Hitowy thriller trafi do streamingu. Pomoc domowa bez dodatkowych opłat

Widzowie zachwycali się "Pomocą domową", jednym z najgłośniejszych thrillerów tego roku na podstawie powieści Freidy McFadden. Jego bohaterką jest Millie (Sydney Sweeney), która zatrudnia się jako pomoc domowa w domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried i Brandon Sklenar). Z biegiem czasu zachowania domowników zaczynają coraz bardziej ją niepokoić. Kiedy pewnego dnia odkrywa mroczny sekret swoich pracodawców, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo.

Niecałe 2 miesiące po polskiej premierze w kinach widzowie mogli obejrzeć film w domu w ramach wypożyczenia, ale wciąż z niecierpliwością czekali, aż produkcja pojawi się w streamingu w ramach abonamentu. Trwało to dosyć długo - mijały tygodnie i niektórzy zdążyli już o "Pomocy domowej" zapomnieć. Prime Video przypomniał jednak o szeroko komentowanym thrillerze. To właśnie w tym serwisie subskrybenci w końcu będą mogli obejrzeć "Pomoc domową" w ramach abonamentu. Doczekaliśmy się.

Pomoc domowa trafi do Prime Video w ramach abonamentu. Kiedy premiera?

Prawie rok - tyle zajęło "Pomocy domowej", by trafić do streamingu w ramach abonamentu. To wyjątkowo długi czas oczekiwania na premierę, biorąc pod uwagę, że nie była to produkcja pokroju "Odysei" czy nowego "Spider-Mana". Na szczęście jest już bliżej niż dalej. Pojawiła się informacja, że "Pomoc domowa" trafi do Prime Video 21 sierpnia i będzie ją można wówczas obejrzeć bez dodatkowych opłat.

Warto jednak wspomnieć, że "Pomoc domową" wciąż można obejrzeć w VOD w ramach wypożyczenia za kilkanaście złotych. Taką opcję posiada obecnie serwis Prime Video, ale również Canal+, Polsat Box Go, Player czy Rakuten. Pełną listę serwisów, gdzie thriller w reżyserii Paul Feiga jest już dostępny, znajdziecie poniżej.

Niedługo po premierze "Pomocy domowej" poinformowano, że wytwórnia Lionsgate przymierza się do realizacji sequela hitowego dreszczowca na podstawie powieści McFadden. Tym razem Millie (w tej roli ponownie Sweeney) podejmuje nową pracę dla zamożnej rodziny. Nie zmienia się jednak to, że jej pracodawcy (Kirsten Dunst i Paul Anthony Kelly) skrywają mroczną tajemnicę. W historię zaangażowana jest również Marybeth (Brittany Snow), skromna recepcjonistka w firmie męża.

Premiera "The Housemaid's Secret" zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

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