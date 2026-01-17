Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany

Ładowanie...

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zadebiutowała w kinach na początku września. Dziewiąta produkcja w całym uniwersum "Obecności" miała być jednocześnie czwartą i ostatnią częścią z "Obecnością" w tytule. Prędko okazało się jednak, że tak kasowa franczyza nie może ot tak się po prostu skończyć. "Ostatnie namaszczenie" pokazało, że widzowie wciąż są głodni paranormalnych historii - "czwórka" zarobiła masę pieniędzy, najwięcej spośród wszystkich filmów z uniwersum "Obecności" (wliczając w to "Annabelle" i "Zakonnicę"), zaliczając również najlepsze otwarcie.

Niedługo później okazało się, że w planach rzeczywiście jest kolejny film. I gdy fani zaczęli się już ekscytować na samą myśl o tym, że twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, pojawił się haczyk, który sprawił, że przyszłość nowej "Obecności" nie malowała się już w takich jasnych barwach. Mimo to Warner Bros. kuje żelazo póki gorące i wiadomo już, że film z serii powstanie. Co więcej, dostał już datę premiery.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Obecność: Pierwsza Komunia z datą premiery. Kiedy?

Nowy film z serii "Obecność" nosi tytuł "The Conjuring: First Communion", czyli w wolnym tłumaczeniu "Obecność: Pierwsza Komunia". Produkcja zapowiadana jest jako prequel, co oznacza, że eksplorowałby działalność Eda i Lorraine Warrenów w czasach ich młodości. Fakt ten trochę zmartwił widzów, ponieważ oznaczałoby to, że Farmiga i Wilson mogliby zostać zastąpieni młodszymi aktorami, a tego fani sobie po prostu nie wyobrażają. Pocieszający jest fakt, że nie potwierdzono jeszcze, że dotychczasowi odtwórcy badaczy zjawisk paranormalnych na pewno nie pojawią się w "Obecności 5". Na tę informację trzeba będzie poczekać.

Znana jest jednak data premiery - Warner Bros. ujawnił kalendarz premier na 2027 rok, z którego wynika, że "Obecność: Pierwsza Komunia" zadebiutuje na wielkich ekranach 10 września 2027 roku. Pozostałe szczegóły związane z obsadą i fabułą są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy.

"Obecność 5" wyprodukują Atomic Monster i Peter Safran Company. Za sterami prequela ma stanąć natomiast Rodrigue Huart, mało znany reżyser filmów krótkometrażowych, a scenariusz ponownie napiszą Richard Naing i Ian Goldberg, scenarzyści "Ostatniego namaszczenia". Na stołek producencki ma powrócić również James Wan, reżyser dwóch pierwszych części oraz producent wszystkich pozostałych odsłon i spin-offów.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 17.01.2026 12:19

Ładowanie...