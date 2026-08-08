Nowy thriller miażdży użytkowników Prime Video. Odrzucili inne nowości
Na Prime Video skończyły się rządy nowego filmu o rekinach. "Usta Diabła" zdetronizowała bowiem "Norymberga". Thriller psychologiczny, który w 2025 roku mogliśmy oglądać w kinach zajmuje obecnie pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.
Co najchętniej oglądają użytkownicy Prime Video? To zależy. Zawsze tłumnie sprawdzają nowości platformy Amazona. Dlatego jeszcze do niedawna w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju rządzili "Władcy Wszechświata". Musieli jednak pożegnać się z pierwszym miejscem w zestawieniu na rzecz "Ust Diabła". To w końcu nowy film o rekinach, który brzmi jak idealna rozrywka na lato.
"Usta Diabła" zaraz po swojej premierze wdrapały się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Pobyły na nim dość długo, bo spadły na trzecią pozycję dopiero przed chwilą. W mijającym tygodniu. Wszystko przez streamingową premierą "Norymbergi", którą w 2025 roku mogliśmy oglądać w kinach.
Prime Video - co obejrzeć?
Akcja "Norymbergi" rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Trwa właśnie proces w Norymberdze. Główny oskarżony Hermann Goring okazuje się cynicznym manipulatorem, który zrobi wszystko, aby ocalić własną skórę. Zdobycie obciążających go dowodów staje się więc ekstremalnie trudnym zadaniem. Podejmuje się go młody psychiatra. Wdaje się on w psychologiczny grę ze zbrodniarzem, dzięki czemu otrzymujemy trzymający w napięciu dramat sądowy i thriller psychologiczny w jednym.
Już sam opis fabuły sugeruje, że "Norymberga" dostarcza mocnych wrażeń. Dba o to gwiazdorska obsada. W głównych rolach występują przecież Russell Crowe i Rami Malek. Prócz nich na ekranie zobaczymy również m.in. Michaela Shannona. Dlatego, nawet jeśli film momentami nie domaga, aktorzy sprawiają, że ogląda się go znakomicie. I właśnie dlatego użytkownicy Prime Video tak oszaleli na jego punkcie. Mają jeszcze chwilę, żeby się nim nacieszyć.
Nie, spokojnie. Nie chodzi o to, że "Norymberga" zaraz zniknie z Prime Video. Po prostu zaraz na platformę Amazona wleci serial, który spowoduje przetasowania w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Już za parę dni wlecą przecież nowe odcinki uwielbianego przez użytkowników "Reachera". Fani czekali na to ponad rok.
Poprzednia odsłona "Reachera" zakończyła się jeszcze w marcu zeszłego roku. Grany przez Alana Ritchsona bohater dopiero teraz dostaje nową sprawę do rozwiązania, bo 4. sezon zadebiutuje na Prime Video już w najbliższą środę, 12 sierpnia. Czego się po nim spodziewać? Jak zawsze: porządnej rozpierduchy. No i oczywiście tego, że serial jak zawsze zdominuje topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Tak było ze wszystkimi dotychczasowymi sezonami, więc pewnie i tym razem nie będzie inaczej.
Dobra wiadomość jest taka, że po 4. sezonie fani nie będą musieli długo czekać na powrót do świata "Reachera". 16 września na Prime Video zadebiutuje też spin-off serialu zatytułowany "Neagley". Oznacza to ogromną dawkę akcji. A wręcz przedawkowanie serialowej adrenaliny.
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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:
- Norymberga
- Władcy Wszechświata
- Usta Diabła
- LOL: Kto się śmieje ostatni
- Dziewczyna Bad Boya 2
- Projekt Hail Mary
- Sprzedana
- Off Campus
- Noir Et Blanc
- Kumpele na zabój
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.