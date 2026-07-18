Netflix za darmo. Co zrobić, żeby oglądać bez opłat?

Netflix zaskoczył zarówno obecnych widzów, jak i tych, którzy zdecydowali się opuścić platformę. Sprawdza bowiem, czy dawny sposób na pozyskanie widzów ciągle działa. Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie, platforma już wiele lat temu skorzystała ze swojej przewagi nad konkurencją i pozbyła się darmowego okresu próbnego. Dlaczego więc zdecydowała się do niego wrócić?

Netflix za darmo – o co tu chodzi?

Gdy Netflix zaczynał swój streamingowy biznes, robił wszystko, aby przekonać widzów, że warto w niego zainwestować. A nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez samodzielne sprawdzenie oferty serwisu. Dlatego od samego początku istniał okres próbny. Przez 30 dni użytkownik mógł oglądać bez ograniczeń filmy i seriale. Jeśli się spodobało – nie trzeba było nic robić. Jeśli było inaczej, to wystarczyło wypisać się z subskrypcji. Proste? Proste.



Na pewnym etapie Netflix jednak osiągnął taką pozycję na rynku, że mógł wyeliminować wszystkich tych, którzy okresu próbnego nadużywają, zakładając ciągle nowe konta i przedłużając 30 dni w nieskończoność. Decyzja ta sprawiła, że uczciwi i nowi widzowie nie mogli przetestować serwisu przed podjęciem decyzji o wydaniu pieniędzy. Tu jednak drobna uwaga: platforma od czasu do czasu wprowadzała krótsze okresy próbne, zwykle trwające 7 lub 14 dni.



Netflix jednak ma tendencję do tego, aby nigdy nie mówić „nigdy” i wracać do sprawdzonych rozwiązań. Zwykle w formie testów. Polega to na tym, że platforma wprowadza nowe funkcje dla wybranych użytkowników i sprawdza, jak się one przyjęły. I jeśli przyjmują się dobrze, to trafiają one do szerszej dystrybucji.

Jak otrzymać darmowy okres próbny?

Z uwagi na to, że okres próbny jest na razie w fazie testów, nie jest tak łatwo się do niego dostać. Należy po prostu wejść na stronę serwisu (nie posiadając aktywnej subskrypcji i nie będąc zalogowanym). Już na stronie tytułowej powinna pojawić się informacja o darmowym okresie.



Kiedy wszedłem do serwisu za pierwszym razem, wyświetliła mi się opcja na 14 dni za darmo. Jednak po kilku odświeżeniach strony, a także sprawdzeniu innych przeglądarek, udało się. Kilka razy Netflix wyświetlił mi 30 dni. Moim redakcyjnym kolegom udało się to nawet szybciej. Ale co do zasady – wymaga to cierpliwości lub szczęścia.



Należy jednak pamiętać, że oferta przeznaczona jest tylko dla nowych użytkowników. Jeśli więc wcześniej mieliście już konto w serwisie, darmowy okres próbny nie będzie was dotyczył.

Co obejrzeć na Netfliksie w czasie darmowego okresu próbnego? Sprawdźcie nasze zestawienia:

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