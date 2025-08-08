Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?

Ładowanie...

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" uratował uniwersum tytułowego bohatera. W porównaniu do filmu "Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna" w reżyserii Chrisa Columbusa z 2010 roku, który został zmiażdżony negatywnymi ocenami, serial fantasy spod szyldu Disney+ stał się hitem serwisu. Przychylne oceny sprawiły, że tytuł, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, otrzymał kontynuację. Dziś pojawiła się informacja nie tylko na temat 2. sezonu, ale również potencjalnej kolejnej odsłony.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy: czy będzie 3. sezon?

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" skupia się na Percym Jacksonie (w tej roli Walker Scobell), który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem.

Chłopak będzie musiał nie tylko skonfrontować z własnym pochodzeniem, ale również odnaleźć Krainę Umarłych, co narazi go na wielkie niebezpieczeństwo. Podczas misji, w której towarzyszą mu Annabeth (Leah Jeffries) i Grover (Aryan Simhadri), główny bohater będzie musiał znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.

Dziś na oficjalnym profilu serialu pojawiła się informacja, że zdjęcia do 2. sezonu serialu zostały zakończone. Okazało się również, że Disney+ zdecydował się na kontynuację serialu i niebawem zaczną się zdjęcia do 3. sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy":

Rozpoczyna się nowa era - trzeci sezon serialu "PercyJackson i bogowie olimpijscy" jest już w produkcji! Nie przegap drugiego sezonu, 10 grudnia, na Disney+ - czytamy w informacji.

2. sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutuje w Disney+ 2 lata po premierze 1. sezonu - 10 grudnia.

Anna Bortniak 08.08.2025 19:44

