Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej

W tym filmie to nie Chuck Norris przeżywa wojnę w Wietnamie. To wojna w Wietnamie przeżywa Chucka Norrisa. Jego bohater wraca do dżungli niby żeby uratować amerykańskich żołnierzy. W rzeczywistości jego główną misją jest dostarczyć nam mocnych wrażeń. Bo "Zaginiony w akcji" to rozpierducha z ery VHS, którą przypomniała ostatnio TVP 1. Ale! Dostępna jest też na VOD. Na jednym obejrzycie ją nawet całkowicie za darmo.

Rafał Christ
zaginiony w akcji film wojenny amazon prime video co obejrzeć
Weteran wraca po latach do Wietnamu, aby uratować wciąż przetrzymywanych tam amerykańskich jeńców wojennych. To na pewno "Zaginiony w akcji" a nie "Rambo II"? Tak! Choć oba filmy połączyła pewna legenda. Otóż według obiegowej opinii w ręce osób z wytwórni Cannon Films wpadł treatment Jamesa Camerona właśnie późniejszej produkcji z Sylvestrem Stallonem. Uznali oni pomysł za fajny i postanowili zrobić własną opowieść opartą na tym samym koncepcie. Udało im się spiąć i wyprzedzić sequel "Pierwszej krwi". Bujda na resorach.

Scenarzysta "Zaginionego w akcji" James Bruner przyznał w wywiadzie z przeprowadzonym na potrzeby książki "Bohaterowie ostatniej akcji", że nigdy nie miał w rękach treatmentu "Rambo II". Cały pomysł wziął się z kulturowej i politycznej narracji forsowanej w "Mission MIA", wedle której wiele lat po zakończeniu wojny w Wietnamie wciąż są przetrzymywani amerykańscy żołnierze. Zresztą, dużo osób czytało książkę Jamesa Pollocka. Nieważne, że przedstawianej w niej teorii nigdy nie potwierdzono. Ważne, że okazała się dobrym konceptem na film z Chuckiem Norrisem.

"ZAGINIONEGO W AKCJI" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
ZAGINIONY W AKCJI
TVP VOD
Prime Video
ZAGINIONY W AKCJI
Prime Video
Zaginiony w akcji - film wojenny na TVP VOD i Prime Video

W "Zaginionym w akcji" Chuck Norris wcielasię w pułkownika Jamesa Braddocka, który przeżył koszmar wojny w Wietnamie na własnej skórze. Trafił wtedy do niewoli. Po latach od zakończenia konfliktu wciąż w niej tkwił, aż w końcu udało mu się uciec. Jak to dokładnie wyglądało, dowiadujemy się z drugiej części. Właściwie pierwszej. Niby prequela, ale nie do końca. Ech... to skomplikowane.

Dwie pierwsze części "Zaginionego w akcji" zostały zrealizowane jednocześnie. Historia ucieczki Jamesa Braddocka miała wyjść jako pierwsza. Decydenci w Cannon stwierdzili jednak, że film pierwotnie planowany jako dwójka ma większy potencjał komercyjny - jest bardziej widowiskowy. Dlatego właśnie pojawiła się wcześniej. I powaliła widzów z półobrotu.

Krytykom może i "Zaginiony w akcji" się nie podobał, ale stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów Cannona. Trudno się dziwić. Nie da się przecież oprzeć Chuckowi Norrisowi, który już w jednej z pierwszych scen rzuca się na wietnamskich żołnierzy z dwoma granatami w rękach. Akcja nie do przeżycia? Nie no, chwilę potem okazuje się, że to tylko wspomnienie Jamesa Braddocka. PTSD męczy go bowiem niczym Benjamina Willarda. Tak, film skręca w stronę "Czasu apokalipsy", ale nie interesuje go psychologia bohaterów. Zaraz obiera kierunek czystej rozpierduchy, bo uwielbia zapach prochu niemal w każdej scenie.

"Zaginiony w akcji" jest oczywiście filmem przesadzonym. Brawurowe akcje Jamesa Braddocka mają zapierać dech w piersiach. Dlatego, będąc w Wietnamie z amerykańską delegaturą, po cichu wymyka się przez okno z prawie najwyższego piętra swojego hotelu. Po wiszącej płachcie i kolejnych gzymsach schodzi na dół, żeby dowiedzieć się, gdzie są przetrzymywani jego rodacy. Gdy już udaje mu się to ustalić, wsiada na opancerzoną tratwę pełną karabinów i płynie w samo jądro ciemności, aby uratować jeńców. I wtedy dzieje się dosłownie wszystko. Eksplozja goni eksplozję, a strzelanina ściga strzelaninę. Ach!

Może i jego eksces nie robi już wrażenia, jak w latach 80. Wciąż jednak "Zaginionego w akcji" ogląda się jak z VHS-a. Bo to film, który pokazuje, że gdy Chuck Norris wchodzi do dżungli, fizyka, dyplomacja i zdrowy rozsądek przestają mieć znaczenie. To nie on zawiesza niewiarę widzów. To niewiara widzów zawiesza się przed nim.

O potędze "Zaginionego w akcji" polscy widzowie mogli sobie przypomnieć ostatnio w telewizji. Jeśli jednak przegapiliście emisję filmu na antenie TVP 1, możecie go teraz obejrzeć na TVP VOD całkowicie za darmo. W ramach opłacanej subskrypcji jest również dostępny na Prime Video.

Więcej o filmach wojennych poczytasz na Spider's Web:

11.02.2026 18:17
