Użytkownicy Prime Video nie mają dość nowego thrillera. Oglądają go po 4 razy
Ile razy można oglądać jeden film? W przypadku nowego thrillera Prime Video odpowiedź brzmi: dużo. W mediach społecznościowych zachwalają "Usta Diabła" i przyznają się, że w ciągu tygodnia obejrzeli je już kilka razy.
"Usta Diabła" opowiadają historię piątki przyjaciół, która wyrusz na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosość. W Tajlandii pojawiają się między nimi jakieś niesnaski, ale z grubsza wszystko układa się dobrze. Do momentu aż wpływają do tytułowego systemu jaskiń. Jak się bowiem okazuje, gdzieś w ich wodach grasuje rekin. Jest on zdeterminowany, żeby pożywić się bohaterami, przez co zmusza ich do zaciętej walki o życie. W ten sposób otrzymujemy wciągający thriller survivalowy. Tak przynajmniej wynika z krążących po sieci opinii.
Nie wszystkich oczywiście. Krytycy nie są nowym thrillerem Prime Video zachwyceni. Ba! W recenzjach wręcz zjechali go z góry na dół. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 30 proc. pozytywnych opinii. Nie przeszkodziło mu to jednak w staniu się hitem. Również w naszym kraju.
Usta Diabła - opinie o thrillerze Prime Video
"Usta Diabła" zadebiutowały na Prime Video dokładnie w zeszłą środę, 29 lipca. Błyskawicznie wzbudziły zainteresowanie użytkowników, spragnionych letniej rozrywki z rekinem w roli głównej. Wygląda na to, że się nie zawiedli. Thriller szybko wdrapał się na szczyt topki tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju i nie chce z niego zejść.
Jeśli polscy użytkownicy Prime Video oglądają "Usta Diagła" tak jak zagraniczni, to nie ma się co tej popularności dziwić. Media społecznościowe zalały przecież zachwyty nad thrillerem, w których widzowie przyznają się, że widzieli go wielokrotnie.
Właśnie skończyłem "Usta Diabła" i nie mogę wyrazić, jak niesamowite to było! (...) widziałem film 4 razy w tym tygodniu
"Usta Diabła" były wszystkim, czym chciałem, żeby były i czymś znacznie więcej. Uwielbiam każdą minutę tego filmu
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przeglądając media społecznościowe można się też natknąć na opinie użytkowników Prime Video, którym film się nie podobał i nazywają go "nudnym", "głupim", etc. Jeśli jednak zdarzają się osoby, które w krótkim odstępie czasu oglądają go wielokrotnie i nie mają dość, to coś w nim musi być. A co? To już sami musicie sprawdzić czy "Usta Diabła" was pożrą czy raczej wyplują.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.