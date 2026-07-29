Nowy thriller zmiażdżył hit Netfliksa. Widzowie nie przestają go oglądać

Po długiej przerwie doszło do wtargnięcia na listę najpopularniejszych seriali Netfliksa. Nie mam na myśli tych najchętniej oglądanych w tym tygodniu - mówię o TOP 10 największych odcinkowych hitów platformy.



Serial „I Will Find You”, czyli „Za wszelką cenę” na podstawie powieści Harlana Cobena, został właśnie 10. najpopularniejszym anglojęzycznym serialem w historii Netfliksa, osiągając 101,9 mln wyświetleń w ciągu sześciu tygodni od premiery. I jest to znakomity wynik. Która produkcja została zatem strącona z podium?

Netflix: Coben królem. Ten serial wciąż przyciąga widzów

Wcześniej 10. miejsce zajmowała miniseria „His & Hers”, czyli „Zabójcza przyjaźń” z Tessą Thompson i Jonem Bernthalem, która na początku tego roku zgromadziła 98,2 mln wyświetleń. Netflix tworzy swoje historyczne rankingi na podstawie liczby wyświetleń uzyskanych w ciągu pierwszych 91 dni od premiery, co oznacza, że „Za wszelką cenę” ma jeszcze ponad miesiąc, aby poprawić swój wynik. Kolejnym celem jest 3. sezon „Bridgertonów”, który w 2024 r. zakończył 91-dniowy okres z wynikiem 106 mln wyświetleń, natomiast na 8. miejscu znajduje się „Gambit królowej” z 2020 r. z rezultatem 112,8 mln wyświetleń.



„Za wszelką cenę” zadebiutowało 18 czerwca i od razu zostało nie tylko najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem tygodnia na Netfliksie, ale również największym serialowym debiutem platformy w 2026 r. Produkcja utrzymywała się na pierwszym miejscu przez cztery kolejne tygodnie, po czym na tydzień ustąpiła miejsca premierowemu serialowi „Domek na prerii”. Następnie odzyskała pozycję lidera, notując 7,3 mln wyświetleń w tygodniu od 20 do 26 lipca. Na polskim Netfliksie wciąż znajduje się w TOP 3. Imponujące, trzeba przyznać.

Harlan Coben stał się dla Netfliksa prawdziwą tajną bronią. Choć adaptacje jego bestsellerowych thrillerów nie są widowiskowymi czy wysoko ocenianymi dziełami, są gwarancją sukcesu - powstają regularnie, przyciągają dużą widownię i zapewniają platformie solidny zwrot z inwestycji.



W ramach współpracy z tym niezwykle płodnym pisarzem Netflix przygotował dotąd 13 serialowych adaptacji powieści Cobena, realizowanych w różnych krajach. Powstają już kolejne projekty, w tym serial oparty na cyklu o Myronie Bolitarze, którego główną rolę zagra Colin Woodell. „Za wszelką cenę” jest dopiero drugą adaptacją Cobena, która trafiła na listę najpopularniejszych seriali Netfliksa - wcześniej dokonało tego „Już mnie nie oszukasz”, które w 2024 roku przez pewien czas zajmowało 10. miejsce z wynikiem 98 mln wyświetleń w ciągu 91 dni. Jest to zarazem pierwsza amerykańska ekranizacja Cobena dla serwisu.



Netflix podpisał z Harlanem Cobenem umowę o wyłącznej współpracy w 2018 r. Kontrakt został później przedłużony i rozszerzony o prawa do adaptacji cyklu o Myronie Bolitarze, nad którym pracuje scenarzysta David E. Kelley.

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