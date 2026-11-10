Kiedy Odyseja trafi do VOD? Jest data premiery online
Czas przypuszczeń i domysłów dobiegł końca. To już pewne. Wiadomo, kiedy "Odyseja" Christophera Nolana zadebiutuje online. Niemal największy hit tego roku pewnym krokiem zmierza na małe ekrany. Już za chwilę zadebiutuje na platformach VOD. Kiedy dokładnie się to stanie?
Christopher Nolan jest fetyszystą formatu. Robi swoje filmy do IMAX-a nie po to, żebyśmy je oglądali na małych telewizorach, komputerach czy komórkach. "Odyseja" nie jest wyjątkiem. Choć pod pewnymi względami jest pierwsza. Żaden wcześniejszy blockbuster nie został w całości zrealizowany przy użyciu kamer IMAX 70 mm. Dlatego tak dobrze się go oglądało na największym możliwym ekranie.
"Odyseja" zadebiutowała w kinach jeszcze w lipcu. Od razu zrobiła szał. Długi metraż (niemal trzy godziny) nikogo nie odstraszył. Tłumnie popędziliśmy, żeby obejrzeć najnowsze dzieło Christophera Nolana. Dzięki temu film zarobił na całym świecie ponad 1,8 mld dol. W ten sposób stał się drugim największym hitem 2026 roku - z 2,5 mld na koncie przebija go jedynie "Spider-Man: Całkiem nowy
dzień".
Odyseja - kiedy premiera online?
Każdy film, nawet ten stworzony z myślą o największych możliwych ekranach, musi kiedyś trafić do internetu, żebyśmy mogli obejrzeć go w domu. Nie inaczej jest w tym wypadku. Choć - nie oszukujmy się - okienko dystrybutorskie zostało mocno wydłużone. I jeszcze trochę musimy poczekać, aby "Odyseję" zobaczyć na telewizorach. Ale jesteśmy już bliżej niż dalej.
Na platformach VOD już jakiś czas temu pojawiła się karta "Odysei" z możliwością zakupienia dostępu w ramach przedsprzedaży. Pojawiła się też konkretna data, kiedy film trafi do internetu. Jak się okazuje, od premiery online najnowszego filmu Christophera Nolana dzieli nas tydzień.
Tak, informacje z konkretną datą krążyły już po siecie. Nie były jednak oficjalne. Teraz możemy mieć pewność. Jak bowiem wyczytamy na karcie "Odysei" na Prime Video, film obejrzymy w domu 18 listopada. Będziemy mogli go odpalić tego dnia już od północy.
Odyseja - kiedy film online bez opłat?
Na razie cena za dostęp do "Odysei" jest całkiem spora. Wykupienie dostępu do filmu na Prime Video w przedsprzedaży kosztuje 54,99 zł. Z czasem jednak ta kwota się zmniejszy. Aż w końcu produkcja trafi do streamingu, gdzie będziemy mogli obejrzeć ją w ramach subskrypcji danego serwisu bez dodatkowych opłat.
Na ten moment trudno stwierdzić, gdzie i kiedy obejrzymy "Odyseję" w streamingu bez dodatkowych opłat.
Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.