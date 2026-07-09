Netflix wrzucił nowe filmy i seriale. 5 mocarnych nowości na weekend
Lipiec już się zaczął, a wraz z nim - ofensywa Netfliksa, który zarzuca nas kolejnymi mocnymi tytułami. Sprawdzamy, co platforma ma do zaoferowania na nadchodzący weekend.
Choć lato de facto się zaczęło, zdecydowanie nie rekomendujemy wakacji od dobrych filmów i seriali. Tym bardziej, że Netflix postarał się, byśmy w najbliższych dniach się nie nudzili. Wśród reprezentantów pierwszej z wspomnianych grup póki co najchętniej widzowie oglądają trzecie części "Enoli Holmes" i "Sonica", na podium znaleźli się również "Grzesznicy". Jeśli chodzi o seriale, aktualnym liderem oglądalności jest "Za wszelką cenę" Harlana Cobena. Sprawdzamy, co może namieszać w tym zestawieniu.
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Najlepsze tytuły serwisu
Domek na prerii
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Rebecca Sonnershine
- Obsada: Luke Bracey, Alice Halsey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes
Nowa produkcja Netfliksa, która jest oparta na słynnej serii książek, a na mały ekran powraca w odświeżonej odsłonie po wielu dekadach. Serial opowiada historię rodziny Ingallsów - Charlesa (Bracey), Caroline (Fitzgerald), oraz ich córek: Laury (Halsey) i Mary (Hughes). Opuszczają oni swój dom w postaci leśnych terenów Wisconsin, zamieniając je położone na zachodzie równiny Kansas, na których buduje się właśnie miasteczko Independence. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii.
Dostępne do obejrzenia.
Aż po kres
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyseria: Ludovic Colbeau-Justin, Nawell Madani
- Obsada: Nawell Madani, Guillaume Gouix, Paul Foure, Nicolas Brancon
Jada (Madani) poświęciła całe swoje życie na to, by zostać matką. Z czasem na horyzoncie rysuje się rodzinna tragedia, spowodowana ciężką chorobą jej syna. Wówczas jej cały świat stopniowo rozpada się na kawałki. Kobieta decyduje się walczyć z całych sił o uratowanie dziecka i znalezienie dawcy. Bez względu na cenę.
Dostępne do obejrzenia.
Podróż do wnętrza Ziemi
- Rok produkcji: 2008
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyseria: Eric Brevig
- Obsada: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers
W latach 2000. Brendan Fraser miał swój etap naczelnego aktora z przygodowych filmów. To jeden z popularniejszych przykładów. Aktor wciela się tutaj w naukowca, profesora nauk przyrodniczych, który nie ma zbyt dużej renomy w swoim fachu. Wkrótce wybiera się na ekspedycję na Islandię wraz ze swoim bratankiem Seanem Andersonem (Hutcherson), który poszukuje zaginionego ojca. Obaj są świadkami odkryć, o jakich nikomu się nie śniło.
Dostępne do obejrzenia.
Podróż na Tajemniczą Wyspę
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyseria: Brad Peyton
- Obsada: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Luis Guzman
Tym razem bez Frasera, ale za to z Joshem Hutchersonem. Młody wówczas aktor wyjątkowo ukochał sobie grę w adaptacjach twórczości Juliusza Verne'a. Tym razem padło na "Podróż na Tajemniczą Wyspę", kontynuację "Podróży do wnętrza Ziemi". Sean (Anderson) odbiera zakodowany sygnał wzywający pomocy. Problem jest tylko taki, że wyspy, z której jest on nadawany, nie ma na mapie. Chłopak decyduje się odnaleźć dziadka, a pomagają mu w tym jego ojczym (Johnson), pilot helikoptera Gabato (Guzman) i jego córka Kailani (Hudgens).
Dostępne do obejrzenia.
The Outrun
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyseria: Nora Fingscheidt
- Obsada: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Saskia Reeves, Stephen Dillane
Saoirse Ronan znów udowadnia, że jest jedną z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Tym razem wciela się w Ronę - 29-letnią studentkę biologii, która po wielu latach powraca w rodzinne strony. Bohaterka zabiera widzów do czasów, w których jej życie uległo drastycznej zmianie i zagubieniu w związku z alkoholowym nałogiem. Dziewczyna pokonała go, a teraz, będąc trzeźwą, próbuje na nowo odnaleźć siebie, życiową stabilność i znaleźć remedium na samotność.
W serwisie od 11 lipca.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
- Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
- Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 25 tytułów
- Netflix szuka słabego punktu swoich seriali. Widzowie nie wytrzymują
- Prezent od Netfliksa. Wreszcie poznamy finał jednego z najlepszych seriali w ofercie
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.