Na Netfliksa wleciał genialny film akcji. John Wick może się schować?

Na karcie "Nie poddamy się" na Netfliksie widnieje jasno, że to film mocny i brutalny. Nie trzeba daleko szukać, żeby się o tym przekonać. Już sam opis fabuły gwarantuje ostrą jazdę bez trzymanki. Mamy w końcu do czynienia z opowieścią, która rozpoczyna się od ataku. Bezwzględny gang napada na położony na odludziu dom wterana wojennego. Główny bohater musi przez to połączyć siły z ledwo mu znanymi wnukami, aby przetrwać. Czy się uda? Widzowie chętnie się o tym przekonują.

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Do seansu widzów mogły przekonać porównania forsowane przez zagraniczne media. W końcu o "Nie poddamy się" nieraz pisze się, że to połączenie "Johna Wicka" z "Rambo". Brzmi dobrze? Nie powinno więc nikogo dziwić, że nowy film akcji Netfliksa cieszy się sporą popularnością. W naszym kraju zaraz po swojej premierze stał się hitem.

Nie poddamy się - opinie o nowym hicie akcji Netfliksa

"Nie poddamy się" wpadło na Netfliksa 12 listopada. W naszym kraju szybko wdrapało się do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie. Obecnie produkcja zajmuje trzecie miejsce zestawienia - tuż za "Tylko na święta" i "Heartland". Według FlixPatrol na wielu innych rynkach jest podobnie, a często nawet lepiej.

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Co więcej, widzowie są tak zachwyceni "Nie poddamy się", że zaraz po seansie dzielą się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Możemy w nich przeczytać, że to połączenie "Johna Wicka" i "Rambo" dosłownie kopie tyłki. Wystawiają mu przy tym 10/10, bo akcja wbiła ich w ziemię.

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"Nie poddamy się" - ten film jest 10/10



Wystawiłem "Nie poddamy się" 10/10. Jest napakowany akcją



Reżyser i scenarzysta Sidharta Tata od samego początku ma wyraźny cel: stopniowo podkręca akcję, prowadząc przy tym historię o rodzinie. Lukman Sardi przekonująco wypada w towarzystwie dwójki wnuków, którzy okazują się śmiertelnie niebezpieczni dla złoczyńców. Może sequel? - czytamy na X (dawny Twitter).

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Oczywiście, że "Nie poddamy się" wbija w ziemię. To w końcu film akcji z Indonezji. A to stamtąd przecież pochodzą też tak wybuchowe produkcje Netfliksa jak "Przychodzi po nas noc" czy "Błędny cień". Każdy kto widział te tytuły powinien więc wiedzieć, że jeśli sięgnie po gorącą nowość platformy, czekają na niego wysmakowane choreografie walk i mnóstwo widowiskowej przemocy, po której szybko się nie podniesie.

Tutaj nie ma więc co zwlekać. Jeśli jesteście fanami kina akcji i jeszcze nie sięgnęliście po "Nie poddamy się" to najwyższy czas to zmienić. Przywołane wyżej wpisy dowodzą, że czeka was mnóstwo mocnych wrażeń. Szykujcie się na intensywną rozrywkę.

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