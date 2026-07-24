"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" uratował uniwersum tytułowego bohatera. W porównaniu filmów Chrisa Columbusa i Thora Freudenthala, które nie przypadły widzom do gustu, serial fantasy spod szyldu Disney+ stał się hitem serwisu. Przychylne oceny sprawiły, że tytuł, który zadebiutował w grudniu 2023 roku, otrzymał kontynuację i pod koniec ubiegłego roku można było zobaczyć, jak Percy wraz z przyjaciółmi poradził sobie z wymagającymi zadaniami w 2. sezonie.

Zanim jeszcze 2. sezon zadebiutował na Disney+, platforma ogłosiła, że zrealizuje również trzecią odsłonę serialu fantasy. Prace nad produkcją rozpoczęły się w sierpniu minionego roku, a już dzisiaj pojawiła się informacja, kiedy dokładnie nowe odcinki w ramach 3. sezonu zadebiutują w serwisie.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - kiedy premiera 3. sezonu na Disney+?

Disney+ zapowiedział, że 3. sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutuje 20 listopada. Tego dnia na platformie pojawią się pierwsze 2 odcinki, a kolejne (powstało ich w sumie 8) będzie można oglądać co tydzień, aż do 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że Percy i jego ekipa będą towarzyszyć widzom przez całą zimę. Pojawił się ponadto pierwszy teaser 3. sezonu.

Trzeci sezon produkcji oparty jest o powieść "Klątwa tytana" autorstwa Ricka Riordana. Fabuła koncentruje się na Percym Jacksonie, który wraz z przyjaciółmi rusza na ratunek Groverowi. Na swojej drodze będą musieli pokonać sporo niebezpieczeństw. Jednym z zadań będzie odnalezienie porwanej bogini Artemidy, ponieważ tylko ona jest w stanie powstrzymać starożytnego potwora, który zamierza zniszczyć Olimp. Bohaterowie będą musieli stawić również czoła mrożącej krew w żyłach klątwie tytana.

Do obsady serialu powrócą: Walker Scobell (Percy), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushell (Luke Castellan) oraz Tamara Smart (Thalia Grace). Wśród nowych twarzy zobaczymy m.in. Levi Chrisopulos i Olive Abercrombie (Nico i Bianca di Angelo), Dafne Keen (bogini Artemida) oraz Saara Chaudry (porucznik Zoë Nightshade).

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" skupia się na Percym Jacksonie, który wyrusza w niebezpieczną misję, by odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie. Kiedy Percy trafia do Obozu Herosów, azylu dla młodocianych półbogów, odkrywa, że sam jest półbogiem.

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