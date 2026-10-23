Netflix dowozi nowości na weekend. Uwielbiany serial i mocny horror

Każde zestawienie oglądalności na Netfliksie, zarówno to dotyczące filmów, jak i seriali, jest bogate w solidne tytuły. W pierwszej grupie liderem wśród naszej publiczności jest "Mniej obcy", ale dogania go "Constantine" z Keanu Reevesem, a także niedawny thriller Bena Afflecka, "Zwierzęta". Spośród seriali wysoko znajdziemy m.in. 2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners", "W głębinach", a także "Tysona", dokument o legendarnym bokserze. Czerwono-czarna platforma nie poprzestaje na tym i postanowiła dołączyć kolejne mocne tytuły do kolekcji.

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Matki pingwinów, sezon 2

Polski serial, który zachwycił i roztopił serca użytkowników Netfliksa, powraca. 1,5 roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula (Barbara Wypych), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk) otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

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kadr z 2. sezonu serialu "Matki pingwinów"

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Lupin: część 4

Akcja nowego sezonu rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane (Omar Sy) wciąż przebywa w więzieniu, ale Lupina chce zostawić za sobą - planuje odsiedzieć wyrok i dotrzymać obietnicy złożonej synowi, że razem odwiedzą rodzinę w Senegalu. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez tajemniczy komunikat podpisany przez Lupina: w kilku muzeach ma jednocześnie dojść do kradzieży. Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa napady przebiegają zgodnie z planem. Assane zapewnia o swojej niewinności, ale wszystko wskazuje na jego winę. Na jednym z nagrań z kamer widać go nawet w muzeum podczas rabunku, w trakcie którego kapitan Belkacem zostaje ciężko ranny. Aby udowodnić swoją niewinność i zdemaskować naśladowcę, główny bohater musi uciec z więzienia i po raz kolejny wcielić się w Lupina.

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kadr z 4. sezonu serialu "Lupin"

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Obcy na poddaszu

Lekka, przygodowa, znacznie bardziej familijna od dotychczasowych, propozycja. Choć są letnie wakacje, dzieciaki z rodziny Pearsonów mają przed sobą perspektywę nudnego pobytu w domku letniskowym nad jeziorem. Pewnego dnia na dachu rozbija się statek kosmitów z planem podbicia nie tylko domku, ale całego świata! Grupa sprytnych dzieci jednoczy siły, by pokonać obcych, uratować Ziemię, ale przede wszystkim - zrobić to wszystko w tajemnicy przed rodzicami. W obsadzie znaleźli się m.in. o wiele lat młodsi Austin Butler ("Elvis") czy Ashley Tisdale ("High School Musical"), JK Simmons ("Whiplash"), czy Thomas Haden Church ("Spider-Man 3").

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kadr z filmu "Obcy na poddaszu"

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Wojownicze żółwie ninja 1-2

Na Netfliksa trafia również filmowy dwupak z udziałem najsłynniejszych żółwi na świecie - Donatella (Jeremy Howard), Michaelangelo (Noel Fisher), Raphael (Alan Ritchson) i Leonardo (Pete Ploszek i Johnny Knoxville). Pierwszy z tytułów, "Wojownicze żółwie ninja", opowiada o starciu tytułowych bohaterów ze Shredderem i jego Klanem Walczących Stóp, którzy trzymają władzę w Nowym Jorku. Żółwie, by uratować miasto muszą współpracować z nieustraszoną dziennikarką April O'Neil (Megan Fox) oraz jej kamerzystą (Will Arnett). Dwa lata później nakręcono sequel, w którym Żółwie Ninja muszą zapobiec ucieczce Shreddera z więzienia i stawić czoło Kraangowi (Brad Garrett).

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kadr z filmu "Wojownicze żółwie ninja"

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Zniknięcia

Horror Zacha Creggera, który słusznie doczekał się atencji Akademii, a nawet Oscara. Pewnej nocy, o tej samej godzinie gromadka dzieci naraz przybiera dziwną pozę, wybiega z domu i znika w nieznanym kierunku. Rodzice są zszokowani i zrozpaczeni tą sytuacją, żądają zdecydowanych działań, a swoją złość koncentrują na Justine (Julia Garner), młodej nauczycielce nadzorującej klasę, w której były wszystkie zaginione dzieci. Ojciec jednego z chłopców, Archer (Josh Brolin), szuka odpowiedzi i prawdy na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Sprawą zaczynają się również interesować policjant Paul (Alden Ehrenreich) i lokalny, bezdomny narkoman, James (Austin Abrams).

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kadr z filmu "Zniknięcia"

Film od 24 października na Netfliksie.

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