REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?

Do kin trafiła właśnie 4. i ostatnia zarazem odsłona serii „Obecność”. Z tej okazji szeregujemy produkcje chronologicznie i odpowiadamy na pytanie: w jakiej kolejności oglądać filmy z uniwersum Jamesa Wana?

Michał Jarecki
obecność kolejność oglądania filmów chronologicznie
REKLAMA

Nie ma wątpliwości, że żadna seria horrorów nie może się obecnie równać popularnością z kolejnymi reprezentantami uniwersum „Obecności”. Ba, to właśnie ten cykl odniósł największy sukces zaraz po Kinowym Uniwersum Marvela. Teraz do kin trafiła produkcja będąca zamknięciem „pierwszej fazy” głównego cyklu. W jakiej kolejności obejrzeć wcześniejsze części serii, żeby być idealnie przygotowanym na nowy horror?

REKLAMA

Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać przed premierą Obecności 4: Ostatniego namaszczenia? 

Zgodnie z zasadą znaną każdemu wielbicielowi „Star Wars”, najbardziej oczywistym sposobem na oglądanie długiej, fabularnie powiązanej serii jest wyświetlanie produkcji według chronologii. W przypadku „Obecności” jest to jednak odrobinę bardziej skomplikowane. Wszystko dlatego, że akcja z horrorów Wana i spółki skacze z roku na rok i nie da się ich bezproblemowo przyporządkować do jednego konkretnego miejsca na osi czasu. Musimy zatem skupić się na dacie, która przeważa jeśli chodzi o filmowy czas akcji. 

Obecność: kolejność chronologiczna

  1. „Zakonnica” - 1945/1952/1971
  2. „Annabelle: Narodziny zła” - 1943/1952/1955/1967
  3. „Zakonnica 2” - 1956
  4. „Annabelle” - 1967
  5. „Obecność” - 1968/1971
  6. „Annabele wraca do domu” - 1968/1972
  7. „Topielisko. Klątwa La Llorony” - 1973
  8. Obecność 2” - 1976/1977
  9. Obecność 3” - 1980/1981
  10. Obecność 4” - 1964/1986

Wiele z wymienionych tu dat dotyczy krótkich retrospekcji, scen po napisach zapowiadających kolejne filmy lub odwołań do poprzednich obrazów, które łączą fabułę w jedną, wielką całość. Spokojnie można więc oglądać wymienione filmy po kolei w całości. Najbardziej zagorzali fani, którym zależy na prawdziwe autentycznym wrażeniu, muszą się jednak przygotować na przełączanie między filmami tak, żeby oglądać wszystkie sceny w chronologicznym porządku.

Obecność: filmy według daty powstania

  1. „Obecność” - 2013
  2. „Anabelle” - 2014
  3. „Obecność 2” - 2016
  4. „Annaballe: Narodziny zła” - 2017
  5. „Zakonnica” - 2018
  6. „Topielisko. Klątwa La Llorony” - kwiecień 2019
  7. „Annabelle wraca do domu” - lipiec 2019
  8. „Obecność 3: Na rozkaz diabła” - czerwiec 2021
  9. „Zakonnica 2” - wrzesień 2023
  10. „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” - wrzesień 2025

Druga wersja zakłada oglądanie każdego z przygotowanych filmów według kolejności ich produkcji. Ta metoda jest znacznie mniej skomplikowana, ale ma więcej sensu, jeśli widz jest zainteresowany procesem tworzenia, budowaniem kolejnych odnóg uniwersum. Oglądając „Obecność” i kolejne filmy z listy łatwo zauważyć, które pomysły rozwijały się w głowach scenarzystów wraz z rozwojem cyklu, a które szybko zostały porzucone.

Obecność: filmy w ramach mini-serii

Dzieła związane z małżeństwem demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, zwykle są traktowane jako jedna całość. W rzeczywistości stanowią jednak trzy mini-serie plus jednostrzałowy spin-off:

Główna opowieść - „Obecność”:

  1. „Obecność”
  2. „Obecność 2”
  3. „Obecność 3”
  4. „Obecność 4”

Historia lalki Annabelle:

  1. „Annabelle”
  2. „Annabelle: Narodziny zła”
  3. „Annabelle wraca do domu”

Zakonnica:

  1. „Zakonnica”
  2. „Zakonnica 2”

Spin-off:

  • „Kąpielisko. Klątwa La Llorony”

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - w kinach od 5 września.

REKLAMA

Czytaj więcej o uniwersum OBECNOŚCI:

REKLAMA
Michał Jarecki
05.09.2025 16:15
Tagi: HorroryJames WanObecność
Najnowsze
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA