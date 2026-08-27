Netflix ujawnił nowości na wrzesień 2026. Przecieram oczy

Wrzesień na Netfliksie dostarczy subskrybentom wrażeń. Streamingowy gigant zaprezentował właśnie listę nowych filmów i seriali, które w najbliższych tygodniach wzbogacą jego bibliotekę - a wśród nich nie zabraknie wyczekiwanych powrotów i głośnych, intrygujących nowości. Rzecz jasna najszerzej dyskutowaną premierą niewątpliwie okaże się serialowa wariacja na temat „Lalki” Bolesława Prusa, ale to tylko wierzchołek góry lodowej (na którą składa się m.in. powrót serii „Potwór”).

Netflix na wrzesień 2026 - nowości

Lalka

Nadciąga wojna „Lalek”. W podobnym czasie na ekrany trafi film kinowy (wierniejsza ekranizacja) oraz pewnego rodzaju wariacja (adaptacja serialowa) - i mówcie co chcecie, ale to właśnie ta droga opcja zapowiada się znacznie, znacznie ciekawiej. Przyszedł czas, by na tę wielokrotnie powtarzaną opowieść spojrzeć z nieco innej perspektywy. Trzymam kciuki i liczę na wiele ciekawych dyskusji po seansie.



Premiera w Netfliksie: 16 września.

Dżentelmeni, sezon 2.

Kontynuacja świetnego serialu od Guya Ritchiego z bezbłędną obsadą - po dwóch i pół roku przerwy wreszcie się doczekamy! Co tam słychać u narkotykowych baronów? Cóż, Eddie snuje coraz większe plany ekspansji kwitnącego imperium - z błogosławieństwem Bobby’ego albo i bez niego. Tymczasem Susie próbuje wywąchać pomysły na dywersyfikację działalności. Czekamy!



Premiera w Netfliksie: 3 września.

Stranger Things: Opowieści z 85, sezon 2.

Bezpośrednia kontynuacja pierwszego spin-offu flagowego dzieła Netfliksa, bijącego rekordy popularności serialu „Stranger Things”. Zbliżają się Walentynki, a drużyna naszych ulubieńców z Hawkins musi odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi zjawami i chmarą dziwnych stworzeń siejących chaos w mieście. Przypomnę, że akcja rozgrywa się między 2. i 3. sezonem oryginalnej serii.



Premiera w Netfliksie: 17 września.

Unabomber

Russell Crowe, Shailene Woodley i Jacob Tremblay w filmie reżysera odpowiedzialnego m.in. za odcinki „Andora”, „Zero Zero Zero” czy „Detektywa”. Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI. To może być hit.



Premiera w Netfliksie: 25 września.

Potwór: Historia Lizzie Borden

4. sezon ultrapopularnej serii od Ryana Murphy’ego, który w swoim stylu przybliża nam postacie prawdziwych amerykańskich morderców i ich zbrodni. W nowej odsłonie „bohaterką” po raz pierwszy będzie kobieta: Lizzie Andrew Borden z Nowej Anglii oskarżona o zamordowanie siekierą swojego ojca i macochy 4 sierpnia 1892 r. w Fall River, w stanie Massachusetts



Premiera w Netfliksie: 17 września.

Netflix - wrzesień 2026 - lista premier

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Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września 2/09/2026

Udręki serca 2/09/2026

Fito Páez: Świat w piosence 3/09/2026

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Alix Earle poznaje świat 4/09/2026

Stavros Halkias: Uncle Stav 8/09/2026

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Serce Anabel 11/09/2026

Physical 100: Italy 11/09/2026

Koci Domek Gabi: Sezon 14 14/09/2026

Jo Koy: Blue in the Face 15/09/2026

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Lalka 16/09/2026

Sztuczne piękno 17/09/2026

Potwór: Historia Lizzie Borden 17/09/2026

Stranger Things: Opowieści z '85: Sezon 2 17/09/2026

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Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 4 18/09/2026

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STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: ETAPY 2–3 25/09/2026

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