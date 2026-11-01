Dla nowego thrillera Netfliksa zarwiecie nockę. Prawdziwe piekło

Netflix nie patrzy, ile masz roboty, czym musisz się zająć. Ciągle dodaje filmy i seriale, na które chce się od razu rzucić. W mijającym tygodniu było ich aż nadmiar, a przecież z głośnych tytułów pojawił się tylko "Ten o Matthew Perrym". No ale przecież wciągającego thrillera w stylu "Garść kłamstw" czy pełnego akcji "Kursu kolizyjnego" trudno byłoby sobie odmówić. Zajęły wiele naszych wolnych chwil, choć nie na tyle, żeby nie starczyło ich jeszcze na koreańską "Piekielną robotę".

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W mijającym tygodniu na Netfliksie oglądania było sporo, a już nadchodzą kolejne tytuły, które trzeba dodać do listy "do obejrzenia". Nie powinno na niej zabraknąć na pewno "Oblężonego pałacu". Kolumbijski thriller wygląda jak coś, co wywali was z butów. Podczas całkiem długiego seansu nie będzie nawet chwili na oddech. Po tak intensywną historię sięgają twórcy.

Netflix - co obejrzeć?

"Oblężony pałac" wraca do wydarzeń z listopada 1985 roku, kiedy to uzbrojony oddział partyzanckiej organizacji wtargnął do Pałacu Sprawiedliwości i wziął za zakładników ponad 300 osób. Dopiero następnego dnia kolumbijskiej armii udało się budynek odbić. Film przedstawia przebieg oblężenia i odbicia Pałacu Sprawiedliwości, w trakcie którego zginęły lub zaginęły 94 osoby. Nie pomija przy tym perspektywy rodzin ofiar, które przez ponad 20 lat walczyły o sprawiedliwość.

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Opis fabuły do pary z udostępnionym trailerem zwiastują tylko jedno: zarwaną nockę. "Oblężony pałac" zapowiada się na wciągający thriller, od którego nie da się oderwać. A właśnie takie użytkownicy Netfliksa bindżują kosztem snu. W tym wypadku nie powinno być inaczej. Ale o tym przekonamy się, gdy kolumbijski serial trafi już na platformę, a stanie się to w nadchodzący piątek, 6 listopada.

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Netflix - co jeszcze obejrzeć w przyszłym tygodniu?

Netflix przygotował jednak tyle interesujących premier na przyszły tydzień, że już w dniu debiutu "Oblężonego pałacu" użytkownicy mogą być niewyspaniu. Chwilę wcześniej, w czwartek, 5 listopada, na platformie pojawi się 2. sezon "Black Doves". A to już całkowicie sprawdzona rozrywka. Dwa lata temu pierwsza odsłona szpiegowskiego thrillera z Keirą Knightley zawróciła przecież widzom w głowach.

Po niefortunnych wydarzeniach z 1. sezonu grana przez Keirę Kinghtley bohaterka stąpa po kruchym lodzie. Podczas gdy jej opiekunka w organizacji Black Doves zostaje wplątana w spisek, ona ponownie łączy siły z Samem. Ostry humor wciąż im towarzyszy, gdy muszą zmierzyć się z mrocznymi wyborami i bolesnymi decyzjami z przeszłości. Dzięki temu wygląda na to, że dostaniemy kolejną porcję znakomitej rozrywki.

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Zarówno "Oblężony pałac" jak i 2. sezon "Black Doves" nie zapowiadają się na seriale, z których oglądaniem użytkownicy Netfliksa zechcą zwlekać. A prócz nich do listy "do obejrzenia" należy jeszcze dorzucić "Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę". Dlaczego? Tytuł jest tak dziwny, że mówi sam za siebie.

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