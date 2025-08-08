REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?

Disney+ ogłosił, że zakończono zdjęcia do 2. sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Przy tej okazji pojawiła się również informacja na temat potencjalnego 3. sezonu produkcji fantasy. Jaką decyzję podjął serwis?

Anna Bortniak
percy jackson 3 sezon bedzie kontynuacja
REKLAMA

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" uratował uniwersum tytułowego bohatera. W porównaniu do filmu "Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna" w reżyserii Chrisa Columbusa z 2010 roku, który został zmiażdżony negatywnymi ocenami, serial fantasy spod szyldu Disney+ stał się hitem serwisu. Przychylne oceny sprawiły, że tytuł, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, otrzymał kontynuację. Dziś pojawiła się informacja nie tylko na temat 2. sezonu, ale również potencjalnej kolejnej odsłony.

REKLAMA

Percy Jackson i bogowie olimpijscy: czy będzie 3. sezon?

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" skupia się na Percym Jacksonie (w tej roli Walker Scobell), który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem.

Chłopak będzie musiał nie tylko skonfrontować z własnym pochodzeniem, ale również odnaleźć Krainę Umarłych, co narazi go na wielkie niebezpieczeństwo. Podczas misji, w której towarzyszą mu Annabeth (Leah Jeffries) i Grover (Aryan Simhadri), główny bohater będzie musiał znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.

Dziś na oficjalnym profilu serialu pojawiła się informacja, że zdjęcia do 2. sezonu serialu zostały zakończone. Okazało się również, że Disney+ zdecydował się na kontynuację serialu i niebawem zaczną się zdjęcia do 3. sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy":

Rozpoczyna się nowa era - trzeci sezon serialu "PercyJackson i bogowie olimpijscy" jest już w produkcji! Nie przegap drugiego sezonu, 10 grudnia, na Disney+

- czytamy w informacji.

2. sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutuje w Disney+ 2 lata po premierze 1. sezonu - 10 grudnia.

REKLAMA

O produkcjach w Disney+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
08.08.2025 19:44
Tagi: Disney+Fantasy
Najnowsze
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
16:16
Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T16:16:00+02:00
14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Aktualizacja: 2025-08-06T14:52:50+02:00
13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-06T13:34:40+02:00
12:00
Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę
Aktualizacja: 2025-08-06T12:00:01+02:00
10:38
Francis Ford Coppola trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-08-06T10:38:17+02:00
9:55
Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?
Aktualizacja: 2025-08-06T09:55:25+02:00
9:01
To już nie Wednesday, to rodzina Addamsów. Recenzja 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-06T09:01:21+02:00
8:49
Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-06T08:49:42+02:00
8:05
Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata
Aktualizacja: 2025-08-06T08:05:15+02:00
19:53
Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką
Aktualizacja: 2025-08-05T19:53:31+02:00
19:44
Rodzina Addamsów - kto jest kim? Wszyscy bliscy Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-05T19:44:00+02:00
17:52
Wednesday kręcą 13 godzin od Krakowa. To tam znajduje się Akademia Nevermore
Aktualizacja: 2025-08-05T17:52:55+02:00
16:46
Lilo i Stitch tanecznym krokiem hula zmierza do Disney+. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-08-05T16:46:59+02:00
16:23
Obejrzałem najnowszą komedię akcji od Prime Video. To moje świadectwo
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:00+02:00
16:07
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-05T16:07:00+02:00
15:28
Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków
Aktualizacja: 2025-08-05T15:28:34+02:00
13:23
Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej
Aktualizacja: 2025-08-05T13:23:54+02:00
13:06
USS Enterprise właśnie wylądował - recenzja 3. sezonu Star Trek: SNW
Aktualizacja: 2025-08-05T13:06:10+02:00
10:05
Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami
Aktualizacja: 2025-08-05T10:05:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA