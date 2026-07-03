Dobry moment na maraton z Przyjaciółmi. Kultowy sitcom wrócił na Netfliksa

Dużo czasu upłynęło, odkąd "Przyjaciele" ostatni raz gościli w ofercie Netfliksa. Użytkownicy platformy uwielbiali kultowy sitcom. A serwis doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Inaczej nie płaciłby majątku, żeby tylko byli na nim dostępni. Swego czasu musiał wyłożyć 100 mln dol., aby tylko przedłużyć licencję. Ewidentnie więc taki wydatek mu się opłacał.



Niestety, w pewnym momencie właściciel praw był nieubłagalny. To były czasy, kiedy tyle co HBO Max wystartowało w Stanach Zjednoczonych, a za jakiś czas miało pojawić się jeszcze na innych rynkach (również w Polsce). Warner Bros. chciało przyciągać użytkowników do swojej nowej platformy i postanowiło robić to m.in. "Przyjaciółmi". Dlatego wraz z końcem 2020 roku kultowy sitcom zniknął z oferty Netfliksa.

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Przyjaciele wrócili na Netfliksa

Tym samym "Przyjaciele" wracają na Netfliksa po ponad pięciu latach nieobecności. Biorąc pod uwagę, jak niegdyś platformie zależało na licencji na kultowy sitcom, aż dziwne, że nie poinformowała o jego powrocie. Serio! W oficjalnej rozpisce premiera serwisu na lipiec nie ma o tym żadnej w zmianki. A jak podaje What's On Netflix, serial pojawił się ponownie w ofercie serwisu na wielu różnych rynkach (w tym w Polsce) dokładnie 2 lipca.

"Przyjaciele" dostępni są obecnie na Netfliksie w całości. Na platformie pojawiły się wczoraj wszystkie ich odcinki. 10 sezonów liczy ich sobie łącznie 236. Serial doczekał się tylu epizodów, bo przez cały czas swojego trwania cieszył się ogromną popularnością. Był hitem, dzięki czemu wcielający się w główne role aktorzy dostawali rekordowe stawki.

Powrót 10 sezonów "Przyjaciół" na Netfliksa to powód dobry jak każdy inny, żeby zrobić sobie maraton wszystkich odcinków. Albo obejrzeć tylko te ulubione epizody. Ewentualnie, aby dopiero zapoznać się serialem i sprawdzić, czemu cieszył się - a właściwie wciąż cieszy - taką popularnością.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.