Użytkownicy Prime Video nie mają dość nowego thrillera. Oglądają go po 4 razy

"Usta Diabła" opowiadają historię piątki przyjaciół, która wyrusz na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosość. W Tajlandii pojawiają się między nimi jakieś niesnaski, ale z grubsza wszystko układa się dobrze. Do momentu aż wpływają do tytułowego systemu jaskiń. Jak się bowiem okazuje, gdzieś w ich wodach grasuje rekin. Jest on zdeterminowany, żeby pożywić się bohaterami, przez co zmusza ich do zaciętej walki o życie. W ten sposób otrzymujemy wciągający thriller survivalowy. Tak przynajmniej wynika z krążących po sieci opinii.



Nie wszystkich oczywiście. Krytycy nie są nowym thrillerem Prime Video zachwyceni. Ba! W recenzjach wręcz zjechali go z góry na dół. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 30 proc. pozytywnych opinii. Nie przeszkodziło mu to jednak w staniu się hitem. Również w naszym kraju.

"USTA DIABŁA" OBEJRZYSZ NA: USTA DIABŁA Prime Video

Usta Diabła - opinie o thrillerze Prime Video

"Usta Diabła" zadebiutowały na Prime Video dokładnie w zeszłą środę, 29 lipca. Błyskawicznie wzbudziły zainteresowanie użytkowników, spragnionych letniej rozrywki z rekinem w roli głównej. Wygląda na to, że się nie zawiedli. Thriller szybko wdrapał się na szczyt topki tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju i nie chce z niego zejść.

Jeśli polscy użytkownicy Prime Video oglądają "Usta Diagła" tak jak zagraniczni, to nie ma się co tej popularności dziwić. Media społecznościowe zalały przecież zachwyty nad thrillerem, w których widzowie przyznają się, że widzieli go wielokrotnie.

Właśnie skończyłem "Usta Diabła" i nie mogę wyrazić, jak niesamowite to było! (...) widziałem film 4 razy w tym tygodniu



"Usta Diabła" były wszystkim, czym chciałem, żeby były i czymś znacznie więcej. Uwielbiam każdą minutę tego filmu - czytamy na X (dawny Twitter).

Przeglądając media społecznościowe można się też natknąć na opinie użytkowników Prime Video, którym film się nie podobał i nazywają go "nudnym", "głupim", etc. Jeśli jednak zdarzają się osoby, które w krótkim odstępie czasu oglądają go wielokrotnie i nie mają dość, to coś w nim musi być. A co? To już sami musicie sprawdzić czy "Usta Diabła" was pożrą czy raczej wyplują.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...