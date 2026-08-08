Nowy thriller miażdży użytkowników Prime Video. Odrzucili inne nowości

Co najchętniej oglądają użytkownicy Prime Video? To zależy. Zawsze tłumnie sprawdzają nowości platformy Amazona. Dlatego jeszcze do niedawna w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju rządzili "Władcy Wszechświata". Musieli jednak pożegnać się z pierwszym miejscem w zestawieniu na rzecz "Ust Diabła". To w końcu nowy film o rekinach, który brzmi jak idealna rozrywka na lato.



"Usta Diabła" zaraz po swojej premierze wdrapały się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Pobyły na nim dość długo, bo spadły na trzecią pozycję dopiero przed chwilą. W mijającym tygodniu. Wszystko przez streamingową premierą "Norymbergi", którą w 2025 roku mogliśmy oglądać w kinach.

Prime Video - co obejrzeć?

Akcja "Norymbergi" rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Trwa właśnie proces w Norymberdze. Główny oskarżony Hermann Goring okazuje się cynicznym manipulatorem, który zrobi wszystko, aby ocalić własną skórę. Zdobycie obciążających go dowodów staje się więc ekstremalnie trudnym zadaniem. Podejmuje się go młody psychiatra. Wdaje się on w psychologiczny grę ze zbrodniarzem, dzięki czemu otrzymujemy trzymający w napięciu dramat sądowy i thriller psychologiczny w jednym.

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Już sam opis fabuły sugeruje, że "Norymberga" dostarcza mocnych wrażeń. Dba o to gwiazdorska obsada. W głównych rolach występują przecież Russell Crowe i Rami Malek. Prócz nich na ekranie zobaczymy również m.in. Michaela Shannona. Dlatego, nawet jeśli film momentami nie domaga, aktorzy sprawiają, że ogląda się go znakomicie. I właśnie dlatego użytkownicy Prime Video tak oszaleli na jego punkcie. Mają jeszcze chwilę, żeby się nim nacieszyć.

Nie, spokojnie. Nie chodzi o to, że "Norymberga" zaraz zniknie z Prime Video. Po prostu zaraz na platformę Amazona wleci serial, który spowoduje przetasowania w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Już za parę dni wlecą przecież nowe odcinki uwielbianego przez użytkowników "Reachera". Fani czekali na to ponad rok.

Poprzednia odsłona "Reachera" zakończyła się jeszcze w marcu zeszłego roku. Grany przez Alana Ritchsona bohater dopiero teraz dostaje nową sprawę do rozwiązania, bo 4. sezon zadebiutuje na Prime Video już w najbliższą środę, 12 sierpnia. Czego się po nim spodziewać? Jak zawsze: porządnej rozpierduchy. No i oczywiście tego, że serial jak zawsze zdominuje topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Tak było ze wszystkimi dotychczasowymi sezonami, więc pewnie i tym razem nie będzie inaczej.

Dobra wiadomość jest taka, że po 4. sezonie fani nie będą musieli długo czekać na powrót do świata "Reachera". 16 września na Prime Video zadebiutuje też spin-off serialu zatytułowany "Neagley". Oznacza to ogromną dawkę akcji. A wręcz przedawkowanie serialowej adrenaliny.

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