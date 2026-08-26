Emily w Paryżu dobiega końca. Wyjątkowa data premiery 6. sezonu
Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z planu 6. sezonu "Emily w Paryżu". Oszałamiające stylizacje to jedno, ale jest jeszcze data premiery.
"Emily w Paryżu" to jednym z najpopularniejszych seriali streamingowego giganta, który doczekał się zarówno entuzjastycznych opinii, jak i słów krytyki. Tę produkcję trzeba było zaakceptować taką, jaka jest - z wyidealizowanym światem, bohaterką, której wszystko spada z nieba i recyklingowaniem romantycznych relacji. Niekiedy mogło to irytować, ale ostatecznie miało to swój urok. Wiadomo już, że ta historia dobiega końca.
Po premierze 5. sezonu poinformowano, że 6. sezon "Emily w Paryżu" będzie tym ostatnim. Kiedy zadebiutuje na Netfliksie? Jest już konkretna data.
Emily w Paryżu - kiedy premiera 6. sezonu? Netflix ogłosił wyjątkową datę
Netflix ogłosił w mediach społecznościowych wyjątkową datę premiery 6. sezonu "Emily w Paryżu". Streamingowy gigant poinformował, że nowe odcinki finałowego sezonu zadebiutują na platformie w Wigilię, 24 grudnia 2026 roku.
Bonjour z planu 6. sezonu "Emily w Paryżu". Widzimy się 24 grudnia!
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, na czym konkretnie będzie skupiała się fabuła. Możemy być jednak pewni, że niektóre sceny będą rozgrywały się w Grecji, ponieważ to właśnie tam pod koniec maja ekipa realizowała zdjęcia. Część historii ma być również osadzona w Monako.
Przypomnijmy, że w finale 5. sezonu Gabriel (Lucas Bravo), ukochany Emily (Lily Collins), wysłał jej pocztówkę z zaproszeniem na grecki wypad, sugerując możliwość ponownego spotkania. Oznacza to, że być może widzowie ponownie będą mogli śledzić romans tych bohaterów, którzy od samego początku mieli się ku sobie.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.