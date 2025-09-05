Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Do kin trafiła właśnie 4. i ostatnia zarazem odsłona serii „Obecność”. Z tej okazji szeregujemy produkcje chronologicznie i odpowiadamy na pytanie: w jakiej kolejności oglądać filmy z uniwersum Jamesa Wana?
Nie ma wątpliwości, że żadna seria horrorów nie może się obecnie równać popularnością z kolejnymi reprezentantami uniwersum „Obecności”. Ba, to właśnie ten cykl odniósł największy sukces zaraz po Kinowym Uniwersum Marvela. Teraz do kin trafiła produkcja będąca zamknięciem „pierwszej fazy” głównego cyklu. W jakiej kolejności obejrzeć wcześniejsze części serii, żeby być idealnie przygotowanym na nowy horror?
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać przed premierą Obecności 4: Ostatniego namaszczenia?
Zgodnie z zasadą znaną każdemu wielbicielowi „Star Wars”, najbardziej oczywistym sposobem na oglądanie długiej, fabularnie powiązanej serii jest wyświetlanie produkcji według chronologii. W przypadku „Obecności” jest to jednak odrobinę bardziej skomplikowane. Wszystko dlatego, że akcja z horrorów Wana i spółki skacze z roku na rok i nie da się ich bezproblemowo przyporządkować do jednego konkretnego miejsca na osi czasu. Musimy zatem skupić się na dacie, która przeważa jeśli chodzi o filmowy czas akcji.
Obecność: kolejność chronologiczna
- „Zakonnica” - 1945/1952/1971
- „Annabelle: Narodziny zła” - 1943/1952/1955/1967
- „Zakonnica 2” - 1956
- „Annabelle” - 1967
- „Obecność” - 1968/1971
- „Annabele wraca do domu” - 1968/1972
- „Topielisko. Klątwa La Llorony” - 1973
- „Obecność 2” - 1976/1977
- „Obecność 3” - 1980/1981
- „Obecność 4” - 1964/1986
Wiele z wymienionych tu dat dotyczy krótkich retrospekcji, scen po napisach zapowiadających kolejne filmy lub odwołań do poprzednich obrazów, które łączą fabułę w jedną, wielką całość. Spokojnie można więc oglądać wymienione filmy po kolei w całości. Najbardziej zagorzali fani, którym zależy na prawdziwe autentycznym wrażeniu, muszą się jednak przygotować na przełączanie między filmami tak, żeby oglądać wszystkie sceny w chronologicznym porządku.
Obecność: filmy według daty powstania
- „Obecność” - 2013
- „Anabelle” - 2014
- „Obecność 2” - 2016
- „Annaballe: Narodziny zła” - 2017
- „Zakonnica” - 2018
- „Topielisko. Klątwa La Llorony” - kwiecień 2019
- „Annabelle wraca do domu” - lipiec 2019
- „Obecność 3: Na rozkaz diabła” - czerwiec 2021
- „Zakonnica 2” - wrzesień 2023
- „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” - wrzesień 2025
Druga wersja zakłada oglądanie każdego z przygotowanych filmów według kolejności ich produkcji. Ta metoda jest znacznie mniej skomplikowana, ale ma więcej sensu, jeśli widz jest zainteresowany procesem tworzenia, budowaniem kolejnych odnóg uniwersum. Oglądając „Obecność” i kolejne filmy z listy łatwo zauważyć, które pomysły rozwijały się w głowach scenarzystów wraz z rozwojem cyklu, a które szybko zostały porzucone.
Obecność: filmy w ramach mini-serii
Dzieła związane z małżeństwem demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, zwykle są traktowane jako jedna całość. W rzeczywistości stanowią jednak trzy mini-serie plus jednostrzałowy spin-off:
Główna opowieść - „Obecność”:
- „Obecność”
- „Obecność 2”
- „Obecność 3”
- „Obecność 4”
Historia lalki Annabelle:
- „Annabelle”
- „Annabelle: Narodziny zła”
- „Annabelle wraca do domu”
Zakonnica:
- „Zakonnica”
- „Zakonnica 2”
Spin-off:
- „Kąpielisko. Klątwa La Llorony”
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - w kinach od 5 września.
Czytaj więcej o uniwersum OBECNOŚCI:
- Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
- Dom Warrenów z lalką Annabelle zostanie otwarty. Będzie można spędzić w nim noc
- Annabelle: historia lalki, która zainspirowała twórców horroru. Jak było naprawdę?
- „Obecność 3: Na rozkaz diabła” opowiada o słynnym morderstwie. Cała prawda o zbrodniach i procesie A.C. Johnsona