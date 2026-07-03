Najszybsza seria akcji wjechała na Netfliksa. Jest haczyk

"Szybcy i wściekli" wjechali do zbiorowej świadomości widzów jakieś 25 lat temu. Aż trudno uwierzyć, że ta seria rozpoczęła się aż tak skromnie. W 2001 roku dostaliśmy przecież średniobudżetowy film akcji o nielegalnych wyścigach samochodowych. Z czasem jednak seria przekształciła się w widowiskowe wysokobudżetowe blockbustery, w których rozsmakowuje się Hollywood. Dzięki temu ciągle trwa, a fani wciąż czekają na jej 11. część.



Bo do tej pory "Szybcy i wściekli" doczekali się 10 części. Ale to tylko seria główna. W międzyczasie pojawiło się też kilka krótkich metraży i dwa spin-offy, w tym jeden w formie serialu animowanego. Teraz znakomitą większość dotychczasowych pełnometrażowych odsłon franczyzy możemy obejrzeć na Netfliksie.

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Szybcy i wściekli już na Netfliksie

Dokładnie dzisiaj, 3 lipca, "Szybcy i wściekli" pojawili się na Netfliksie. Platforma zapowiadała, że będą dostępni już w oficjalnej rozpisce swoich premier na obecny miesiąc. Tylko według podanych informacji, na platformie miało zawitać dziewięć odsłon serii głównej (od 1. do 9.). Serwis przygotował jednak niespodziankę dla fanów.

Prócz dziewięciu pierwszych części serii głównej na Netfliksie pojawiła się jeszcze jedna odsłona popularnej franczyzy. Chodzi o "Hobbsa i Shawa", czyli wspomniany spin-off "Szybkich i wściekłych" z Jasonem Stathamem i Dwayne'em Johnsonem w rolach głównych. Oznacza to, że fanom samochodowej telenoweli do szczęścia brakuje jedynie "Szybkich i wściekłych 10".

Trudno stwierdzić, czy w najbliższej przyszłości "Szybcy i wściekli 10" dołączą do swoich poprzedników na Netfliksie. Ostatnia dotychczas część serii nie jest w tym momencie dostępna w ramach subskrypcji dostępnych w naszym kraju platform. Można ją obejrzeć w niektórych serwisach jedynie za dodatkową opłatą.

Jakby jednak użytkownikom Netfliksa mało było "Szybkich i wściekłych", przypomnijmy, że platforma ma też swój serial osadzony w świecie filmów. Animacja "Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci" doczekali się dotychczas sześciu sezonów. Wszystkie można na platformie obejrzeć.

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Więcej o nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.