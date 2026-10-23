Netflix dowozi nowości na weekend. Uwielbiany serial i mocny horror
Październik powoli zmierza do końca, ale Netflix wręcz przeciwnie - rozkręca się i prezentuje kolejne filmy oraz seriale, które dołącza do swojej oferty na nadchodzący weekend. Sprawdzamy, co platforma proponuje na najbliższe dni do obejrzenia.
Każde zestawienie oglądalności na Netfliksie, zarówno to dotyczące filmów, jak i seriali, jest bogate w solidne tytuły. W pierwszej grupie liderem wśród naszej publiczności jest "Mniej obcy", ale dogania go "Constantine" z Keanu Reevesem, a także niedawny thriller Bena Afflecka, "Zwierzęta". Spośród seriali wysoko znajdziemy m.in. 2. sezon "Cyberpunk: Edgerunners", "W głębinach", a także "Tysona", dokument o legendarnym bokserze. Czerwono-czarna platforma nie poprzestaje na tym i postanowiła dołączyć kolejne mocne tytuły do kolekcji.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5 mocnych propozycji
Matki pingwinów, sezon 2
Polski serial, który zachwycił i roztopił serca użytkowników Netfliksa, powraca. 1,5 roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula (Barbara Wypych), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk) otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.
Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Lupin: część 4
Akcja nowego sezonu rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane (Omar Sy) wciąż przebywa w więzieniu, ale Lupina chce zostawić za sobą - planuje odsiedzieć wyrok i dotrzymać obietnicy złożonej synowi, że razem odwiedzą rodzinę w Senegalu. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez tajemniczy komunikat podpisany przez Lupina: w kilku muzeach ma jednocześnie dojść do kradzieży. Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa napady przebiegają zgodnie z planem. Assane zapewnia o swojej niewinności, ale wszystko wskazuje na jego winę. Na jednym z nagrań z kamer widać go nawet w muzeum podczas rabunku, w trakcie którego kapitan Belkacem zostaje ciężko ranny. Aby udowodnić swoją niewinność i zdemaskować naśladowcę, główny bohater musi uciec z więzienia i po raz kolejny wcielić się w Lupina.
Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Obcy na poddaszu
Lekka, przygodowa, znacznie bardziej familijna od dotychczasowych, propozycja. Choć są letnie wakacje, dzieciaki z rodziny Pearsonów mają przed sobą perspektywę nudnego pobytu w domku letniskowym nad jeziorem. Pewnego dnia na dachu rozbija się statek kosmitów z planem podbicia nie tylko domku, ale całego świata! Grupa sprytnych dzieci jednoczy siły, by pokonać obcych, uratować Ziemię, ale przede wszystkim - zrobić to wszystko w tajemnicy przed rodzicami. W obsadzie znaleźli się m.in. o wiele lat młodsi Austin Butler ("Elvis") czy Ashley Tisdale ("High School Musical"), JK Simmons ("Whiplash"), czy Thomas Haden Church ("Spider-Man 3").
Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Wojownicze żółwie ninja 1-2
Na Netfliksa trafia również filmowy dwupak z udziałem najsłynniejszych żółwi na świecie - Donatella (Jeremy Howard), Michaelangelo (Noel Fisher), Raphael (Alan Ritchson) i Leonardo (Pete Ploszek i Johnny Knoxville). Pierwszy z tytułów, "Wojownicze żółwie ninja", opowiada o starciu tytułowych bohaterów ze Shredderem i jego Klanem Walczących Stóp, którzy trzymają władzę w Nowym Jorku. Żółwie, by uratować miasto muszą współpracować z nieustraszoną dziennikarką April O'Neil (Megan Fox) oraz jej kamerzystą (Will Arnett). Dwa lata później nakręcono sequel, w którym Żółwie Ninja muszą zapobiec ucieczce Shreddera z więzienia i stawić czoło Kraangowi (Brad Garrett).
Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Zniknięcia
Horror Zacha Creggera, który słusznie doczekał się atencji Akademii, a nawet Oscara. Pewnej nocy, o tej samej godzinie gromadka dzieci naraz przybiera dziwną pozę, wybiega z domu i znika w nieznanym kierunku. Rodzice są zszokowani i zrozpaczeni tą sytuacją, żądają zdecydowanych działań, a swoją złość koncentrują na Justine (Julia Garner), młodej nauczycielce nadzorującej klasę, w której były wszystkie zaginione dzieci. Ojciec jednego z chłopców, Archer (Josh Brolin), szuka odpowiedzi i prawdy na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Sprawą zaczynają się również interesować policjant Paul (Alden Ehrenreich) i lokalny, bezdomny narkoman, James (Austin Abrams).
Film od 24 października na Netfliksie.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.