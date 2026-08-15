Użytkownicy Disney+ są rozdarci między thrillerami. Nie wiedzą, który lepszy
Na Disney+ rządzą nowe thrillery. Użytkownicy są przez nie rozdarci na "Strzępy" i popadają w "Obsesję" na ich punkcie. Nie mogą się bowiem od nich oderwać i z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków.
Choć - nie ma co się oszukiwać - Polacy subskrybują Disney+ żeby mieć stały dostęp do największych popkulturowych franczyz na świecie. Dlatego oglądają również nowe Marvele (aktualnie przede wszystkim 2. sezon animowanych "X-Men '97") i "Star Warsy" (animowany "Dziewiąty Jedi"). Jednakże ostatnio się od nich odrywają. To nie one rządzą aktualnie w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Są gdzieś dalej w zestawieniu, bo chętniej sięgamy po thrillery.
A ostatnio Disney+ dodał dwa interesujące mroczne tytuły. Najpierw użytkownicy platformy oszaleli na punkcie "Obsesji". Nie należy jej mylić z horrorem, który niedawno robił szał w kinach. To opowieść o agencie FBI, który tropi morderczynię w bezlitosnym pościgu za zemstą. Subskrybenci serwisu wprost nie mogą przestać o tym serialu myśleć. Tym bardziej że co tydzień dostaje nowy odcinek. Ostatnio spadł z pierwszego miejsca topki najppularniejszych seriali dostępnych w serwisie, ale w tym tygodniu na nie wrócił.
Disney+ - co obejrzeć?
Ale w zeszłym tygodniu "Obsesja" ustąpiła pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ innemu, świeższemu thrillerowi. Na platformie zadebiutowały bowiem "Strzępy" na podstawie książki Breta Eastona Ellisa, który wraz z Ryanem Murphym jest współtwórcą serialu. Użytkownicy rzucili się, żeby sprawdzić jak produkcja wypadła. I chyba się nie zawiedli.
"Strzępy" jako kampowa i mocno przestylizowana opowieść o bogatych nastolatkach, znajdujących się na celowniku bezlitosnego mordercy, szybko stała się hitem Disney+. Teraz spadła na drugie miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju, ale w międzyczasie dostała w zestawieniu mocne wsparcie. Wraz z produkcją w serwisie zadebiutował oficjalny podcast z udziałem jej gwiazd. I po niego widzowie też chętnie sięgają.
"The Shards: Official Podcast" również jest obecne w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Macha do "Strzępów" z miejsca siódmego. Dobitnie dowodzi to, że widzowie są bardzo nowym thrillerem zainteresowani. Chcą spędzać z nim czas i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Dlatego po oglądaniu kolejnych odcinków, które pojawiają się na platformie w czwartki, odpalają jeszcze podcast z gwiazdami produkcji.
Prócz thrillerów użytkownicy Disney+ mają aktualnie także swoje bardziej standardowe obsesje. Widać to w topce najpopularniejszych filmów. Tak, rządzi na niej "Diabeł ubiera się u Prady 2", który wpadł na platformę prosto z kina. Ale za nim w zestawieniu zaczyna się istne marvelowskie szaleństwo. Listę zdominowali bowiem superbohaterowie.
Użytkownicy Disney+ na potęgę oglądają "Spider-Many" z Tomem Hollandem i "Avengersów". Wspólnie serie te zajmują aż siedem miejsc w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Gdzieś spomiędzy nich nieśmiało wygląda jedynie "Piep*zyć Mickiewicza 3" i "Avatar: Ogień i popiół".
Więcej o Disney+ poczytaz na Spider's Web:
- Toy Story 5 za chwilę w VOD. Jeden z największych hitów roku obejrzysz w domu
- Kiedy kolejne odcinki Strzępów? Mocny thriller już jest
- Brutalny thriller uwiódł użytkowników Disney+. Takiego serialu potrzebowali
- Strzępy - recenzja. Cudownie przeszarżowany thriller
- Elektryzujący thriller Disney+ rozrywa wszystkich na strzępy. Najlepsza adaptacja 2026 roku?
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Obsesja
- Strzępy
- X-Men '97
- Bluey: Kompilacje
- Dziewiąty Jedi
- Punisher
- The Shards: Official Podcast
- Pompeje: Podróż w czasie
- Loki
- Genialna Morgan
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Diabeł ubiera się u Prady 2
- Spider-Man: Bez drogi do domu
- Piep*zyć Mickiewicza 3
- Avengers: Wojna bez granic
- Avengers: Koniec gry
- Avengers
- Avengers: Czas Ultrona
- Avatar: Ogień i popiół
- Spider-Man: Homecoming
- Spider-Man: Daleko od domu
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.