Dla nowego thrillera Netfliksa zarwiecie nockę. Prawdziwe piekło
W nowym thrillerze Netfliksa zobaczycie istne piekło. Oparty na faktach serial stawia sobie bowiem za cel wprowadzenie widzów w sam środek chaosu, jaki rozpętał się wiele lat temu. Wygląda na to, że przez "Oblężony pałac" zapomnicie wręcz o śnie.
Netflix nie patrzy, ile masz roboty, czym musisz się zająć. Ciągle dodaje filmy i seriale, na które chce się od razu rzucić. W mijającym tygodniu było ich aż nadmiar, a przecież z głośnych tytułów pojawił się tylko "Ten o Matthew Perrym". No ale przecież wciągającego thrillera w stylu "Garść kłamstw" czy pełnego akcji "Kursu kolizyjnego" trudno byłoby sobie odmówić. Zajęły wiele naszych wolnych chwil, choć nie na tyle, żeby nie starczyło ich jeszcze na koreańską "Piekielną robotę".
W mijającym tygodniu na Netfliksie oglądania było sporo, a już nadchodzą kolejne tytuły, które trzeba dodać do listy "do obejrzenia". Nie powinno na niej zabraknąć na pewno "Oblężonego pałacu". Kolumbijski thriller wygląda jak coś, co wywali was z butów. Podczas całkiem długiego seansu nie będzie nawet chwili na oddech. Po tak intensywną historię sięgają twórcy.
Netflix - co obejrzeć?
"Oblężony pałac" wraca do wydarzeń z listopada 1985 roku, kiedy to uzbrojony oddział partyzanckiej organizacji wtargnął do Pałacu Sprawiedliwości i wziął za zakładników ponad 300 osób. Dopiero następnego dnia kolumbijskiej armii udało się budynek odbić. Film przedstawia przebieg oblężenia i odbicia Pałacu Sprawiedliwości, w trakcie którego zginęły lub zaginęły 94 osoby. Nie pomija przy tym perspektywy rodzin ofiar, które przez ponad 20 lat walczyły o sprawiedliwość.
Opis fabuły do pary z udostępnionym trailerem zwiastują tylko jedno: zarwaną nockę. "Oblężony pałac" zapowiada się na wciągający thriller, od którego nie da się oderwać. A właśnie takie użytkownicy Netfliksa bindżują kosztem snu. W tym wypadku nie powinno być inaczej. Ale o tym przekonamy się, gdy kolumbijski serial trafi już na platformę, a stanie się to w nadchodzący piątek, 6 listopada.
Netflix - co jeszcze obejrzeć w przyszłym tygodniu?
Netflix przygotował jednak tyle interesujących premier na przyszły tydzień, że już w dniu debiutu "Oblężonego pałacu" użytkownicy mogą być niewyspaniu. Chwilę wcześniej, w czwartek, 5 listopada, na platformie pojawi się 2. sezon "Black Doves". A to już całkowicie sprawdzona rozrywka. Dwa lata temu pierwsza odsłona szpiegowskiego thrillera z Keirą Knightley zawróciła przecież widzom w głowach.
Po niefortunnych wydarzeniach z 1. sezonu grana przez Keirę Kinghtley bohaterka stąpa po kruchym lodzie. Podczas gdy jej opiekunka w organizacji Black Doves zostaje wplątana w spisek, ona ponownie łączy siły z Samem. Ostry humor wciąż im towarzyszy, gdy muszą zmierzyć się z mrocznymi wyborami i bolesnymi decyzjami z przeszłości. Dzięki temu wygląda na to, że dostaniemy kolejną porcję znakomitej rozrywki.
Zarówno "Oblężony pałac" jak i 2. sezon "Black Doves" nie zapowiadają się na seriale, z których oglądaniem użytkownicy Netfliksa zechcą zwlekać. A prócz nich do listy "do obejrzenia" należy jeszcze dorzucić "Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę". Dlaczego? Tytuł jest tak dziwny, że mówi sam za siebie.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.