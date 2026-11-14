Oto najdłuższy serial Netfliksa. Nowy sezon w drodze

Do tej pory "Virgin River" nazywany był najbardziej komfortowym serialem Netfliksa. Adaptacja bestsellerowej serii powieści Robyn Carr to połączenie melodramatu o rodzinie oraz komfortowej opowieści o społeczności, w której centrum znajduje się pielęgniarka Melinda "Mel" Monroe. Kobieta opuszcza Los Angeles i wprowadza się do odległego, górskiego miasteczka Virgin River w północnej Kalifornii, aby uciec od żałoby i przeszłości. Widzowie pokochali produkcję za jej prostotę, nacisk na emocje i bohaterów, których nie da się nie lubić.

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Subskrybenci przez 7 sezonów z zapałem śledzili perypetie ukochanych postaci, traktując produkcję jak bezpieczną przystań. Przez ten cały czas, od 2019 r., Netflix ich nie zawodził, serwując im kolejne wzruszające historie. Za jakiś czas w serwisie pojawi się 8. sezon serialu, jednak wiadomo już, że nie będzie on tym ostatnim. Streamingowy gigant poinformował, że "Virgin River" dostanie również 9. sezon, przez co stanie się on najdłużej emitowanym serialem oryginalnym Netfliksa.

Virgin River najdłuższym serialem Netfliksa. Produkcja przedłużona na 9. sezon

"Virgin River" stanie się najdłużej emitowaną produkcją fabularną Netfliksa. Streamingowy gigant poinformował, że zamówił 9. sezon serialu jeszcze przed premierą 8. odsłony. Co ciekawe, do tej pory żaden inny oryginalny serial Netfliksa nie doczekał się więcej niż 8 sezonów - jedne z najdłuższych seriali Netfliksa to animacja "Big Mouth" i hiszpańska produkcja "Szkoła dla elity" (obydwie liczą 8 sezonów). Jeśli ich twórcy nie zdecydują się, by je kontynuować, "Virgin River" ma szansę dzierżyć tytuł najdłużej emitowanego serialu Netfliksa. Przynajmniej przez jakiś czas. Biorąc jednak pod uwagę, że seria Carr składa się z ponad 20 tomów, możliwe, że Netflix tak prędko z tego serialu nie zrezygnuje.

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Kadr z serialu "Virgin River"

Mel, Jack i całe miasteczko Virgin River stały się dla widzów na całym świecie miejscem, w którym czują się jak w domu. Osiągnięcie 9. sezonu - co czyni ten tytuł naszym najdłużej emitowanym serialem fabularnym - oraz ponad pół miliarda wyświetleń to kamień milowy, który dowodzi, jak bardzo fani kochają być częścią tej społeczności. Patrick Sean Smith wraz z całym zespołem wykonali wspaniałą pracę, utrzymując zaangażowanie widzów w ten świat. Nie możemy się doczekać, aż znów zaprosimy ich do Virgin River - mówi Jinny Howe, szefowa działu seriali fabularnych Netflixa w USA i Kanadzie.

Zgodnie z informacją Netfliksa, 9. sezon "Virgin River" będzie liczył 10 odcinków, co oznacza, że cała produkcja będzie składała się z 94 epizodów. Patrick Sean Smith powróci na stanowisko showrunnera i producenta wykonawczego. W obsadzie znaleźli się m.in. Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Jenny Cooper, Lauren Hammersley, Annette O'Toole, Tim Matheson, Ben Hollingsworth, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Kai Bradbury oraz Kandyse McClure.

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Zanim jednak 9. sezon "Virgin River" zadebiutuje w serwisie, widzów czeka jeszcze seans 8. sezonu. Netflix ogłosił w kwietniu, że trwa jego produkcja. Fani z pewnością nie mogą doczekać się tego, co szykują twórcy - przypomnijmy, że pod koniec 7. odsłony nowonarodzony syn Mel został przewieziony na oddział intensywnej terapii noworodków, ponieważ urodził się z wadą serca. Nowe odcinki będą koncentrowały się na wyzwaniach związanych z wychowywaniem dziecka ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy 8. sezon zadebiutuje w serwisie. Prawdopodobnie wydarzy się to w 2027 r.

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