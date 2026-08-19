Najmocniejszy aktualnie thriller w streamingu. Dawno nie było tak dobrego serialu
Fani thrillerów pożądają intensywnych wrażeń. Dlatego im jakiś jest mocniejszy, tym zostaje uznany za lepszy. A według licznych wpisów w mediach społecznościowych w streamingu nie ma teraz mocniejszego thrillera niż "Obsesja". Nie bez powodu produkcja zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju.
W "Obsesji" podążamy za agentką FBI, która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynie. Każda z kobiet podąża własną ścieżką ku sprawiedliwości. Gdy ich losy splatają się, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać. Choć tak podany oficjalny opis serialu brzmi dość tajemniczo, oznacza tylko, że powstał głównie po to, żeby chwycić widzów za gardło. I tak też się stało.
"Obsesja" zadebiutowała w Polsce 27 lipca. Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki. Użytkownicy Disney+ od razu się na nie rzucili, przez co ten intensywny thriller szybko trafił na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Na chwilę z niego spadł na rzecz "Strzępów", ale wręcz błyskawicznie wrócił na szczyt. I od tamtej pory z niego nie schodzi.
Obsesja - opinie o thrillerze na Disney+
Nic dziwnego, że Polakom tak się "Obsesja" podoba. Cały świat oszalał na punkcie dostępnego u nas na Disney+ serialu. W mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów, których autorzy nie mogą się produkcji nachwalić. Piszą, że dawno nie widzieli czegoś tak mocnego. "Najlepszy aktualnie serial" - twierdzą.
"Obsesja" to najlepszy aktualnie serial i żaden inny nie ma do niego nawet podjazdu
"Obsesja" jest absolutnie niesamowita. Jest tak wciągająca i satysfakcjonująca, że trudno oderwać wzrok. (...) To prawdopodobnie najlepszy thriller, jaki widziałem od dawna
Jeśli nie oglądasz "Obsesji" to ZACZNIJ! To jeden z, jeśli nie po prostu najlepszy thriller, jaki zobaczysz w tym roku, gwarantuję!
- czytamy na X (dawny Twitter).
Po ostatnim wpisie możemy wysnuć wniosek, że "Obsesja" nie traci rezonu, a każdy kolejny odcinek tylko potwierdza jej jakość. Dla fanów thrillerów serial wydaje się więc pozycją obowiązkową. Jeśli należycie do miłośników gatunku, a jeszcze produkcji nie oglądacie, to chyba najwyższa pora to zmienić. Tym bardziej że wielkimi krokami zbliża się do finału.
Do tej pory na Disney+ dostępne jest sześć odcinków "Obsesji". Przed widzami jeszcze dwa epizody, które będą pojawiać się na platformie w nadchodzące poniedziałki.
Więcej o thrillerach poczytasz na Spider's Web:
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.