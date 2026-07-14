Oni zagrają Eda i Lorraine Warrenów w prequelu Obecności

Film "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zadebiutował w kinach na początku września ubiegłego roku. Miała to być czwarta i ostatnia część z "Obecnością" w tytule. Niedługo później okazało się jednak, że ta kasowa franczyza nie może się tak po prostu skończyć i że w planach jest kolejny film. Warner Bros. kuje żelazo póki gorące i wiadomo już, że film z serii powstanie. Nie będzie to jednak kontynuacja, a prequel o tytule "Obecność: Pierwsza Komunia". Wiadomo już, kto zagra główne role Eda i Lorraine Warrenów.

Oni zagrają Eda i Lorraine Warrenów w filmie Obecność: Pierwsza Komunia

Fabuła produkcji "Obecność: Pierwsza Komunia" nie jest jeszcze znana. Można jednak przypuszczać, że będzie ona eksplorowała działalność Eda i Lorraine Warrenów w czasach ich młodości. Było to równoznaczne z tym, że do swoich ról nie powrócą Patrick Wilson wraz z Verą Farmigą, i najpewniej zostaną oni zastąpieni młodszymi aktorami. Dziś wiadomo już, że tak się stanie. Kto w takim razie zagra najsłynniejszych badawczy zjawisk paranormalnych?

Garrett Wareing wcieli się w Eda Warrena, a Amanda Fix zagra Lorraine Warren - donosi serwis Dread Central. Młody aktor pojawił się w takich filmach jak "Wielki marsz", "Turbulencje" czy "Ransom Canyon", a jego filmową koleżankę można było zobaczyć w takich produkcjach jak "Daisy Jones and the Six", "Orphan Black: Echa" czy "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" (ta ostatnia produkcja trafi do kin 4 września).

Szczegóły fabuły są na ten moment ścisłą tajemnicą. Wiadomo już jednak, że za sterami prequela ma stanąć Rodrigue Huart, mało znany reżyser filmów krótkometrażowych, a scenariusz ponownie napiszą Richard Naing i Ian Goldberg, scenarzyści "Ostatniego namaszczenia". Na stołek producencki ma powrócić również James Wan, reżyser dwóch pierwszych części oraz producent wszystkich pozostałych odsłon i spin-offów. Film wyprodukują Atomic Monster i Peter Safran Company.



"Obecność: Pierwsza Komunia", zgodnie z harmonogramem Warner Bros., ma zadebiutować w kinach 10 września 2027 roku.

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