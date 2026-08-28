Netflix dodał genialne nowości. Odliczam godziny do weekendu
Na koniec miesiąca zostają ochłapy? Nie na Netfliksie. W ten weekend subskrybenci będą mieli sporo nowości do nadrobienia. Co obejrzeć?
W ostatni weekend sierpnia subskrybenci powinni zapoznać się z nowościami Netfliksa. Bibliotekę serwisu zasiliły tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Wśród premier znalazły się godne zainteresowania produkcje i nie można przejść obok nich obojętnie.
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?
Cała prawda o moich kłamstwach
Hiszpański melodramat "Cała prawda o moich kłamstwach" to świeżynka, która wpadła dziś do serwisu Netflix. Produkcja powstała na kanwie powieści Elisabet Benavent i koncentruje się na dwojgu współlokatorów, którzy wybierają się na imprezę panieńską. Podczas tej wyjątkowej podróży budzą się w nich uczucia, które namieszają nie tylko w ich życiu, ale również w całej grupie przyjaciół.
Shrek 1-4
Weekend to idealna okazja, by przypomnieć sobie wszystkie produkcje z serii "Shrek", których chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - 4 części wpadły bowiem do biblioteki Netfliksa. Produkcje o zielonym ogrze i jego przyjaciołach to z pewnością coś, co poprawi subskrybentom humor w nadchodzących dniach.
Tyler Perry's Beauty in Black, 3. sezon
Serial "Tyler Perry's Beauty in Black" zadebiutował w 2024 roku. Ostatecznie doczekał się dwóch sezonów i można powiedzieć, że był on spisany na straty. Niedawno Netflix postanowił jednak reaktywować produkcję i za jednym zamachem ogłosił, że doczeka się nie tylko 3., ale i 4. sezonu. Teraz będzie można obejrzeć właśnie 3. sezon. Rodzinne konflikty, tajemnice i intrygi to coś, co może zainteresować subskrybentów Netfliksa.
Szeptacz
Thriller "Szeptacz" to produkcja w gwiazdorskiej, której fani trzymających w napięciu produkcji po prostu nie mogą pominąć. Film koncentruje się na autorze kryminałów, którzy prosi o pomoc swojego ojca, emerytowanego detektywa, aby pomógł mu w poszukiwaniach swojego porwanego syna. W ten sposób duet trafia na trop seryjnego mordercy, który został skazany już lata temu. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott czy Michael Keaton.
Śmierć żony pastora
"Śmierć żony pastora" to z kolei coś dla fanów true crime. Produkcja prędko wpadła do zestawienia najchętniej oglądanych tytułów, a zatem widzowie bardzo się nią zainteresowali. Serial dokumentalny koncentruje się na życiu i śmierci Miki Miller, żony Johna-Paula Millera, pastora z jej rodzinnego kościoła w Myrtle Beach w Karolinie Południowej. True crime zawiera niepublikowane wcześniej materiały, które pozwalają twórcom na przeanalizowanie nagłej i tajemniczej śmierci Miki. Walka o poznanie prawdy trwa do dziś.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.