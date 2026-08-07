Polacy odkrywają formaty premium. Zwykłe kino już nie wystarcza

Film można sobie obejrzeć w domu. To jest problem, z jakim kina mierzą się już od dawna. Widzowie nie chcą płacić za bilety, skoro dana produkcja za chwilę pojawi się w streamingu. Nie znaczy to jednak, że przestali do kin chodzić. Wciąż nie brakuje tytułów, które rozbudzają ich wyobraźnię i które aż się proszą o oglądanie na wielkich ekranach. Dowodzą tego dwie nowości - "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" i "Odyseja".



"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to w ogóle globalny fenomen. Bije rekordy popularności. Do tej pory zarobił na całym świecie prawie 1,2 mld dol. W tydzień stał się przez to najbardziej kasowym filmem 2026 roku. Do tego sukcesu Polacy dorzucili swoją cegiełkę. Nie dalej niż w czwartek, 6 sierpnia rodzimy dystrybutor chwalił się, że w naszych kinach produkcję zobaczyło ponad milion widzów i jest to najszybszy milion widzów w historii filmów o Człowieku-Pająku.

Spider-Man - Polacy pokochali ScreenX

Ogromne zainteresowanie "Spider-Manem: Całkiem nowy dzień" przełożyło się na jeden z najmocniejszych weekendów sprzedażowych w historii Cinema City w naszym kraju. W premierowy weekend w kinach sieci superbohaterskie widowisko zaliczyło największe otwarcie w 2026 roku. I to nie dlatego, że widzowie chcieli po prostu film zobaczyć. Chcieli go przeżyć. Dlatego tak chętnie wybierali seanse w formacie ScreenX.

W salach ScreenX filmy ogląda się na trzech ekranach - jednym z przodu i dwóch po bokach. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ustanowił rekord otwarcia dla tego właśnie formatu. Przy czym - jak podaje Cinema City - poprawił poprzedni rekord aż o 101 proc. Oznacza to, że widzów przyciągnęła nie tylko szeroko zakrojona akcja promocyjna, ale też chęć dostania czegoś więcej niż zwykłego seansu. Z tego właśnie względu postanowili zmienić go w atrakcję.

Odyseja - Polacy oglądają film w IMAX

Nie był to oczywiście pierwszy raz. Niedługo wcześniej była inna premiera, która zmieniła się w prawdziwe wydarzenie. Chodzi o czywiście o "Odyseję" Christophera Nolana. A gdy mówimy: Christopher Nolan, myślimy: IMAX. Twórca "Oppenheimera" jest fetyszystą tego formatu, a jego najnowszy film to pierwszy w historii blockbuster w pełni zrealizowany kamerami IMAX. To była więc łatwa decyzja, żeby oglądać produkcję właśnie w IMAX - pod ten format została stworzona.

Do tej pory - trzy tygodnie po premierze - trudno w warszawskim IMAX-ie znaleźć dobre miejsca na seanse "Odysei". Tak ten format jest oblegany. Ludzie ciągle walą drzwiami i oknami, żeby obejrzeć film zgodnie z intencjami Christophera Nolana. Cinema City nie podaje dokładnych wyników, ale zapewnia, że produkcja bije kolejne rekordy frekwencji w tym formacie. A to też jest atrakcja. Bo właśnie na tym ogromnym ekranie ze specjalnymi proporcjami obrazu monumentalizm produkcji przygniata najbardziej.

Znakomite wyniki "Spider-Mana: Całkiem nowego dnia" w ScreenX i "Odysei" w IMAX pokazują, że polskich widzów coraz częściej w kinie interesuje nie tyle film czy też popcorn, ale immersja. Poszukują po prostu doświadczeń, których nie może zapewnić im streaming, a przez to nie mogą ich odtworzyć we własnych domach. Czyżby więc formaty premium były przyszłością X muzy? Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce.

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