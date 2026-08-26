W Nigdy w życiu 2 zabraknie kluczowej aktorki. To przykre

"Nigdy w życiu!" to kultowa adaptacja powieści Katarzyny Grocholi, która zadebiutowała w 2004 roku. Ćwierć wieku po premierze książki na rynku wydawniczym ukazała się najnowsza powieść autorki - "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - która skupia się na dalszych losach Judyty. Fani cyklu "Żaby i anioły" mieli jednak więcej powodów do radości. Nie dość, że pisarka wróciła po latach z nową historią, to w dodatku okazało się, że zostanie ona zekranizowana.

Pierwszy klaps na planie "Nigdy w życiu 2" padł w ubiegłym miesiącu. Na ten moment wiadomo jedynie, że do roli Judyty powróci Danuta Stenka. Udział pozostałych członków oryginalnej obsady jest trzymany w tajemnicy i o tym, kto pojawi się w kontynuacji, dopiero się dowiemy. Pojawiła się za to zaskakująca informacja na temat tego, kogo zabraknie w produkcji. Okazuje się, że do projektu nie została zaproszona kluczowa aktorka.

Joanna Jabłczyńska nie zagra w Nigdy życiu 2. Nie otrzymała propozycji

Joanna Jabłczyńska grała w "Nigdy w życiu!" Tosię, córkę Judyty. Oznacza to, że była ona kluczową aktorką (i ważną bohaterką w książkach). Mimo to ujawniła, że produkcja nie zaprosiła jej do projektu, o czym opowiedziała w niedawnym wywiadzie dla serwisu Kozaczek:

Produkcja nie wzięła tego na klatę. Ja muszę to wziąć na klatę. Otóż nie gram w tym filmie.

I dodała:

I wiesz co, to właśnie może im zostawię. Bo ja jestem sama bardzo ciekawa odpowiedzi. Sam wiesz, jak szczerze i jak entuzjastycznie mówiłam o tym. I od 20 lat mówiłam entuzjastycznie i o samym filmie. A jak dowiedziałam się, że książka powstała, to bardzo szczerze czekałam na to. I tak, no niestety nie gram w najnowszej części nigdy w życiu. I jak pewnie słyszysz, jest to dla mnie trudne.

Jest to zaskakująca decyzja. Z fabuły książki wynikało bowiem, że Tosia będzie kluczową bohaterką "Nigdy w życiu 2". Opis powieści brzmi: "Czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie?". Widzowie będą musieli jednak obejść się smakiem, ponieważ córka Judyty nie wróci w nadchodzącym filmie. Pozostaje czekać na informację, jak jej nieobecność zostanie usprawiedliwiona przez twórców.

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