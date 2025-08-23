Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Thrillery zwykle emocjonują, powodują napięcie, sprawiają, że oglądamy je w stuprocentowym skupieniu. Netflix ma w tym gatunku bardzo bogatą ofertę. Oto najlepsze thrillery, które można obejrzeć na tej platformie streamingowej.
Thrillery mają specyficzną, a może przez to najbardziej kuszącą funkcję jako filmy. Są często związane z tajemnicą, napięciem, intrygą, atmosferą tak gęstą, że można ją kroić nożem. Netflix w swoich zasobach ma naprawdę znakomite pozycje należące do gatunku thrillerowego, w związku z czym wyselekcjonowaliśmy czołowe 15 pozycji, które musicie obejrzeć.
Thrillery Netflix Original - TOP 15
15. Przypadkowy przechodzień
- Tytuł filmu: Przypadkowy przechodzień
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 1h 50min
- Reżyser: Babak Anvari
- Obsada: George MacKay, Kelly Macdonald, Hugh Bonneville, Percelle Ascott
- Ocena IMDb: 6.2/10
Pamiętam, że kiedyś postanowiłem niezobowiązująco obejrzeć ten film. Spodziewałem się przeciętnej thrillerowej głupotki, a finalnie zostałem bardzo solidnie zaskoczony. Głównym bohaterem jest młody graficiarz, który po włamaniu do domu lokalnego sędziego odkrywa przerażającą prawdę. Jeśli szukacie pozycji, która zaskoczy Was dobrymi twistami i pośród fabuły przemyci socjologiczno-społeczne wątki, to ten adres.
14. Winni
- Tytuł filmu: Winni
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 1h 30min
- Reżyser: Antoine Fuqua
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Riley Keough
- Ocena IMDb: 6.3/10
Jake Gyllenhaal w głównej roli zwykle jest gwarancją jakości. Nie inaczej jest w tym przypadku. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) w trakcie pewnego poranka na zmianie w dyspozytorni numeru alarmowego 911 próbuje uratować kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.
13. Kolory zła: Czerwień
- Tytuł filmu: Kolory zła: Czerwień
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 1h 52min
- Reżyser: Adrian Panek
- Obsada: Zofia Jastrzębska, Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska, Przemysław Bluszcz
- Ocena IMDb: 6.4/10
Reprezentacja Polski w tym zestawieniu. Stworzony na podstawie powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak film opowiada historię pewnego śledztwa. Gdy morze wyrzuca młodą dziewczynę na brzeg lokalnej plaży, prokurator (Gierszał) odkrywa, że okoliczności jej śmierci przypominają dawną zbrodnię. Łączy siły z matką dziewczyny, a trop prowadzi do trójmiejskiego półświatka.
12. Fair Play
- Tytuł filmu: Fair Play
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 53min
- Reżyser: Chloe Domont
- Obsada: Alden Ehrenreich, Phoebe Dynevor
- Ocena IMDb: 6.4/10
Jedna z najświeższych produkcji w tym zestawieniu, która początkowo zapowiadała się na przeciętny, quasi-erotyczny thriller, a finalnie okazała się bardzo solidnym dziełem. W centrum historii są Emily (Dynevor) i Luke (Ehrenreich). Para spotyka się ze sobą od dłuższego czasu, pracuje w tym samym funduszu hedgingowym, jest świeżo zaręczona. Relacja obojga zostaje wystawione na próbę, gdy jedno z nich uzyskuje nieoczekiwany awans w pracy.
11. Zostaw świat za sobą
- Tytuł filmu: Zostaw świat za sobą
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h 21min
- Reżyser: Sam Esmail
- Obsada: Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali, Myha'la, Kevin Bacon
- Ocena IMDb: 6.4/10
Katastroficzny thriller z taką obsadą to coś, co na papierze nie ma prawa się nie udać. Zgodnie z tym prawidłem "Zostaw świat za sobą" jest filmem na naprawdę dobrym, wciągającym poziomie. Hawke i Roberts wcielają się w Amandę i Claya - małżeństwo, które zabiera swoje dzieci na wakacje w luksusowym domu niedaleko plaży. Ich spokój zostanie wywrócony do góry nogami, gdy w ich drzwiach pojawią się tajemniczy G.H. (Ali) i jego córka Ruth.
10. Ostatnia kropla
- Tytuł filmu: Ostatnia kropla
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 47min
- Reżyser: Tyler Perry
- Obsada: Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor
- Ocena IMDb: 6.5/10
To film z pogranicza thrillera i dramatu społecznego, który może się ciężko oglądać. Henson wciela się w Janiyah - heroiczną samotną matkę, która z trudem troszczy się o chorą córkę. Kobieta jest coraz bardziej zdesperowana i czuje się odrzucona przez świat i system. Dla niej "jutro będzie lepiej" to bajka, w którą nie ma co wierzyć. Janiyah wkrótce decyduje się na radykalny ruch.
9. Kontrola bezpieczeństwa
- Tytuł filmu: Kontrola bezpieczeństwa
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 59min
- Reżyser: Jaume Collet-Serra
- Obsada: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Theo Rossi
- Ocena IMDb: 6.5/10
Gdyby "Szklana pułapka" rozgrywała się na lotnisku a zamiast Bruce'a Willisa mielibyśmy Tarona Egertona, to ten film wyglądałby zapewne właśnie tak. Młody i piekielnie zdolny aktor wciela się tu w lotniskowego ochroniarza, który staje pod ścianą, gdy tajemniczy podróżny chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem, który odlatuje w Wigilię.
8. Bielmo
- Tytuł filmu: Bielmo
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 10min
- Reżyser: Scott Cooper
- Obsada: Christian Bale, Harry Melling, Toby Jones, Timothy Spall
- Ocena IMDb: 6.6/10
Jeśli są na sali wielbiciele Wednesday Addams, niedaleko pada Bielmo od serialu Burtona. A przynajmniej dlatego, że łączy je postać Edgara Allana Poe - w wydaniu Scotta Coopera jest to (grany przez Harry'ego Mellinga) ekscentryczny kadet akademii wojskowej w West Point. Dowódcy jednostki zwracają się do detektywa Landora (Bale), żeby rozwiązał sprawę tajemniczych zbrodni popełnianych na kadetach. Weteran łączy siły wraz z młodym Poe.
7. Zabójca
- Tytuł filmu: Zabójca
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 15min
- Reżyser: David Fincher
- Obsada: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard
- Ocena IMDb: 6.7/10
Nie ma chyba we współczesnym kinie aktora, który lepiej pasuje aparycją do roli zimnego zabójcy niż Fass. Aktor wciela się w tytułowego bohatera, mistrza w swoim fachu, metodycznego, skrupulatnego i opanowanego. Zgodnie z zasadą, że nawet najlepsi się mylą, mężczyzna w końcu oddaje niecelny strzał. A to ma swoje konsekwencje.
6. Dobry opiekun
- Tytuł filmu: Dobry opiekun
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 2h 1min
- Reżyser: Tobias Lindholm
- Obsada: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Noah Emmerich, Kim Dickens
- Ocena IMDb: 6.8/10
Mieliście kiedyś tak, że ktoś w Waszym otoczeniu sprawiał wrażenie wrażliwca, a z czasem podejrzewaliście, że jest zupełnie odwrotnie? Z takim poczuciem utożsamia się Amy (Chastain) - samotna matka i pielęgniarka, która wskutek nocnych zmian na OIOM znajduje się coraz bliżej granicy swoich sił. Wkrótce na jej oddziale pracę rozpoczyna Charlie (Redmayne), z którym kobieta się zaprzyjaźnia. Wkrótce dochodzi do serii zgonów. Głównym podejrzanym jest właśnie Charlie.
5. Rebel Ridge
- Tytuł filmu: Rebel Ridge
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 2h 11min
- Reżyser: Jeremy Saulnier
- Obsada: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, James Cromwell
- Ocena IMDb: 6.8/10
Z pełnym przekonaniem mogę to powiedzieć: "Rebel Ridge" to jeden z najlepszych filmów wypuszczonych przez Netflix w ostatnich latach. Gęste i złożone kino, w którym nie ma ani w pełni dobrych, ani do szpiku złych bohaterów. Warto obejrzeć także dla znakomitego starcia aktorów - Aaron Pierre jako tajemniczy przyjezdny i Don Johnson w roli lokalnego szeryfa to duet, który nie pozwala oderwać wzroku od ekranu.
4. Gad
- Tytuł filmu: Gad
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 16min
- Reżyser: Grant Singer
- Obsada: Benicio del Toro, Justin Timberlake, Alicia Silverstone, Domenick Lombardozzi
- Ocena IMDb: 6.8/10
Pozycja idealna dla wielbicieli mrocznych i gęstych jak smoła kryminałów ze zmęczonym detektywem próbującym rozwikłać skomplikowaną i pełną intryg sprawę. Gdy ginie młoda agentka nieruchomości, Tom Nichols (znakomity del Toro) podejmuje się tej sprawy. Choć pierwszy na celowniku agenta jest chłopak ofiary, Will (Timberlake), z czasem okazuje się, że lista podejrzanych może być dłuższa, niż sądził.
3. Platforma
- Tytuł filmu: Platforma
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 1h 34min
- Reżyser: Galder Gaztelu-Urrutia
- Obsada: Ivan Massague, Zorion Eguileor, Antonia San Juan
- Ocena IMDb: 7/10
Thriller, który wpisuje się w dyskusje związane z tematami klasy społecznej. Goreng (Massague) zgłasza się na ochotnika do tajemniczego eksperymentu społecznego. Uczestnicy, wraz ze skazańcami zostają osadzeni parami na piętrach z wielką, pustą przestrzenią. W jej ramach porusza się platforma z jedzeniem. Ci z góry mają najwięcej do jedzenia i to od nich zależy, ile dostaną osadzeni na dole.
2. Diabeł wcielony
- Tytuł filmu: Diabeł wcielony
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 2h 18min
- Reżyser: Antonio Campos
- Obsada: Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Harry Melling, Mia Wasikowska
- Ocena IMDb: 7.1/10
Kawał mocnego, przesiąkniętego złem kina, w którym Tom Holland znów udowadnia, że rola Spider-Mana nie musi go definiować. Holland wciela się tu w młodego Arvina Russella - młodego chłopaka mieszkającego w otoczonym lasem niewielkim Knockemstiff. Główny bohater próbuje chronić swoją rodzinę najlepiej jak umie. Otoczenie w postaci przebiegłego kaznodziei (Pattinson), groźnego małżeństwa (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowanego szeryfa (Sebastian Stan), zdecydowanie mu w tym nie pomaga.
1. Nieoszlifowane diamenty
- Tytuł filmu: Nieoszlifowane diamenty
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 2h 15min
- Reżyser: Benny Safdie, Josh Safdie
- Obsada: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield
- Ocena IMDb: 7.4/10
Film z gatunku "jakim cudem nie dostał żadnej nominacji do Oscara?". Ten thriller kryminalny potwierdził pozycję braci Safdie (dziś odseparowanych od siebie) jako piekielnie zdolnych twórców, którzy umożliwili zagranie roli życia Adamowi Sandlerowi. Znany głównie z komedii aktor wciela się tu w Howarda Ratnera - charyzmatycznego jubilera, który przyparty do muru stawia wszystko na jedną kartę.
