Kiedy Odyseja trafi do VOD? Jest data premiery online

Christopher Nolan jest fetyszystą formatu. Robi swoje filmy do IMAX-a nie po to, żebyśmy je oglądali na małych telewizorach, komputerach czy komórkach. "Odyseja" nie jest wyjątkiem. Choć pod pewnymi względami jest pierwsza. Żaden wcześniejszy blockbuster nie został w całości zrealizowany przy użyciu kamer IMAX 70 mm. Dlatego tak dobrze się go oglądało na największym możliwym ekranie.

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"Odyseja" zadebiutowała w kinach jeszcze w lipcu. Od razu zrobiła szał. Długi metraż (niemal trzy godziny) nikogo nie odstraszył. Tłumnie popędziliśmy, żeby obejrzeć najnowsze dzieło Christophera Nolana. Dzięki temu film zarobił na całym świecie ponad 1,8 mld dol. W ten sposób stał się drugim największym hitem 2026 roku - z 2,5 mld na koncie przebija go jedynie "Spider-Man: Całkiem nowy

dzień".

Odyseja - kiedy premiera online?

Każdy film, nawet ten stworzony z myślą o największych możliwych ekranach, musi kiedyś trafić do internetu, żebyśmy mogli obejrzeć go w domu. Nie inaczej jest w tym wypadku. Choć - nie oszukujmy się - okienko dystrybutorskie zostało mocno wydłużone. I jeszcze trochę musimy poczekać, aby "Odyseję" zobaczyć na telewizorach. Ale jesteśmy już bliżej niż dalej.

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Na platformach VOD już jakiś czas temu pojawiła się karta "Odysei" z możliwością zakupienia dostępu w ramach przedsprzedaży. Pojawiła się też konkretna data, kiedy film trafi do internetu. Jak się okazuje, od premiery online najnowszego filmu Christophera Nolana dzieli nas tydzień.

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Tak, informacje z konkretną datą krążyły już po siecie. Nie były jednak oficjalne. Teraz możemy mieć pewność. Jak bowiem wyczytamy na karcie "Odysei" na Prime Video, film obejrzymy w domu 18 listopada. Będziemy mogli go odpalić tego dnia już od północy.

"ODYSEJĘ" OBEJRZYSZ NA:

Odyseja - kiedy film online bez opłat?

Na razie cena za dostęp do "Odysei" jest całkiem spora. Wykupienie dostępu do filmu na Prime Video w przedsprzedaży kosztuje 54,99 zł. Z czasem jednak ta kwota się zmniejszy. Aż w końcu produkcja trafi do streamingu, gdzie będziemy mogli obejrzeć ją w ramach subskrypcji danego serwisu bez dodatkowych opłat.

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Na ten moment trudno stwierdzić, gdzie i kiedy obejrzymy "Odyseję" w streamingu bez dodatkowych opłat.

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