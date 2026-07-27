Netflix pokazał nowości na sierpień 2026. Jan Paweł i straszliwy thriller

Sierpień na platformie Netflix zapowiada się wyjątkowo gorąco. Gigant streamingowy zaprezentował właśnie pełną listę premier na nadchodzący miesiąc, a wśród nich nie brakuje głośnych powrotów i wciągających nowości. Wśród najjaśniejszych punktów programu znalazła się kontynuacja uwielbianego przez Polaków serialu komediowego oraz finałowe odcinki jednej z najpiękniejszych adaptacji literackich ostatnich lat.

Netflix na sierpień 2026 - nowości

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Jan Paweł powraca i tym razem od samego początku będzie w kryzysie (w większym niż zazwyczaj). Nadchodzący sezon będzie musiał zmierzyć się z kilkoma fabularnymi komplikacjami, m. in. z faktem rozbicia rodziny. Ponadto nasz pechowy szlachcic będzie musiał udowodnić przed sobą i przed innymi, że jestem prawdziwym sarmatą. A to nie będzie zadanie łatwe.

Sto lat samotności

Wraca jedna z najładniejszych adaptacji literatury, jakie stworzył kiedykolwiek Netflix. Serial oparty na prozie Gabriela Garcii Márqueza debiutował w 2024 roku, a teraz wraca. I to wraca w 2 częściach. Część 2. zobaczymy 5 sierpnia, a finał pojawi się dopiero pod koniec miesiąca, czyli 26 sierpnia.

Cała prawda o moich kłamstwach

Miniserial Netfliksa opowie o dwójce mieszkających ze sobą przyjaciół, którzy szykują się do wielkiej podróży kamperem. Szybko jednak, jak zwykle w takich przypadkach, okazuje się, że na wierzch wyjdą skrywane tajemnice i to właśnie one pogrzebią ten sielankowy wyjazd.

Szeptacz

Mocny film z jeszcze mocniejszą obsadą. Adam Scott (choćby „Rozdzielenie”) wciela się tu w mężczyznę, któremu zaginął syn. Jest tak zdesperowany, że prosi o pomoc własnego, nieobecnego przez lata ojca, który jest emerytowanym detektywem. Szybko okazuje się, że zaginięcie jest powiązane ze sprawą seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.

Ostatni dom

Produkcja science fiction opowiada o mieszkańcach tajemniczego domu. Codziennie rodzina walczy o przetrwanie i zasoby, a także stawia czoła tajemniczemu zagrożeniu. Ważna informacja: rodzina nie może opuścić tego domu.

Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów oryginalnych

1 sierpnia 2026

WWE SummerSlam: 2026

4 sierpnia 2026

Zbuntowani zakochani: Sezon 2

5 sierpnia 2026

Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek

Afera finansowa Trustor

1670: Sezon 3

Let's Marry Harry

Sto lat samotności – Część 2

6 sierpnia 2026

Moje życie z Walterami: Sezon 3

7 sierpnia 2026

Ostatni dom

Śmierć sp. z o.o.: Sezon 4

Ricky Gervais: Kocie życie

Przesłodzeni

Operacja Safed Sagar

8 sierpnia 2026

THE RIBBON HERO

10 sierpnia 2026

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 3

11 sierpnia 2026

Rory Scovel: Show Must Go On

MOURINHO

12 sierpnia 2026

Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia”

13 sierpnia 2026

To nie takie proste

Moje dziecko

Oponiarze: Sezon 3

Moja wspaniała kariera

14 sierpnia 2026

Na maksa

Nie życzcie mi powodzenia

Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja

Moria

Zgodnie z prawem

18 sierpnia 2026

Kelsey Cook: Happy Hour

Po co pchamy się w te góry?

19 sierpnia 2026

Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga

15 dni jest na zawsze

Love Is Blind: Wielka Brytania: Sezon 3

20 sierpnia 2026

Krwawa ofiara

S&X

Outer Banks: Sezon 5

21 sierpnia 2026

Pojmanie El Chapo

25 sierpnia 2026

Stamptown

Sportowe opowieści: Burzliwe życie Vince’a Younga

Recruited

26 sierpnia 2026

Mama wie najlepiej?

Sto lat samotności – Część 2 Wielki Finał

27 sierpnia 2026

Leanne: Sezon 2

28 sierpnia 2026

Tajemnicza kobieta

Szeptacz

Cmentarzysko: Sezon 3

Cała prawda o moich kłamstwach

29 sierpnia 2026

Cztery ręce, dwie sonaty

Wkrótce (data nieokreślona):

Nong Chompoo: Zaginiona i zapomniana

Pułapka na myszy

Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów na licencji

1 sierpnia 2026

Oszukać przeznaczenie: 1-6

Działa Navarony

Chicago PD: Sezony 1-5

2 sierpnia 2026

GATE24: Na granicy

5 sierpnia 2026

Mardi Gras: Ostatki na ostro

6 sierpnia 2026

Na skraju jutra

Kryptonim U.N.C.L.E.

Zodiak

Prestiż

8 sierpnia 2026

Robin Hood

9 sierpnia 2026

Żołnierze kosmosu 2 - Bohater federacji

10 sierpnia 2026

Czas wymierania

11 sierpnia 2026

Totalna magia

12 sierpnia 2026

Czego pragnie dziewczyna

13 sierpnia 2026

Po zachodzie słońca

Pacific Rim

Studenci

15 sierpnia 2026

Strażacki pies

Krawiec z Panamy

16 sierpnia 2026

Iryu Team Medical Dragon: Sezon 1

17 sierpnia 2026

Wyspa

Desperado

21 sierpnia 2026

Super 8

22 sierpnia 2026

Gorący towar

24 sierpnia 2026

Danny Go!: Sezon 2

27 sierpnia 2026

Shrek 1-4

Kot w butach

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