Netflix wrzucił nowe filmy i seriale. 5 mocarnych nowości na weekend

Choć lato de facto się zaczęło, zdecydowanie nie rekomendujemy wakacji od dobrych filmów i seriali. Tym bardziej, że Netflix postarał się, byśmy w najbliższych dniach się nie nudzili. Wśród reprezentantów pierwszej z wspomnianych grup póki co najchętniej widzowie oglądają trzecie części "Enoli Holmes" i "Sonica", na podium znaleźli się również "Grzesznicy". Jeśli chodzi o seriale, aktualnym liderem oglądalności jest "Za wszelką cenę" Harlana Cobena. Sprawdzamy, co może namieszać w tym zestawieniu.

Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Najlepsze tytuły serwisu

Domek na prerii

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Rebecca Sonnershine

Rebecca Sonnershine Obsada: Luke Bracey, Alice Halsey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes

Nowa produkcja Netfliksa, która jest oparta na słynnej serii książek, a na mały ekran powraca w odświeżonej odsłonie po wielu dekadach. Serial opowiada historię rodziny Ingallsów - Charlesa (Bracey), Caroline (Fitzgerald), oraz ich córek: Laury (Halsey) i Mary (Hughes). Opuszczają oni swój dom w postaci leśnych terenów Wisconsin, zamieniając je położone na zachodzie równiny Kansas, na których buduje się właśnie miasteczko Independence. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii.

Dostępne do obejrzenia.

Aż po kres

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Ludovic Colbeau-Justin, Nawell Madani

Ludovic Colbeau-Justin, Nawell Madani Obsada: Nawell Madani, Guillaume Gouix, Paul Foure, Nicolas Brancon

Jada (Madani) poświęciła całe swoje życie na to, by zostać matką. Z czasem na horyzoncie rysuje się rodzinna tragedia, spowodowana ciężką chorobą jej syna. Wówczas jej cały świat stopniowo rozpada się na kawałki. Kobieta decyduje się walczyć z całych sił o uratowanie dziecka i znalezienie dawcy. Bez względu na cenę.

Dostępne do obejrzenia.

Podróż do wnętrza Ziemi

Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 93 minuty

93 minuty Reżyseria: Eric Brevig

Eric Brevig Obsada: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers

W latach 2000. Brendan Fraser miał swój etap naczelnego aktora z przygodowych filmów. To jeden z popularniejszych przykładów. Aktor wciela się tutaj w naukowca, profesora nauk przyrodniczych, który nie ma zbyt dużej renomy w swoim fachu. Wkrótce wybiera się na ekspedycję na Islandię wraz ze swoim bratankiem Seanem Andersonem (Hutcherson), który poszukuje zaginionego ojca. Obaj są świadkami odkryć, o jakich nikomu się nie śniło.

Dostępne do obejrzenia.

Podróż na Tajemniczą Wyspę

Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 94 minuty

94 minuty Reżyseria: Brad Peyton

Brad Peyton Obsada: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Luis Guzman

Tym razem bez Frasera, ale za to z Joshem Hutchersonem. Młody wówczas aktor wyjątkowo ukochał sobie grę w adaptacjach twórczości Juliusza Verne'a. Tym razem padło na "Podróż na Tajemniczą Wyspę", kontynuację "Podróży do wnętrza Ziemi". Sean (Anderson) odbiera zakodowany sygnał wzywający pomocy. Problem jest tylko taki, że wyspy, z której jest on nadawany, nie ma na mapie. Chłopak decyduje się odnaleźć dziadka, a pomagają mu w tym jego ojczym (Johnson), pilot helikoptera Gabato (Guzman) i jego córka Kailani (Hudgens).

Dostępne do obejrzenia.

The Outrun

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 118 minut

118 minut Reżyseria: Nora Fingscheidt

Nora Fingscheidt Obsada: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Saskia Reeves, Stephen Dillane

Saoirse Ronan znów udowadnia, że jest jedną z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Tym razem wciela się w Ronę - 29-letnią studentkę biologii, która po wielu latach powraca w rodzinne strony. Bohaterka zabiera widzów do czasów, w których jej życie uległo drastycznej zmianie i zagubieniu w związku z alkoholowym nałogiem. Dziewczyna pokonała go, a teraz, będąc trzeźwą, próbuje na nowo odnaleźć siebie, życiową stabilność i znaleźć remedium na samotność.

W serwisie od 11 lipca.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...