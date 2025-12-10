Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać

Ładowanie...

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to najnowsza adaptacja bestsellerowej serii książek dla młodzieży autorstwa Ricka Riordana, która przerwała złą passę produkcji o tytułowym herosie. Przed serialem nakręcono bowiem dwa filmy - "Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna" oraz "Percy Jackson: Morze potworów" - które były szeroko krytykowane. Punktowano takie wady jak zmiana fabuły, złoczyńców czy brak dynamicznego tempa akcji. Widzom zabrakło przede wszystkim emocji, które były świetnie wyeksponowane w cyklu powieści.

Rick Riordan, Jonathan E. Steinberg, twórcy serialu, wraz z showrunnerem Danem Shotzem naprawili ten błąd. Dzięki nim historia o Percym Jacksonie została osadzona w starannie zbudowanym świecie, gdzie nie brak poczucia humoru, zadziornych bohaterów oraz wciągającej historii osadzonej we współczesności. Dzięki temu sukces 1. sezonu udało się powtórzyć.

Recenzja powstała na podstawie pierwszych 4 odcinków serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy".

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - recenzja 2. sezonu serialu w Disney+

Grover (Aryan Simhadri), który w poprzednim sezonie zyskał licencję poszukiwacza, planuje odnaleźć Pana, greckiego boga lasów i pól. Przeczesując dziką dżunglę, trafia nie tylko na wskazówki, ale również na grupę zbuntowanych półbogów, którzy należą do rebelii Luke'a (Charlie Bushnell). Od teraz chłopak służy bowiem Kronosowi. Grover, uciekając przed swoimi dawnymi kolegami, zostaje schwytany przez morskiego potwora i wciągnięty w toń oceanu.

Tymczasem w świecie ludzi nastał ostatni dzień szkoły, co dla Percy'ego Jacksona (Walker Scobell), którego tego dnia obudził koszmar z Groverem w roli głównej, oznacza zbliżający się Obóz Herosów. Tym razem bohater nie wybiera się tam sam - będzie towarzyszył mu cyklop Tyson (Daniel Diemer). Mama Percy'ego, która również widzi prawdziwą naturę cyklopa, spotkała go w schronisku dla bezdomnych i postanowiła przygarnąć. Percy nie jest z tego powodu do końca zadowolony - towarzystwo niezdarnego kolegi bardzo go męczyło przez ten ostatni rok szkolny. Poza tym nie wiadomo, czy zostanie do Obozu Herosów przyjęty.

W drodze do szkoły Percy i Tyson zostają zaskoczeni przez Annabeth (Leah Jeffries), która w samym centrum miasta wyskakuje z magicznej taksówki Szarych Sióstr. W drodze na Obóz nie tylko otrzymują tajemniczą informację na temat tego, gdzie znajduje się Grover, ale również zostają zaatakowani przez potwory. Orientują się przy tym, że bariera stworzona przez Thalię została uszkodzona przez jad pytona, za co odpowiedzialny jest Luke. Tworzy to poważny problem, ponieważ drzewo chroniło cały obóz przed atakiem potworów.

W międzyczasie Percy orientuje się, że koszmarny sen z Groverem wydarzył się naprawdę, kiedy przyjaciel śni mu się po raz kolejny. Satyr podaje mu te same współrzędne, co Szare Siostry i prosi go, by odnalazł jaskinię. Grover ujawnia mu również, że rebelianci pod przywództwem Luke'a szukają Złotego Runa, artefaktu o potężnej mocy, co oznacza tylko jedno - wygląda na to, że Percy'ego czeka kolejna misja do wykonania.

Nowy sezon serialu przedstawia starożytny świat w jeszcze bardziej szczegółowy sposób. Można się zanurzyć w nim jeszcze głębiej za sprawą Percy'ego, który teraz jest już bardziej doświadczony i wie, w jaki sposób wykorzystać swoją siłę. W nowych odcinkach historie głównych bohaterów krzyżują się, jednak każdy z nich ma inne zadanie do wykonania - Grover chce odszukać Pana, a Percy chce odnaleźć Grovera i wykonać misję. Annabeth towarzyszy w tym zadaniu swojemu przyjacielowi, ale skrywa ona jednocześnie sekret, który sprawia, że bohaterka ma spore rozterki i targają nią wątpliwości. Dzięki temu produkcja staje się jeszcze wielowymiarowa.

Skupiono się również na rozwinięciu wątków antagonistów. Oprócz Luke'a i nowego profesora Tantala (w tej roli doskonały Timothy Simons) twórcy koncentrują się również na Clarisse (Dior Goodjohn), która ma do wykonania swoją osobną misję. Dzięki temu walka dobra ze złem staje się jeszcze bardziej emocjonująca i pokazuje, że nic nie jest w tym serialu czarno-białe. Ale nawet mimo tych poważnych i patetycznych wątków, serial nie zatracił swojej lekkości - wciąż jest pełen humoru i pazura, dzięki czemu w odpowiednim momencie można spuścić powietrze. Podobnie jak w poprzednim sezonie, balans został zachowany.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to produkcja fantasy, która została solidnie zrealizowana, a 2. sezon udowadnia, że nie ma w działaniach twórców przypadku. Produkcja potrafi zaskoczyć, wzruszyć i zaangażować, nawet jeśli nie jest się zaznajomionym z serią powieści czy poprzednimi filmami. Nie jest przesadzona w humorystyczną stroną (a w przypadku osadzenia starożytnych bogów we współczesnym świecie było to prawdopodobne), zyskując na błyskotliwości, a jednocześnie nie jest zbyt patetyczna. Ale przede wszystkim wciąga za sprawą różnorodnych bohaterów i dynamicznej fabuły, będąc jednocześnie wizualną ucztą. Aplauz będzie słychać z samego Olimpu.

Premiera pierwszych 2 odcinków serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" 10 grudnia w Disney+. Kolejne epizody będą debiutować co tydzień w środę.

Tytuł serialu: Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians)

Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians) Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Rick Riordan, Jonathan E. Steinberg

Rick Riordan, Jonathan E. Steinberg Obsada: Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull

Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries, Virginia Kull Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7/10

