

Richard Gadd jako Donny Dunn i Jessica Gunning jako Martha Scott. Kadr z serialu "Reniferek"

7. Ołowiane dzieci

Tytuł serialu: Ołowiane dzieci

Ołowiane dzieci Lata emisji: 2026

2026 Twórcy: Maciej Pieprzyca, Jakub Korolczuk

Maciej Pieprzyca, Jakub Korolczuk Obsada: Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski

Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,5/10

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Serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Maciej Pieprzycy koncentruje się na prawdziwej historii Jolanty Wadowskiej-Król, młodej lekarki, która odkrywa, że dzieci z okolic katowickiej Huty Szopienice męczą niepokojące dolegliwości. Początkowo sądzi ona, że jest to po prostu anemia, jednak z biegiem czasu odkrywa, że najmłodsi mieszkańcy osiedla Targowisko chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Wstrząsające odkrycie sprawia, że lekarka podejmuje próby ratowania małych pacjentów, mierząc się jednocześnie z komunistycznym aparatem państwowym.

Joanna Kulig jako Jolanta Wadowska-Król. Kadr z serialu "Ołowiane dzieci"

8. Maniac

Tytuł serialu: Maniac

Maniac Lata emisji: 2018

2018 Twórcy: Patrick Somerville

Patrick Somerville Obsada: Jonah Hill, Emma Stone, Justin Theroux, Sonoya Mizuno

Jonah Hill, Emma Stone, Justin Theroux, Sonoya Mizuno Ocena IMDb: 7,6/10

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"Maniac" zadebiutował dawno, a mimo to widzowie chętnie do niego wracają. Produkcja odcinkowa koncentruje się na Annie Landsberg i Owenie Milgrimie, dwojgu nieznajomych, którzy biorą udział w tajemniczym badaniu farmaceutycznym. Każdy ma swoje motywacje, a ich jedyną nadzieją jest właśnie nowa radykalna terapii lekami, która ma na zawsze wyleczyć wszystkie bolączki pacjentów. Wszystko bez żadnych efektów ubocznych. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.

Jonah Hill jako Owen Milgrim. Kadr z serialu "Maniac"

9. Unorthodox

Tytuł serialu: Unorthodox

Unorthodox Lata emisji: 2020

2020 Twórcy: Anna Winger, Alexa Karolinski

Anna Winger, Alexa Karolinski Obsada: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Aaron Altaras

Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Aaron Altaras Ocena IMDb: 8/10

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"Unorthodox" to serial Netfliksa, który jest wymieniany jako jeden z najlepszych. Koncentruje się na 19-letniej Żydówce o imieniu Esty, która ucieka z nowojorskiego Brooklynu do Berlina, aby uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i odciąć się od ultraortodoksyjnej społeczności. W Niemczech rozpoczyna swoje świeckie życie i podejmuje naukę w konserwatorium muzycznym. Tymczasem mąż Esty, dowiedziawszy się o ciąży żony, postanawia ją odnaleźć.

Shira Haas jako Esther Shapiro. Kadr z serialu "Unorthodox"

10. Jak nas widzą

Tytuł serialu: Jak nas widzą (When They See Us)

Jak nas widzą (When They See Us) Lata emisji: 2019

2019 Twórcy: Ava DuVernay

Ava DuVernay Obsada: Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Felicity Huffman

Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Felicity Huffman Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,8/10

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"Jak nas widzą" to z kolei poruszająca produkcja, która jest oparta o prawdziwe wydarzenia. Miniserial bierze na tapet sprawę "Piątki z Central Parku", czyli grupy czarnoskórych nastolatków - Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise'a - skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Akcja serialu rozpoczyna się wiosną 1989 r. i ciągnie się aż do 2014 r., kiedy zawarli ugodę z miastem Nowy Jork.

Marsha Stephanie Blake jako Linda McCray. Kadr z serialu "Jak nas widzą"

11. Informacja zwrotna

Tytuł serialu: Informacja zwrotna

Informacja zwrotna Lata emisji: 2023

2023 Twórcy: Leszek Dawid, Kacper Wysocki

Leszek Dawid, Kacper Wysocki Obsada: Arkadiusz Jakubik, Jakub Sierenberg, Dominika Bednarczyk, Nel Kaczmarek

Arkadiusz Jakubik, Jakub Sierenberg, Dominika Bednarczyk, Nel Kaczmarek Ocena IMDb: 7,1/10

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"Informacja zwrotna" to historia Marcina Kani, niegdyś muzyka i autora największych polskich hitów, teraz żyjącego z tantiemów alkoholika. Kiedy jego syn znika bez śladu, Kania, który widział się z nim poprzedniego wieczoru, postanawia go odnaleźć. Ze spotkania z synem nic jednak nie pamięta. Kluczem do odnalezienia zaginionego będzie konfrontacja ze złem i brudnymi tajemnicami. Kania będzie musiał lawirować między wspomnieniami w wyniszczonym przez alkohol umyśle, by przypomnieć sobie, co tak naprawdę się wydarzyło.

Arkadiusz Jakubik jako Marcin Kania. Kadr z serialu "Informacja zwrotna"

12. Niewiarygodne

Tytuł serialu: Niewiarygodne (Unbelievable)

Niewiarygodne (Unbelievable) Lata emisji: 2019

2019 Twórcy: Susannah Grant, Ayelet Waldman, Michael Chabon

Susannah Grant, Ayelet Waldman, Michael Chabon Obsada: Kaitlyn Dever, Dale Dickey, Vanessa Bell Calloway, Austin Hébert

Kaitlyn Dever, Dale Dickey, Vanessa Bell Calloway, Austin Hébert Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,3/10

O serialu "Niewiarygodne" trudno jest zapomnieć w związku z tematyką, którą porusza. W centrum historii znajduje się nastoletnia Marie Adler, ofiara napaści seksualnej. Doszło do niej podczas włamania do jej domu. Problem w tym, że ani detektywi, ani bliscy Marie nie wierzą w wersję wydarzeń dziewczyny. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w podobnych sprawach gwałtu. Podejrzewają, że za zbrodniami stoi ten sam gwałciciel.

Toni Colette jako Grace Rasmussen i Dale Dickey jako RoseMarie. Kadr z serialu "Niewiarygodne"

13. Grace i Grace

Tytuł serialu: Grace i Grace (Alias Grace)

Grace i Grace (Alias Grace) Lata emisji: 2017

2017 Twórcy: Sarah Polley

Sarah Polley Obsada: Sarah Gadon, Anna Paquin, Edward Holcroft, Zachary Levi

Sarah Gadon, Anna Paquin, Edward Holcroft, Zachary Levi Ocena IMDb: 7,6/10

"Grace i Grace" to z kolei produkcja o najbardziej tajemniczej i fascynującej kobiecie żyjącej w Kanadzie w latach 40. Mowa o Grace Marks, ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, która w 1843 r. została oskarżona o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajenny, który również miał brać udział w zbrodni, zginął przez powieszenie, a Grace została skazana na dożywocie. Pojawia się pytanie, czy Grace rzeczywiście brała udział w zabójstwie, czy może została w nią nieświadomie zaangażowana.

Sarah Gadon jako Grace Marks. Kadr z serialu "Grace i Grace"

14. Sprzątaczka

Tytuł serialu: Sprzątaczka (Maid)

Sprzątaczka (Maid) Lata emisji: 2021

2021 Twórcy: Molly Smith Metzler

Molly Smith Metzler Obsada: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose

Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 8,3/10

Netflix chętnie inspiruje się prawdziwymi historiami, tworząc swoje seriale. Jednym z przykładów jest "Sprzątaczka", która powstała w oparciu o wspomnienia Stephanie Land. W centrum fabuły znajduje się Alex, samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka. Wszystko po to, by uniknąć bezdomności i zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy.

Margaret Qualley jako Alex. Kadr z serialu "Sprzątaczka"

15. Ripley

Tytuł serialu: Ripley

Ripley Lata emisji: 2024

2024 Twórcy: Steven Zaillian

Steven Zaillian Obsada: Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Eliot Sumner

Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Eliot Sumner Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 8,1/10

"Ripley" to miniserial oparty o powieść kryminalną Patricii Highsmith z 1955 r. i serialowy remake produkcji "Utalentowany pan Ripley" z 1999 r. z Mattem Damonem w roli głównej. 8-odcinkową produkcję napisał i wyreżyserował zdobywca Oscara Steven Zaillian. Jej akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 60. XX w., a jej głównym bohaterem jest tytułowy Tom Ripley, który zostaje wynajęty przez zamożnego mężczyznę, by przekonać jego krnąbrnego syna do wyjazdu z Włoch. Pojawienie się Toma zakłóca jednak spokojne życie Dickiego Greenleafa, a morderstwo nakręca spiralę pełną kłamstw i oszustw.

Andrew Scott jako Tom Ripley. Kadr z serialu "Ripley"

16. Co kryją jej oczy

Tytuł serialu: Co kryją jej oczy (Behind Her Eyes)

Co kryją jej oczy (Behind Her Eyes) Lata emisji: 2021

2021 Twórcy: Steve Lightfoot

Steve Lightfoot Obsada: Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown, Tyler Howitt

Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown, Tyler Howitt Nasza ocena: 4/10

4/10 Ocena IMDb: 7,2/10

Bohaterką miniserialu "Co kryją jej oczy" jest Louise, samotna matka, która wikła się w romans ze swoim szefem psychiatrą. Kiedy nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się również z żoną szefa, Adele, życie Louise przybiera dziwny obrót. W efekcie zostaje wciągnięta w sieć sekretów i kłamstw, przez co kobieta nie wie już, co jest prawdą, a co kłamstwem.

Eve Hewson jako Adele. Kadr z serialu "Co kryją jej oczy"

17. Zamach nad Lockerbie

Tytuł serialu: Zamach nad Lockerbie (The Bombing of Pan Am 103)

Zamach nad Lockerbie (The Bombing of Pan Am 103) Lata emisji: 2025

2025 Twórcy: Jonathan Lee, Adam Morane-Griffiths

Jonathan Lee, Adam Morane-Griffiths Obsada: Connor Swindells, Patrick J. Adams, Tony Curran, Eddie Marsan

Connor Swindells, Patrick J. Adams, Tony Curran, Eddie Marsan Ocena IMDb: 7,5/10

Serial "Zamach nad Lockerbie" od Netfliksa (i BBC) koncentruje się na jednym z najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w Europie, do którego doszło 21 grudnia 1988 r. podczas lotu Pan Am nr 103 z Frankfurtu do Berlina z międzylądowaniem w Londynie i Nowym Jorku. Tragedia wydarzyła się po wylocie z londyńskiego lotniska Heathrow, kiedy niedługo po starcie kontakt z załogą został utracony. To właśnie wtedy doszło do eksplozji. Wskutek wybuchu kolejne części samolotu zaczęły się rozpadać, przez co wylądowały w różnych lokalizacjach. Wyciek paliwa doprowadził z kolei do zniszczeń domów i ogromnych pożarów, przez co na ziemi zginęło 11 osób. Śmierć ponieśli również pasażerowie samolotu oraz załoga - łącznie 259 osób. W konsekwencji życie straciło 270 osób.

Connor Swindells jako detektyw sierżant Ed McCusker. Kadr z serialu "Zamach nad Lockerbie"

18. Black Rabbit

Tytuł serialu: Black Rabbit

Black Rabbit Lata emisji: 2025

2025 Twórcy: Zach Baylin, Kate Susman

Zach Baylin, Kate Susman Obsada: Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Sope Dirisu

Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Sope Dirisu Ocena IMDb: 7,3/10

Wciągający thriller "Black Rabbit" koncentruje się na dwóch braciach. Jake Friedken jest charyzmatycznym właścicielem restauracji, a także ekskluzywnej loży VIP, która ma szansę stać się najgorętszym i najchętniej odwiedzanym miejscem w Nowym Jorku. Tymczasem jego brat Vince niespodziewanie wraca do biznesu, przynosząc ze sobą traumy, które mogą zniszczyć wszystko to, co oboje kiedyś zbudowali.

Jude Law jako Jake Friedken. Kadr z serialu "Black Rabbit"

19. Bestia we mnie

Tytuł serialu: Bestia we mnie (The Beast in Me)

Bestia we mnie (The Beast in Me) Lata emisji: 2025

2025 Twórcy: Gabe Rotter

Gabe Rotter Obsada: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales

Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,4/10

"Bestia we mnie" skupia się na Aggie Wiggs, wybitnej pisarce, która po zdobyciu nagrody Pulitzera za swoją najnowszą powieść zyskała jej sławę i uznanie w świecie literackim. Kiedy artystka zaczęła pracować nad kolejną książką, wydarzyła się tragedia - wskutek wypadku zginął jej syn. Po jego śmierci Aggie rozstała się z żoną, jednak nie mogła zabrać się do napisania nowej powieści. Wszystko zmieniło się, gdy sąsiadem pisarki został podejrzany o zabójstwo swojej żony Nile Jarvis.

Matthew Rhys jako Nile Jarvis. Kadr z serialu "Bestia we mnie"

20. Lalka

Tytuł serialu: Lalka

Lalka Lata emisji: 2026

2026 Twórcy: Paweł Maślona

Paweł Maślona Obsada: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Dariusz Chojnacki, Magdalena Cielecka

Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Dariusz Chojnacki, Magdalena Cielecka Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6,7/10

Bolesław Prus wydał "Lalkę" w formie powieści w 1890 roku. Teraz, ponad 130 lat później, Netflix pokazał współczesną reinterpretację tej książki. Odpowiada za nią reżyser Paweł Maślona, który napisał również scenariusz wraz z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. Serial koncentruje się na Izabeli Łęckiej, która pragnie wyrwać się z arystokratycznego porządku i znaleźć swoje miejsce na ziemi. Tymczasem do Warszawy wraca Stanisław Wokulski, ambitny kupiec dążący do awansu społecznego, którego ogarnia obsesyjne zauroczenie Izabelą.

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski. Kadr z serialu "Lalka"

21. Godless

Tytuł serialu: Godless

Godless Lata emisji: 2017

2017 Twórcy: Scott Frank

Scott Frank Obsada: Jack O'Connell, Jeff Daniels, Michelle Dockery, Merritt Wever

Jack O'Connell, Jeff Daniels, Michelle Dockery, Merritt Wever Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,2/10

Netflix również może pochwalić znakomitym westernem. Jest miniserial "Godless", który koncentruje się na zemście i przetrwaniu społeczności kobiet na Dzikim Zachodzie. Akcja rozgrywa się w 1884 roku, a w centrum fabuły znajduje się Frank Griffin, bezwzględny przywódca gangu, który poluje na swojego byłego protegowanego, Roya Goode'a. Mężczyzna ukrywa się w miasteczku La Belle, gdzie po katastrofie w kopalni mieszkają niemal wyłącznie kobiety.

Jeff Daniels jako Frank Griffin. Kadr z serialu "Goodless"

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