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Netflix pokazał nowości na sierpień 2026. Jan Paweł i straszliwy thriller

Netflix udostępnił właśnie listę wszystkich swoich nowości na sierpień 2026. Wśród nich kilka potężnych hitów. W tym uwielbiany polski serial.

Konrad Chwast
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netflix sierpien 2026

Sierpień na platformie Netflix zapowiada się wyjątkowo gorąco. Gigant streamingowy zaprezentował właśnie pełną listę premier na nadchodzący miesiąc, a wśród nich nie brakuje głośnych powrotów i wciągających nowości. Wśród najjaśniejszych punktów programu znalazła się kontynuacja uwielbianego przez Polaków serialu komediowego oraz finałowe odcinki jednej z najpiękniejszych adaptacji literackich ostatnich lat.

Netflix na sierpień 2026 - nowości

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Jan Paweł powraca i tym razem od samego początku będzie w kryzysie (w większym niż zazwyczaj). Nadchodzący sezon będzie musiał zmierzyć się z kilkoma fabularnymi komplikacjami, m. in. z faktem rozbicia rodziny. Ponadto nasz pechowy szlachcic będzie musiał udowodnić przed sobą i przed innymi, że jestem prawdziwym sarmatą. A to nie będzie zadanie łatwe.

Sto lat samotności

Wraca jedna z najładniejszych adaptacji literatury, jakie stworzył kiedykolwiek Netflix. Serial oparty na prozie Gabriela Garcii Márqueza debiutował w 2024 roku, a teraz wraca. I to wraca w 2 częściach. Część 2. zobaczymy 5 sierpnia, a finał pojawi się dopiero pod koniec miesiąca, czyli 26 sierpnia.

Cała prawda o moich kłamstwach

Miniserial Netfliksa opowie o dwójce mieszkających ze sobą przyjaciół, którzy szykują się do wielkiej podróży kamperem. Szybko jednak, jak zwykle w takich przypadkach, okazuje się, że na wierzch wyjdą skrywane tajemnice i to właśnie one pogrzebią ten sielankowy wyjazd.

Szeptacz

Mocny film z jeszcze mocniejszą obsadą. Adam Scott (choćby „Rozdzielenie”) wciela się tu w mężczyznę, któremu zaginął syn. Jest tak zdesperowany, że prosi o pomoc własnego, nieobecnego przez lata ojca, który jest emerytowanym detektywem. Szybko okazuje się, że zaginięcie jest powiązane ze sprawą seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.

Ostatni dom

Produkcja science fiction opowiada o mieszkańcach tajemniczego domu. Codziennie rodzina walczy o przetrwanie i zasoby, a także stawia czoła tajemniczemu zagrożeniu. Ważna informacja: rodzina nie może opuścić tego domu.

Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów oryginalnych

1 sierpnia 2026

  • WWE SummerSlam: 2026

4 sierpnia 2026

  • Zbuntowani zakochani: Sezon 2

5 sierpnia 2026

  • Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek
  • Afera finansowa Trustor
  • 1670: Sezon 3
  • Let's Marry Harry
  • Sto lat samotności – Część 2

6 sierpnia 2026

  • Moje życie z Walterami: Sezon 3

7 sierpnia 2026

  • Ostatni dom
  • Śmierć sp. z o.o.: Sezon 4
  • Ricky Gervais: Kocie życie
  • Przesłodzeni
  • Operacja Safed Sagar

8 sierpnia 2026

  • THE RIBBON HERO

10 sierpnia 2026

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 3

11 sierpnia 2026

  • Rory Scovel: Show Must Go On
  • MOURINHO

12 sierpnia 2026

  • Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia”

13 sierpnia 2026

  • To nie takie proste
  • Moje dziecko
  • Oponiarze: Sezon 3
  • Moja wspaniała kariera

14 sierpnia 2026

  • Na maksa
  • Nie życzcie mi powodzenia
  • Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja
  • Moria
  • Zgodnie z prawem

18 sierpnia 2026

  • Kelsey Cook: Happy Hour
  • Po co pchamy się w te góry?

19 sierpnia 2026

  • Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga
  • 15 dni jest na zawsze
  • Love Is Blind: Wielka Brytania: Sezon 3

20 sierpnia 2026

  • Krwawa ofiara
  • S&X
  • Outer Banks: Sezon 5

21 sierpnia 2026

  • Pojmanie El Chapo

25 sierpnia 2026

  • Stamptown
  • Sportowe opowieści: Burzliwe życie Vince’a Younga
  • Recruited

26 sierpnia 2026

  • Mama wie najlepiej?
  • Sto lat samotności – Część 2 Wielki Finał

27 sierpnia 2026

  • Leanne: Sezon 2

28 sierpnia 2026

  • Tajemnicza kobieta
  • Szeptacz
  • Cmentarzysko: Sezon 3
  • Cała prawda o moich kłamstwach

29 sierpnia 2026

  • Cztery ręce, dwie sonaty

Wkrótce (data nieokreślona):

  • Nong Chompoo: Zaginiona i zapomniana
  • Pułapka na myszy

Netflix nowości na sierpień 2026 - pełna lista programów na licencji

1 sierpnia 2026

  • Oszukać przeznaczenie: 1-6
  • Działa Navarony
  • Chicago PD: Sezony 1-5

2 sierpnia 2026

  • GATE24: Na granicy

5 sierpnia 2026

  • Mardi Gras: Ostatki na ostro

6 sierpnia 2026

  • Na skraju jutra
  • Kryptonim U.N.C.L.E.
  • Zodiak
  • Prestiż

8 sierpnia 2026

  • Robin Hood

9 sierpnia 2026

  • Żołnierze kosmosu 2 - Bohater federacji

10 sierpnia 2026

  • Czas wymierania

11 sierpnia 2026

  • Totalna magia

12 sierpnia 2026

  • Czego pragnie dziewczyna

13 sierpnia 2026

  • Po zachodzie słońca
  • Pacific Rim
  • Studenci

15 sierpnia 2026

  • Strażacki pies
  • Krawiec z Panamy

16 sierpnia 2026

  • Iryu Team Medical Dragon: Sezon 1

17 sierpnia 2026

  • Wyspa
  • Desperado

21 sierpnia 2026

  • Super 8

22 sierpnia 2026

  • Gorący towar

24 sierpnia 2026

  • Danny Go!: Sezon 2

27 sierpnia 2026

  • Shrek 1-4
  • Kot w butach

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Konrad Chwast
Redaktor

Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.

Tagi:
Co obejrzeć?Filmy NetflixSeriale Netflix