Subskrybenci Prime Video stracili głowę dla tego filmu. Kilka dni wystarczyło

Prime Video sukcesywnie uzupełnia swoją bibliotekę o tytuły, które widzowie oglądają najchętniej. Pewniakiem w tej kwestii są produkcje young adult i adaptacje romansów z Wattpada, których w serwisie nie brakuje. "Moja wina", "Twoja wina" i "Nasza wina", "Tego lata stałam się piękna", "Off Campus" czy "Maxton Hall" to pozycje, które subskrybenci oglądają z wypiekami na twarzy.

W zeszłe wakacje do oferty trafił również film "Dziewczyna Bad Boya". Widownię zebrał sporą, co przełożyło się na wysokie miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych pozycji w Prime Video. Teraz, rok później, sytuacja się powtarza, ale tym razem w przypadku sequela produkcji, "Dziewczyny Bad Boya 2". Produkcji wystarczyło kilka dni, aby znaleźć się wśród najpopularniejszych tytułów platformy od Amazona.

Dziewczyna Bad Boya 2 podbija Prime Video. To nowość

W "Dziewczynie Bad Boya" poznaliśmy Dallas Bryan (Siena Agudong), utalentowaną tancerkę, która na ostatni rok liceum przeniosła się wraz z bratem Nathanem (Drew Ray Tanner) do nowej szkoły. Podczas gdy Dallas dołącza do drużyny cheerleaderek, Nathan zostaje nowym trenerem szkolnej drużyny futbolowej. Należy do niej Drayton Lahey (Noah Beck), utalentowany sportowiec i syn dyrektora szkoły. Buntowniczemu chłopakowi wpada w oko poukładana Dallas, co prowadzi do tego, że między parą zaczyna iskrzyć.

Teraz, rok po premierze w Prime Video, subskrybenci będą mieli okazję zobaczyć również sequel hitu dla młodzieży. "Dziewczyna Bad Boya 2" zadebiutowała w streamingu za granicą już w listopadzie ubiegłego roku, czyli niedługo po premierze pierwszej części w Polsce. Wcześniej można było obejrzeć ją w ramach wypożyczenia, natomiast teraz do filmu nie trzeba już dopłacać. "Dwójka" jest dostępna w Prime Video w ramach abonamentu.

Wygląda na to, że widzowie chętnie z tej opcji korzystają, ponieważ "Dziewczyna Bad Boya 2" w zaledwie kilka dni od premiery trafiła już na 3. miejsce wśród najpopularniejszych filmów w Prime Video. Biorąc pod uwagę, jak potoczyły się losy "jedynki", możemy spodziewać się, że niebawem wespnie się jeszcze wyżej. Na ten moment niezmiennie królują "Władcy Wszechświata" oraz "Usta Diabła".

W "Dziewczynie Bad Boya 2" relacja głównych bohaterów stanie w obliczu nowych problemów. Dallas zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi jej tanecznej przyszłości, a Drayton jest już gwiazdą poważnej ligi futbolowej, co wymaga od niego jeszcze cięższej pracy. Doprowadza to do tego, że między parą zaczynają rodzić się nieporozumienia, z którymi trudno będzie im sobie poradzić.

Dziewczyna Bad Boya 2 - oglądaj w Prime Video Dziewczyna Bad Boya 2 Prime Video

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