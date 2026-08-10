Anne Hathaway wskazała ulubioną kwestię z Odysei. To już mem

Za kilka dni minie miesiąc, odkąd "Odyseja" zadebiutowała na wielkich ekranach, ale emocje jeszcze nie opadły. Produkcja koncentruje się na 40 ostatnich dniach wędrówki Odyseusza (Matt Damon) z wojny trojańskiej do Itaki, a historia przeplatana jest retrospekcjami z jego niebezpiecznych podróży. Tymczasem na zamku w Itace przebywają natrętni zalotnicy, którzy zabiegają o rękę żony Odysa, Penelopy (Anne Hathaway).

Choć film jest utrzymany w podniosłym tonie, pojawiło się w nim kilka momentów, które w internecie zaczęły żyć własnym życiem. Jeden z nich jest ulubionym fragmentem nie tylko widzów, ale również Hathaway, odtwórczyni roli królowej Itaki. To kwestia wypowiedziana przez Antinousa, bohatera granego przez Roberta Pattinsona.

Anne Hathaway wskazała ulubiony fragment z Odysei. To kwestia Roberta Pattinsona

Ulubiona kwestia Hathaway, a przy okazji fragment, który stał się memem, to jedno zdanie, które Pattinson w roli Antinousa wypowiada pod koniec filmu. Aktor wcielający się w najbardziej natrętnego i aroganckiego zalotnika Penelopy wygłasza kwestię pod koniec filmu. W momencie gdy Odyseusz w przebraniu żebraka przechodzi obok kolejnych zalotników, prosząc ich o jedzenie, Antinous wybucha złością i mówi: "Somebody get these beggars out of here!" ("Niech ktoś wyrzuci stąd tych żebraków!").

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Hathaway ujawniła, że to właśnie ten fragment jest jej ulubioną kwestią. Ponadto aktorka zauważyła, że fani również pałają sympatią do tej sceny, dzięki czemu stała się ona internetowym memem.

Wypowiedź Antinousa przejęli szczególnie użytkownicy TikToka, którzy zaczęli tworzyć zabawne filmiki. Wśród nich pojawiły się krótkie materiały wideo z tym fragmentem filmu z zabawnymi podpisami, ale również nagrania, na których wypowiadają tę kwestię tak, jakby mogli wygłosić ją inni aktorzy. Cóż, ciekawe, czy stałaby się ona memem, gdyby nie Pattinson, który ostatnio zalicza sporo zabawnych sytuacji w internecie.

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