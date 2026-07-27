Netflix pokazał nowości na sierpień 2026. Jan Paweł i straszliwy thriller
Netflix udostępnił właśnie listę wszystkich swoich nowości na sierpień 2026. Wśród nich kilka potężnych hitów. W tym uwielbiany polski serial.
Sierpień na platformie Netflix zapowiada się wyjątkowo gorąco. Gigant streamingowy zaprezentował właśnie pełną listę premier na nadchodzący miesiąc, a wśród nich nie brakuje głośnych powrotów i wciągających nowości. Wśród najjaśniejszych punktów programu znalazła się kontynuacja uwielbianego przez Polaków serialu komediowego oraz finałowe odcinki jednej z najpiękniejszych adaptacji literackich ostatnich lat.
Netflix na sierpień 2026 - nowości
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Jan Paweł powraca i tym razem od samego początku będzie w kryzysie (w większym niż zazwyczaj). Nadchodzący sezon będzie musiał zmierzyć się z kilkoma fabularnymi komplikacjami, m. in. z faktem rozbicia rodziny. Ponadto nasz pechowy szlachcic będzie musiał udowodnić przed sobą i przed innymi, że jestem prawdziwym sarmatą. A to nie będzie zadanie łatwe.
Sto lat samotności
Wraca jedna z najładniejszych adaptacji literatury, jakie stworzył kiedykolwiek Netflix. Serial oparty na prozie Gabriela Garcii Márqueza debiutował w 2024 roku, a teraz wraca. I to wraca w 2 częściach. Część 2. zobaczymy 5 sierpnia, a finał pojawi się dopiero pod koniec miesiąca, czyli 26 sierpnia.
Cała prawda o moich kłamstwach
Miniserial Netfliksa opowie o dwójce mieszkających ze sobą przyjaciół, którzy szykują się do wielkiej podróży kamperem. Szybko jednak, jak zwykle w takich przypadkach, okazuje się, że na wierzch wyjdą skrywane tajemnice i to właśnie one pogrzebią ten sielankowy wyjazd.
Szeptacz
Mocny film z jeszcze mocniejszą obsadą. Adam Scott (choćby „Rozdzielenie”) wciela się tu w mężczyznę, któremu zaginął syn. Jest tak zdesperowany, że prosi o pomoc własnego, nieobecnego przez lata ojca, który jest emerytowanym detektywem. Szybko okazuje się, że zaginięcie jest powiązane ze sprawą seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.
Ostatni dom
Produkcja science fiction opowiada o mieszkańcach tajemniczego domu. Codziennie rodzina walczy o przetrwanie i zasoby, a także stawia czoła tajemniczemu zagrożeniu. Ważna informacja: rodzina nie może opuścić tego domu.
Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów oryginalnych
1 sierpnia 2026
- WWE SummerSlam: 2026
4 sierpnia 2026
- Zbuntowani zakochani: Sezon 2
5 sierpnia 2026
- Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek
- Afera finansowa Trustor
- 1670: Sezon 3
- Let's Marry Harry
- Sto lat samotności – Część 2
6 sierpnia 2026
- Moje życie z Walterami: Sezon 3
7 sierpnia 2026
- Ostatni dom
- Śmierć sp. z o.o.: Sezon 4
- Ricky Gervais: Kocie życie
- Przesłodzeni
- Operacja Safed Sagar
8 sierpnia 2026
- THE RIBBON HERO
10 sierpnia 2026
- Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 3
11 sierpnia 2026
- Rory Scovel: Show Must Go On
- MOURINHO
12 sierpnia 2026
- Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia”
13 sierpnia 2026
- To nie takie proste
- Moje dziecko
- Oponiarze: Sezon 3
- Moja wspaniała kariera
14 sierpnia 2026
- Na maksa
- Nie życzcie mi powodzenia
- Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja
- Moria
- Zgodnie z prawem
18 sierpnia 2026
- Kelsey Cook: Happy Hour
- Po co pchamy się w te góry?
19 sierpnia 2026
- Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga
- 15 dni jest na zawsze
- Love Is Blind: Wielka Brytania: Sezon 3
20 sierpnia 2026
- Krwawa ofiara
- S&X
- Outer Banks: Sezon 5
21 sierpnia 2026
- Pojmanie El Chapo
25 sierpnia 2026
- Stamptown
- Sportowe opowieści: Burzliwe życie Vince’a Younga
- Recruited
26 sierpnia 2026
- Mama wie najlepiej?
- Sto lat samotności – Część 2 Wielki Finał
27 sierpnia 2026
- Leanne: Sezon 2
28 sierpnia 2026
- Tajemnicza kobieta
- Szeptacz
- Cmentarzysko: Sezon 3
- Cała prawda o moich kłamstwach
29 sierpnia 2026
- Cztery ręce, dwie sonaty
Wkrótce (data nieokreślona):
- Nong Chompoo: Zaginiona i zapomniana
- Pułapka na myszy
Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów na licencji
1 sierpnia 2026
- Oszukać przeznaczenie: 1-6
- Działa Navarony
- Chicago PD: Sezony 1-5
2 sierpnia 2026
- GATE24: Na granicy
5 sierpnia 2026
- Mardi Gras: Ostatki na ostro
6 sierpnia 2026
- Na skraju jutra
- Kryptonim U.N.C.L.E.
- Zodiak
- Prestiż
8 sierpnia 2026
- Robin Hood
9 sierpnia 2026
- Żołnierze kosmosu 2 - Bohater federacji
10 sierpnia 2026
- Czas wymierania
11 sierpnia 2026
- Totalna magia
12 sierpnia 2026
- Czego pragnie dziewczyna
13 sierpnia 2026
- Po zachodzie słońca
- Pacific Rim
- Studenci
15 sierpnia 2026
- Strażacki pies
- Krawiec z Panamy
16 sierpnia 2026
- Iryu Team Medical Dragon: Sezon 1
17 sierpnia 2026
- Wyspa
- Desperado
21 sierpnia 2026
- Super 8
22 sierpnia 2026
- Gorący towar
24 sierpnia 2026
- Danny Go!: Sezon 2
27 sierpnia 2026
- Shrek 1-4
- Kot w butach
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.