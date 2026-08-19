Najmocniejszy aktualnie thriller w streamingu. Dawno nie było tak dobrego serialu

W "Obsesji" podążamy za agentką FBI, która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynie. Każda z kobiet podąża własną ścieżką ku sprawiedliwości. Gdy ich losy splatają się, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać. Choć tak podany oficjalny opis serialu brzmi dość tajemniczo, oznacza tylko, że powstał głównie po to, żeby chwycić widzów za gardło. I tak też się stało.



"Obsesja" zadebiutowała w Polsce 27 lipca. Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki. Użytkownicy Disney+ od razu się na nie rzucili, przez co ten intensywny thriller szybko trafił na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Na chwilę z niego spadł na rzecz "Strzępów", ale wręcz błyskawicznie wrócił na szczyt. I od tamtej pory z niego nie schodzi.

Obsesja - opinie o thrillerze na Disney+

Nic dziwnego, że Polakom tak się "Obsesja" podoba. Cały świat oszalał na punkcie dostępnego u nas na Disney+ serialu. W mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów, których autorzy nie mogą się produkcji nachwalić. Piszą, że dawno nie widzieli czegoś tak mocnego. "Najlepszy aktualnie serial" - twierdzą.

"Obsesja" to najlepszy aktualnie serial i żaden inny nie ma do niego nawet podjazdu



"Obsesja" jest absolutnie niesamowita. Jest tak wciągająca i satysfakcjonująca, że trudno oderwać wzrok. (...) To prawdopodobnie najlepszy thriller, jaki widziałem od dawna



Jeśli nie oglądasz "Obsesji" to ZACZNIJ! To jeden z, jeśli nie po prostu najlepszy thriller, jaki zobaczysz w tym roku, gwarantuję!



- czytamy na X (dawny Twitter).

Po ostatnim wpisie możemy wysnuć wniosek, że "Obsesja" nie traci rezonu, a każdy kolejny odcinek tylko potwierdza jej jakość. Dla fanów thrillerów serial wydaje się więc pozycją obowiązkową. Jeśli należycie do miłośników gatunku, a jeszcze produkcji nie oglądacie, to chyba najwyższa pora to zmienić. Tym bardziej że wielkimi krokami zbliża się do finału.

Do tej pory na Disney+ dostępne jest sześć odcinków "Obsesji". Przed widzami jeszcze dwa epizody, które będą pojawiać się na platformie w nadchodzące poniedziałki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o thrillerach poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...