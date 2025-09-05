Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?

Ładowanie...

Nie ma wątpliwości, że żadna seria horrorów nie może się obecnie równać popularnością z kolejnymi reprezentantami uniwersum „Obecności”. Ba, to właśnie ten cykl odniósł największy sukces zaraz po Kinowym Uniwersum Marvela. Teraz do kin trafiła produkcja będąca zamknięciem „pierwszej fazy” głównego cyklu. W jakiej kolejności obejrzeć wcześniejsze części serii, żeby być idealnie przygotowanym na nowy horror?

Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać przed premierą Obecności 4: Ostatniego namaszczenia?

Zgodnie z zasadą znaną każdemu wielbicielowi „Star Wars”, najbardziej oczywistym sposobem na oglądanie długiej, fabularnie powiązanej serii jest wyświetlanie produkcji według chronologii. W przypadku „Obecności” jest to jednak odrobinę bardziej skomplikowane. Wszystko dlatego, że akcja z horrorów Wana i spółki skacze z roku na rok i nie da się ich bezproblemowo przyporządkować do jednego konkretnego miejsca na osi czasu. Musimy zatem skupić się na dacie, która przeważa jeśli chodzi o filmowy czas akcji.

Obecność: kolejność chronologiczna

Wiele z wymienionych tu dat dotyczy krótkich retrospekcji, scen po napisach zapowiadających kolejne filmy lub odwołań do poprzednich obrazów, które łączą fabułę w jedną, wielką całość. Spokojnie można więc oglądać wymienione filmy po kolei w całości. Najbardziej zagorzali fani, którym zależy na prawdziwe autentycznym wrażeniu, muszą się jednak przygotować na przełączanie między filmami tak, żeby oglądać wszystkie sceny w chronologicznym porządku.

Obecność: filmy według daty powstania

„Obecność” - 2013 „Anabelle” - 2014 „Obecność 2” - 2016 „Annaballe: Narodziny zła” - 2017 „Zakonnica” - 2018 „Topielisko. Klątwa La Llorony” - kwiecień 2019 „Annabelle wraca do domu” - lipiec 2019 „Obecność 3: Na rozkaz diabła” - czerwiec 2021 „Zakonnica 2” - wrzesień 2023 „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” - wrzesień 2025

Druga wersja zakłada oglądanie każdego z przygotowanych filmów według kolejności ich produkcji. Ta metoda jest znacznie mniej skomplikowana, ale ma więcej sensu, jeśli widz jest zainteresowany procesem tworzenia, budowaniem kolejnych odnóg uniwersum. Oglądając „Obecność” i kolejne filmy z listy łatwo zauważyć, które pomysły rozwijały się w głowach scenarzystów wraz z rozwojem cyklu, a które szybko zostały porzucone.

Obecność: filmy w ramach mini-serii

Dzieła związane z małżeństwem demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, zwykle są traktowane jako jedna całość. W rzeczywistości stanowią jednak trzy mini-serie plus jednostrzałowy spin-off:

Główna opowieść - „Obecność”:

„Obecność” „Obecność 2” „Obecność 3” „Obecność 4”

Historia lalki Annabelle:

„Annabelle” „Annabelle: Narodziny zła” „Annabelle wraca do domu”

Zakonnica:

„Zakonnica” „Zakonnica 2”

Spin-off:

„Kąpielisko. Klątwa La Llorony”

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - w kinach od 5 września.

