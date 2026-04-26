W jakiej kolejności czytać książki Nigdy w życiu? Grochola wróciła

"Nigdy w życiu!" to jedna z najbardziej kultowych polskich powieści, która została zaadaptowana pod film z Danutą Stenką w roli głównej. Choć nie wierzono, że książka Katarzyny Grocholi odniesie sukces, ostatecznie stała się ona popkulturowym fenomenem. Dojrzałe kobiety, które miały okazję przeczytać "Nigdy w życiu!" niedługo po premierze, pokochały główną bohaterkę i utożsamiały się z nią, a nawet, tak jak ona, wyjeżdżały na wieś, by zmienić swoje życie. Obecnie w powieściach zaczytuje się również młodsze pokolenie, dla których zarówno seria książek, jak i film stały się symbolem nostalgii, a "judytowanie", które oznacza sprzeciw wobec kultury nieustannej ciężkiej pracy, na stałe zapisało się w ich słowniku.

Ćwierć wieku po premierze "Nigdy w życiu!" na rynku wydawniczym ukazała się najnowsza powieść Grocholi - "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - która skupia się na dalszych losach Judyty Kozłowskiej. Jest to 5. tom z cyklu "Żaby i Anioły", co oznacza, że przed lekturą tej nowości warto zapoznać się z poprzednimi książkami. W jakiej kolejności je czytać?

Nigdy w życiu - w jakiej kolejności czytać książki z serii Żaby i Anioły Katarzyny Grocholi?

Seria "Żaby i Anioły" składa się z pięciu tomów, które należy czytać w następującej kolejności:

Data wydania: 2001

Ocena Lubimyczytać: 6,2/10

Bestsellerowa powieść "Nigdy w życiu!", która została zaadaptowana pod hitową komedię romantyczną, skupia się na Judycie, autorce kolumny z poradami w piśmie kobiecym. 37-latka jest w kryzysowym momencie swojego życia - nie dość, że mąż zostawił ją dla młodszej kobiety, to w dodatku jej nastoletnia córka Tosia wkroczyła w okres buntu. W tej sytuacji jest jeszcze trudniej doradzać innym kobietom, jak radzić innym, jak być szczęśliwą. W związku z tym Judyta postanawia odmienić swoje życie i buduje dom na odludziu. Nie wie jeszcze, że to właśnie tam zakocha się bez pamięci.

Data wydania: 2002

Ocena Lubimyczytać: 6,2/10

W kontynuacji "Nigdy w życiu!" Judyta przeżywa cudowne chwile u boku mężczyzny. Mimo że znalazła już swojego rycerza na białym koniu, którego kocha, wciąż dba o swoją niezależność. Wciąż jest bowiem w nowej relacji bardzo ostrożna, ponieważ stare rany jeszcze się nie zagoiły. Liczy przy tym na to, że nie powtórzy się dobrze znany scenariusz, czyli ślub, a po nim tytułowe serce na temblaku.

Data wydania: 2004

Ocena Lubimyczytać: 6,2/10

"Ja wam pokażę", czyli 3. część cyklu, ukazuje Judytę w szczęśliwym związku, który wszedł już na inny poziom. Jej ukochany w końcu się oświadczył, w pracy awansowała, a niebawem będzie wygrzewać się na Teneryfie. Życie kobiety nie jest jednak wolne od rozterek - Niebieski wybiera się na stypendium do Stanów Zjednoczonych, Tosia przygotowuje się do matury, a otoczeniu Judyty pojawiają się osoby, które chcą urządzić jej życie.

Data wydania: 2006

Ocena Lubimyczytać: 6,4/10

W przedostatnim tomie serii, "A nie mówiłam", Judyta jest szczęśliwa u boku Adama. Fabuła skupia się na uczuciu, które łączy tych dwoje, a Grochola snuje pełną ciepła i dowcipu opowieść o spełnionej miłości.

Data wydania: 2026

Ocena Lubimyczytać: 7,5/10

Katarzyna Grochola wróciła z nową powieścią z cyklu Żaby i Anioły. Po 20 latach na kartach książki pojawiła się nie tylko Judyta, ale również Adam, Tosia, Ula, Eksio i nowi bohaterowie. Powieść "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" spróbuje odpowiedzieć na pytania, czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie, czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona, ale przede wszystkim, co przez te lata stało się z Judytą.

Anna Bortniak 26.04.2026 14:25

