Polacy oglądają wielkie dzieło na Netfliksie. Mają gust

Eastwood obecnie jest już emerytowanym reżyserem - ma już 96 lat, więc ta informacja raczej nikogo nie szokuje. Do niedawna jednak wydawało się, że jeszcze planuje ostatni, pożegnalny film. Reżyser dał światu kina sporo dobrego - "Bez przebaczenia", "Co się wydarzyło w Madison County", "Za wszelką cenę" czy "Gran Torino". Do grupy najlepszych reżyserowanych przez niego filmu należy również inny, dotychczas niewymieniony, ale będący obiektem zainteresowanie polskich odbiorców Netfliksa, którzy wywindowali go aż do TOP 10 najchętniej oglądanych obecnie filmów. Mowa o "Rzece tajemnic".

Rzeka tajemnic to wielkie dzieło. Chętnie oglądane na Netfliksie

Jimmy Markum (Sean Penn), Sean Devine (Kevin Bacon) i Dave Boyle (Tim Robbins) to przyjaciele z dzieciństwa, którzy wspólnie wychowywali się w Bostonie. Relacja chłopców uległa jednak drastycznej zmianie, gdy ostatni z wymienionych, Dave, został porwany przez dwóch mężczyzn i wykorzystany przez nich seksualnie. Wiele lat później mężczyźni spotykają się ponownie, znów w tragicznych okolicznościach. Córka Jimmy'ego, Katie, została zamordowana, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Sean, obecnie będący policjantem. Markum szuka mordercy na własną rękę, a z czasem tropy układają się w przerażającym kierunku - podejrzanym jest bowiem Dave.

Film Eastwooda jest de facto adaptacją powieści Dennisa Lehane'a (autora m.in. "Wyspy tajemnic", zaadaptowanej lata później przez Martina Scorsese). W 2003 roku udało mu się odebrać dwa Oscary w aktorskich kategoriach - zdobyli je wówczas Sean Penn (pierwszoplanowa rola) i Tim Robbins (drugoplanowa). Niewiele brakowało, by dzieło to zdobyło więcej statuetek - przyznano mu bowiem nominacje za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany i drugoplanową kobiecą kreację Marcii Gay Harden. Prawdę powiedziawszy, nagrody byłyby zasłużone. "Rzeka tajemnic" to trudne, mocne i niełatwe w emocjonalnym odbiorze kino. Eastwood rzecz jasna skupia się na kryminalnym aspekcie historii, ale interesują go bohaterowie jako jednostki przepełnione mrokiem, rozdzierające na nowo dawne rany. Reżyser woli eksplorować pokiereszowane charaktery i psychiki głównych bohaterów i udaje mu się to w sposób niemalże perfekcyjny.

Centralny aktorski tercet odwala tutaj niesamowitą robotę, sprawiając, że bez udziału któregokolwiek z nich, film ten nie byłby kompletny. Każdy jest tutaj istotnym bohaterem, a przy okazji, doskonale zagranym. Nie od dziś wiadomo, że Sean Penn to aktor wybitny. Nie chodzi już nawet o to, że kilka miesięcy temu po raz trzeci dostał Oscara. Penn zawsze wnosi niebywały magnetyzm do swoich ról, a w "Rzece tajemnic", jako pogrążony w rozpaczy i żądzy sprawiedliwości ojciec zabitej dziewczyny, jest niesamowicie przekonujący. Nie on jeden - Bacon jako zmęczony życiem gliniarz czy Robbins w roli Dave'a to również idealny casting, który sprawdza się na ekranie.

"Rzeka tajemnic" to tzw. "klasyk absolutny" - film, którego grzechem jest nie zobaczyć. Nie być świadkiem tak fantastycznie poprowadzonej, trudnej i mrocznej historii oraz aktorskiego talentu, który eksploduje z łapiącą za gardło siłą. To nie jest tylko kryminał, w którym rozwiązuje się sprawę morderstwa. Wchodzi głębiej, wgryza się mocniej i sprawia niezapomniany, emocjonalny ból.

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