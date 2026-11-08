Historyczne kino, które wbija w fotel. Już w Canal+

Misją filmów historycznych zwykle jest nie tylko zabieranie widzów do czasów przeszłych, ale także wyciąganie pewnych uniwersalnych prawd, wniosków, szukanie potencjału do współczesnych analogii. Temat, który porusza "Norymberga" - bo o tym filmie mowa - jest wciąż świeży, trauma Holokaustu i II wojny światowej jest niezmiennie żywa w wielu narodach, zwłaszcza polskim, który został ofiarą polityki nazistowskich Niemiec w najmocniejszym stopniu. James Vanderbilt, scenarzysta "Zodiaka", "Niesamowitego Spider-Mana" i ostatnich "Krzyków", dowiózł kino, które ujmuje tę kwestię od zupełnie innej, intensywnej psychologicznie strony.

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Norymberga w Canal+. To masterclass Russella Crowe'a

Główną postacią filmu jest członek nazistowskiej elity, Hermann Goering (Russell Crowe). Zostaje on zatrzymany przez wojska aliantów i osadzony w specjalnej celi. Z czasem wśród zwycięzców wojennych pojawia się pytanie o formę osądu Goeringa i wymierzenia sprawiedliwości w obliczu tak okrutnych zbrodni. Tu pomocny ma być Douglas Kelley (Rami Malek), amerykański psychiatra, któremu zostaje powierzone zadanie zbadania stanu psychicznego Goeringa i innych osadzonych zbrodniarzy. Im częściej Kelley i Goering się konfrontują, tym bardziej przypomina to psychologiczną grę, w której przeplatają się dziwna, osobista więź oraz pragnienie przechytrzenia przeciwnika.

kadr z filmu "Norymberga"

Choć potężny, niemal dwuipółgodzinny metraż może niektórych odstraszyć, zachęcam, by nie poddawać się lękowi przed nudą - "Norymberga" to jeden z tych filmów, który ogląda się na krawędzi fotela i emocjonuje przebiegiem, mimo tego, że pewnie znaczna większość widzów ma minimalne pojęcie na temat procesów norymberskich oraz losów samego Goeringa. Mamy do czynienia z wyjątkowo mocno angażującym thrillerem, który nie bazuje tylko na starciu dwóch silnych osobowości, ale interesuje go również szersza historia.

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Vanderbilt wchodzi za kulisy narodzin procesów norymberskich, podkreśla wagę i znaczenie tego wydarzenia, ale równie mocno skupia się na "szarej strefie prawnej", jaką okazuje się sytuacja po wojnie. Prawo, powszechnie uznawane za coś świętego, nadrzędnego i będącego punktem odniesienia, okazuje się być wyjątkowo nieprzygotowane na to, by rozliczyć architekta ludobójstwa na niespotykaną wcześniej skalę. To sytuacja, w której żadne wyjście nie jest w pełni pewne - wymierzenie sprawiedliwości w brutalnej formie z pewnością byłoby pożądane społecznie, a jakiekolwiek ustąpienie z tej drogi zostałoby uznane za słabość i klęskę. Dylemat prawno-moralny z tym związany świetnie ucieleśnia postać zagrana przez Michaela Shannona.

"Norymberga" to jednak przede wszystkim teatr Russella Crowe'a i Ramiego Maleka. Pierwszy z wymienionych udowodnił, że ci, którzy liczyli na jego rozmienianie się na drobne na amen, byli w błędzie. To przerażająco dobra i intensywna rola, a Crowe w roli Goringa jest niczym potwór i budzi strach, respekt. Doskonale wypada również, gdy musi grać powściągliwego, czy nawet zabawnego człowieka. Malek zaś bezbłędnie wciela się w faceta, któremu coraz trudniej jest wyważyć zawodową fascynację z osobistą ciekawością wobec adwersarza. To właśnie obaj aktorzy i ich interakcje sprawiają, że "Norymberga" jest jeszcze lepsza, niż mogłaby być.

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Film od 7 listopada w ofercie Canal+.

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