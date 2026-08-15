Użytkownicy Disney+ są rozdarci między thrillerami. Nie wiedzą, który lepszy

Choć - nie ma co się oszukiwać - Polacy subskrybują Disney+ żeby mieć stały dostęp do największych popkulturowych franczyz na świecie. Dlatego oglądają również nowe Marvele (aktualnie przede wszystkim 2. sezon animowanych "X-Men '97") i "Star Warsy" (animowany "Dziewiąty Jedi"). Jednakże ostatnio się od nich odrywają. To nie one rządzą aktualnie w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Są gdzieś dalej w zestawieniu, bo chętniej sięgamy po thrillery.



A ostatnio Disney+ dodał dwa interesujące mroczne tytuły. Najpierw użytkownicy platformy oszaleli na punkcie "Obsesji". Nie należy jej mylić z horrorem, który niedawno robił szał w kinach. To opowieść o agencie FBI, który tropi morderczynię w bezlitosnym pościgu za zemstą. Subskrybenci serwisu wprost nie mogą przestać o tym serialu myśleć. Tym bardziej że co tydzień dostaje nowy odcinek. Ostatnio spadł z pierwszego miejsca topki najppularniejszych seriali dostępnych w serwisie, ale w tym tygodniu na nie wrócił.

Disney+ - co obejrzeć?

Ale w zeszłym tygodniu "Obsesja" ustąpiła pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ innemu, świeższemu thrillerowi. Na platformie zadebiutowały bowiem "Strzępy" na podstawie książki Breta Eastona Ellisa, który wraz z Ryanem Murphym jest współtwórcą serialu. Użytkownicy rzucili się, żeby sprawdzić jak produkcja wypadła. I chyba się nie zawiedli.

"Strzępy" jako kampowa i mocno przestylizowana opowieść o bogatych nastolatkach, znajdujących się na celowniku bezlitosnego mordercy, szybko stała się hitem Disney+. Teraz spadła na drugie miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju, ale w międzyczasie dostała w zestawieniu mocne wsparcie. Wraz z produkcją w serwisie zadebiutował oficjalny podcast z udziałem jej gwiazd. I po niego widzowie też chętnie sięgają.

"The Shards: Official Podcast" również jest obecne w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Macha do "Strzępów" z miejsca siódmego. Dobitnie dowodzi to, że widzowie są bardzo nowym thrillerem zainteresowani. Chcą spędzać z nim czas i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Dlatego po oglądaniu kolejnych odcinków, które pojawiają się na platformie w czwartki, odpalają jeszcze podcast z gwiazdami produkcji.

Prócz thrillerów użytkownicy Disney+ mają aktualnie także swoje bardziej standardowe obsesje. Widać to w topce najpopularniejszych filmów. Tak, rządzi na niej "Diabeł ubiera się u Prady 2", który wpadł na platformę prosto z kina. Ale za nim w zestawieniu zaczyna się istne marvelowskie szaleństwo. Listę zdominowali bowiem superbohaterowie.

Użytkownicy Disney+ na potęgę oglądają "Spider-Many" z Tomem Hollandem i "Avengersów". Wspólnie serie te zajmują aż siedem miejsc w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Gdzieś spomiędzy nich nieśmiało wygląda jedynie "Piep*zyć Mickiewicza 3" i "Avatar: Ogień i popiół".

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Więcej o Disney+ poczytaz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Obsesja Strzępy X-Men '97 Bluey: Kompilacje Dziewiąty Jedi Punisher The Shards: Official Podcast Pompeje: Podróż w czasie Loki Genialna Morgan

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Diabeł ubiera się u Prady 2 Spider-Man: Bez drogi do domu Piep*zyć Mickiewicza 3 Avengers: Wojna bez granic Avengers: Koniec gry Avengers Avengers: Czas Ultrona Avatar: Ogień i popiół Spider-Man: Homecoming Spider-Man: Daleko od domu

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