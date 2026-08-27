Netflix ujawnił nowości na wrzesień 2026. Przecieram oczy
Netflix podzielił się z nami listą wszystkich swoich premier na wrzesień 2026 (no, prawie wszystkich, bo co jakiś czas wpadają też jakieś niezapowiedziane produkcje). To będzie gorący schyłek lata.
Wrzesień na Netfliksie dostarczy subskrybentom wrażeń. Streamingowy gigant zaprezentował właśnie listę nowych filmów i seriali, które w najbliższych tygodniach wzbogacą jego bibliotekę - a wśród nich nie zabraknie wyczekiwanych powrotów i głośnych, intrygujących nowości. Rzecz jasna najszerzej dyskutowaną premierą niewątpliwie okaże się serialowa wariacja na temat „Lalki” Bolesława Prusa, ale to tylko wierzchołek góry lodowej (na którą składa się m.in. powrót serii „Potwór”).
Netflix na wrzesień 2026 - nowości
Lalka
Nadciąga wojna „Lalek”. W podobnym czasie na ekrany trafi film kinowy (wierniejsza ekranizacja) oraz pewnego rodzaju wariacja (adaptacja serialowa) - i mówcie co chcecie, ale to właśnie ta droga opcja zapowiada się znacznie, znacznie ciekawiej. Przyszedł czas, by na tę wielokrotnie powtarzaną opowieść spojrzeć z nieco innej perspektywy. Trzymam kciuki i liczę na wiele ciekawych dyskusji po seansie.
Premiera w Netfliksie: 16 września.
Dżentelmeni, sezon 2.
Kontynuacja świetnego serialu od Guya Ritchiego z bezbłędną obsadą - po dwóch i pół roku przerwy wreszcie się doczekamy! Co tam słychać u narkotykowych baronów? Cóż, Eddie snuje coraz większe plany ekspansji kwitnącego imperium - z błogosławieństwem Bobby’ego albo i bez niego. Tymczasem Susie próbuje wywąchać pomysły na dywersyfikację działalności. Czekamy!
Premiera w Netfliksie: 3 września.
Stranger Things: Opowieści z 85, sezon 2.
Bezpośrednia kontynuacja pierwszego spin-offu flagowego dzieła Netfliksa, bijącego rekordy popularności serialu „Stranger Things”. Zbliżają się Walentynki, a drużyna naszych ulubieńców z Hawkins musi odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi zjawami i chmarą dziwnych stworzeń siejących chaos w mieście. Przypomnę, że akcja rozgrywa się między 2. i 3. sezonem oryginalnej serii.
Premiera w Netfliksie: 17 września.
Unabomber
Russell Crowe, Shailene Woodley i Jacob Tremblay w filmie reżysera odpowiedzialnego m.in. za odcinki „Andora”, „Zero Zero Zero” czy „Detektywa”. Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI. To może być hit.
Premiera w Netfliksie: 25 września.
Potwór: Historia Lizzie Borden
4. sezon ultrapopularnej serii od Ryana Murphy’ego, który w swoim stylu przybliża nam postacie prawdziwych amerykańskich morderców i ich zbrodni. W nowej odsłonie „bohaterką” po raz pierwszy będzie kobieta: Lizzie Andrew Borden z Nowej Anglii oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy 4 sierpnia 1892 r. w Fall River, w stanie Massachusetts
Premiera w Netfliksie: 17 września.
Netflix - wrzesień 2026 - lista premier
PODUKCJE ORYGINALNE:
- Jared Freid: The Family Plan 1/09/2026
- Sportowe opowieści: Raygun – Kiepski break 1/09/2026
- Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września 2/09/2026
- Udręki serca 2/09/2026
- Fito Páez: Świat w piosence 3/09/2026
- Dżentelmeni: Sezon 2 3/09/2026
- Alix Earle poznaje świat 4/09/2026
- Stavros Halkias: Uncle Stav 8/09/2026
- DANG! 8/09/2026
- Fauda: Sezon 5 8/09/2026
- Sportowe opowieści: Mr. T – Żal mi głupców 8/09/2026
- Małżeństwa i ich przekleństwa 3 9/09/2026
- Bogdan Boner: Egzorcysta: Sezon 7 9/09/2026
- Gdzie jest mój agent? – film 10/09/2026
- Dziewczyna z osady 10/09/2026
- Kłamstwo idealne 10/09/2026
- W zespole siła! 11/09/2026
- NFL Melbourne Game 11/09/2026
- Serce Anabel 11/09/2026
- Physical 100: Italy 11/09/2026
- Koci Domek Gabi: Sezon 14 14/09/2026
- Jo Koy: Blue in the Face 15/09/2026
- Hot Ones: Extra Heat: Episode 2 15/09/2026
- Lalka 16/09/2026
- Sztuczne piękno 17/09/2026
- Potwór: Historia Lizzie Borden 17/09/2026
- Stranger Things: Opowieści z '85: Sezon 2 17/09/2026
- Znam cię 17/09/2026
- Fixerzy 17/09/2026
- Najlepsi z najlepszych 18/09/2026
- Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 4 18/09/2026
- Akademia Minerwy 22/09/2026
- Habeas corpus 23/09/2026
- Wonka: Złoty Los 23/09/2026
- Urojenia 24/09/2026
- Inny świat 24/09/2026
- Moi smutni zmarli 24/09/2026
- Unabomber 25/09/2026
- Ostatnia zagadka 25/09/2026
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: ETAPY 2–3 25/09/2026
- Mononoke – film: rozdział 3 – Klątwa Węża 29/09/2026
- LEGO One Piece 29/09/2026
PRODUKCJE NA LICENCJI:
- Most na rzece Kwai 1/09/2026
- Anakondy: Krwawe ślady 1/09/2026
- Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1–7 1/09/2026
- Powiedzmy sobie wszystko 3/09/2026
- Pakt z diabłem 3/09/2026
- Korpus weteranów 3/09/2026
- W rytmie hip-hopu 4/09/2026
- Człowiek roku 4/09/2026
- Szósty zmysł 5/09/2026
- Małe rzeczy 7/09/2026
- Ustawka 8/09/2026
- Sposób na teściową 8/09/2026
- Zaklęci w czasie 8/09/2026
- Troja 8/09/2026
- Anakonda 3: Potomstwo 9/09/2026
- Pete kombinator: Sezon 1–3 9/09/2026
- Wilkołak 13/09/2026
- Barbie in The Nutcracker 14/09/2026
- Bajecznie bogaci Azjaci 15/09/2026
- Zręczne ręce 15/09/2026
- Sędzia 17/09/2026
- Hotel dla psów 18/09/2026
- Daredevil 18/09/2026
- Od zmierzchu do świtu 18/09/2026
- Ted 1–2 20/09/2026
- Mumia 1–3 27/09/2026
- Iryu Team Medical Dragon: Season 2 27/09/2026
- The Eagles: historia legendy 29/09/2026
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, plany, pakiety
- Bitwy farmear aura to pojedynki na aurę. Wyglądają, jak walki czarodziejów
- We wrześniu dostaniemy nie dwie a trzy Lalki. Na tę czekam najbardziej
- Nowa edycja Festiwalu Korelacje. Zemsta Andrzeja Wajdy na otwarcie
- Aż 10 nowości wleciało do HBO Max. Jedna z nich was zniszczy
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).