To ona zagra Judytę w kontynuacji Nigdy w życiu. Ruszają zdjęcia

"Nigdy w życiu!" to kultowa adaptacja powieści Katarzyny Grocholi, która zadebiutowała w 2004 roku. Od tego czasu komedia romantyczna stała się symbolem nostalgii, a "judytowanie", czyli słowo pochodzące od imienia głównej bohaterki, stało się symbolem sprzeciwu wobec kultury nieustannej ciężkiej pracy.

Ćwierć wieku po premierze "Nigdy w życiu!" na rynku wydawniczym ukazała się najnowsza powieść Grocholi - "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - która skupia się na dalszych losach Judyty. Fani cyklu "Żaby i anioły" mieli jednak więcej powodów do radości. Nie dość, że pisarka wróciła po latach z nową historią, to w dodatku okazało się, że zostanie ona zekranizowana. Są już nowe informacje na ten temat.

Właśnie że tak - kiedy premiera filmu? Kto zagra Judytę?

Grochola podzieliła się z widzami nowymi informacjami w sobotę w programie "Dzień dobry TVN". Pisarka wspomniała, że wiąże z projektem spore nadzieje i już nie może doczekać się efektów związanych z "Właśnie że tak". Zdradziła również, kto wcieli się w rolę Judyty:

Pracuję na planie filmowym. Trzymajcie kciuki, bo za kilka dni padnie pierwszy klaps. Powstanie "Właśnie że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, świetnych aktorów i mnóstwo dobrej energii. Główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka.

Informacja, że Judytę ponownie zagra Danuta Stenka, z pewnością ucieszy fanów "Nigdy w życiu!". Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy ktoś z oryginalnej obsady również dołączy do aktorki. W poprzedniej produkcji zagrali m.in. Artur Żmijewski, Joanna Brodzik, Joanna Jabłczyńska, Jan Frycz i Jerzy Trela.

Fabuła powieści "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później" ponownie skupia się na Judycie, ale również Adamie, Tosi, Uli, Eksiu oraz zupełnie nowych bohaterów. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na pytania, czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie, czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona, ale przede wszystkim, co przez te lata działo się z główną bohaterką.

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