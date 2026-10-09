Netflix serwuje prawdziwą ucztę. Nowości serwisu na weekend

Netflix, tak jak zwykle, dodaje bliżej weekendu nowości, które mają wzmocnić wewnętrzną konkurencję, jeśli chodzi o oglądalność. W rankingach jest ścisk - spośród filmów dostępnych do obejrzenia w serwisie Polacy chętnie rzucili się m.in. na "Żyjemy dalej", "Unabombera", czy "Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko". Jeśli chodzi zaś o seriale, tu dominują kostiumowe adaptacje klasyków - "Na wschód od Edenu" i "Lalka". Najnowsze tytuły, które platforma zaplanowała na weekend, z pewnością zamieszają w zestawieniach i przyciągną uwagę odbiorców.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5 najlepszych tytułów

Mniej obcy

Pozycja, która powinna szczególnie zainteresować polską publiczność - opowiada bowiem o początkach legendarnego zespołu muzycznego Lady Pank. To napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem polskiego rockmana, Jana Borysewicza (w tej roli Mikołaj Bukrewicz). Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają coraz mocniej wpływać na życie głównego bohatera.

REKLAMA

kadr z filmu "Mniej obcy"

Od 7 października na Netfliksie.

W głębinach

Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który od lat nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca. Z biegiem czasu staje przed nim nowe wyzwanie - niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto. Mężczyzna jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno.

REKLAMA

kadr z serialu "W głębinach"

Od 8 października na Netfliksie.

Kiedy gasną światła

Jeden z lepszych horrorów poprzedniej dekady. Kiedy Rebecca (Teresa Palmer) opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki i traumy z dzieciństwa. Okazuje się jednak, że jej młodszy brat, Martin (Gabriel Bateman), jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie (Maria Bello), ponownie pojawia się w ich życiu i stanowi dla rodziny ogromne zagrożenie.

REKLAMA

kadr z filmu "Kiedy gasną światła"

Od 8 października na Netfliksie.

Księgowy

Nie ostatni w tym zestawieniu film z udziałem Bena Afflecka. Głównym bohaterem tej historii jest Christian Wolff (Affleck) - zwykły, raczej niewyróżniający się księgowy. Oprócz doradzania zwykłym ludziom, Wolff ma na koncie bycie zapleczem rachunkowym największych mafijnych organizacji. Wkrótce nowoczesna firma zajmująca się robotyką zleca mu przejrzenie swoich papierów. Christiana wpada na trop przekrętów, przez co życie jego oraz pomagającej mu Dany (Anna Kendrick) jest zagrożone.

REKLAMA

kadr z filmu "Księgowy"

Od 8 października na Netfliksie.

Zwierzęta

Thriller polityczny, w ramach którego Ben Affleck powraca na stołek reżysera. Wcieli się również w głównego bohatera tego filmu, Marka Kimballa - kandydata na burmistrza Los Angeles. Kiedy mężczyzna, wraz ze swoją żoną Abigail (Kerry Washington) dowiadują się o tym, że porwano ich syna, wpadają w sidła oszustwa. Bohaterowie, walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje i ujawniać sekrety, które mogą zniszczyć ich świat.

REKLAMA

kadr z filmu "Zwierzęta"

Od 9 października na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...