Netflix za darmo? Tak, to znowu możliwe, również w Polsce

To było ładnych parę lat temu. Jeszcze pod koniec zeszłej dekady mogliśmy korzystać z darmowego okresu próbnego Netfliksa. Jako nowi użytkownicy dostawaliśmy cały miesiąc oglądania dostępnych na platformie filmów i seriali bez jakichkolwiek opłat. Na przełomie 2019 i 2020 roku serwis stopniowo wycofywał tę opcję z kolejnych rynków. Aż w końcu nie było jej już w ogóle. Nigdzie na świecie.



Od lat nie ma już możliwości, żebyśmy mogli sobie Netfliksa przetestować. Jeśli chcemy obejrzeć coś na platformie musimy wybrać interesujący nas abonament i za niego zapłacić. Nie ma po prostu szans na żadne testy, ani obejrzenie tego co nas interesuje i wycofanie się z subskrypcji przed pierwszą opłatą. W przyszłości może się to jednak zmienić.

Netflix - czy darmowy okres próbny powróci na stałe?

Netflix potwierdził portalowi What's on Netflix, że testuje aktualnie powrót darmowych okresów próbnych. Według podanych informacji długość bezpłatnych triali jest różna i mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które nigdy wcześniej nie miały konta na platformie.

Regularnie testujemy promocje, aby pomóc ewentualnym użytkownikom odkryć wartość Netfliksa - powiedział rzecznik Netfliksa przywołanemu portalowi.

Jak zwykle więc w przypadkach podobnych testów, chodzi o to, aby ustalić, czy darmowy okres próbny jest haczykiem na nowych użytkowników. Gdzie Netflix to sprawdza? Nie wiadomo dokładnie na których. Pomija na pewno Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Ale nie Polskę. Możemy potwierdzić, że w naszym kraju pojawiła się opcja bezpłatnych triali trwających 14 dni (dwa tygodnie).

Po zakończeniu testów Netflix sprawdzi uzyskane dzięki nim dane i zdecyduje, czy opłaca mu się przywracać darmowe okresy próbne na kolejnych rynkach. Być może więc staną się one powszechne i pozostaną na stałe. Aczkolwiek na ten moment jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby stwierdzić. Opcja bezpłatnych triali po testach równie dobrze może bowiem zniknąć.

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