24 godziny. Tyle brutalnemu thrillerowi zajęło zostanie hitem

"Strzępy" zabierają nas do lat 80. Śledzimy w nich losy uprzywilejowanej młodzieży w Los Angeles. Bret i jego ekipa wiodą beztroskie życie, dopóki do ich klasy nie dołącza nowy chłopak. Wraz z pojawieniem się Roberta Mallory'ego dochodzi do porwań i morderstw nastolatków. Czyżby więc to on był grasującym w mieście zabójcą albo miał coś wspólnego z brutalnymi działaniami sekty? Główny bohater jest o tym przekonany. W ten sposób nakręca się spirala paranoi, podejrzeń i przemocy.



Bo "Strzępy" się nie ograniczają. Serial Ryana Murphy'ego i Breta Eastona Ellisa jest stylowy, seksowny i brutalny. Co nie wszystkim przypadło do gustu. W końcu na Rotten Tomatoes produkcja ma 53 proc. pozytywnych recenzji. Warto jednak zauważyć, że jedni jej nienawidzą a inni kochają. Nie ma nic pomiędzy. Mamy więc do czynienia z tytułem, koło którego nie da się przejść obojętnie.

Strzępy - brutalny thriller hitem Disney+

Pewnie właśnie z tego względu "Strzępy" tak dobrze się oglądają. Serial składa się z dziewięciu odcinków, z czego pierwsze dwa zadebiutowały na Disney+ 6 sierpnia - ledwie wczoraj. Wystarczyła dosłownie chwila, aby produkcja zdeklasowała całą konkurencję. Nie ma produkcji, którą użytkownicy platformy by aktualnie chętniej oglądali.

Premiera "Strzępów" doprowadziła do przetasowań w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. "Obsesja" musiała pożegnać się z pierwszym miejscem zestawienia. Spadła na drugie. Bo nawet nowe "Gwiezdne wojny" nie miały szans w starciu z adaptacją prozy Breta Eastona Ellisa. "Dziewiąty Jedi" zajmuje dopiero trzecią pozycję na liście najchętniej oglądanych seriali.

Oznacza to, że "Strzępy" potrzebowały zaledwie 24 godzin, aby stać się hitem Disney+. Możemy się przy tym spodziewać, że spędzą jeszcze trochę czasu na szczycie topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. W końcu przed nami jeszcze siedem odcinków, które będą debiutować w serwisie w najbliższe czwartki. A taka forma emisji regularnie podbija zainteresowanie daną produkcją. W tym wypadku nie powinno być inaczej.

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