Obsada One Piece jest genialna. Tak różnią się aktorzy od oryginału

"One Piece" podbija Netfliksa i robi to naprawdę brawurowo. Serial okazał się sukcesem artystycznym i komercyjnym (w tym wypadku potwierdza to rozmiar widowni). Od premiery pierwszego komiksu minęło już prawie 30 lat i marka zmieniała się, ewoluowała. Zmieniały się media, kreska, ale to co pozostało takie samo, to energia, wyobraźnia i rozmach opowieści.

Przyjrzyjmy się jednak bohaterom, bo chociaż serial Netfliksa dość wiernie ich przedstawia, to ich wizerunki muszą różnić się od tych znanych z mangi i serialu animowanego.

One Piece - obsada kontra oryginał

Monkey D. Luffy

W serialu jest nieco mniej kreskówkowy, ale wcielający się w niego meksykański aktor Iñaki Godoy ma podobną (wspaniałą) energię. Podobno zachwycił nią samego twórcę mangi Eiichiro Odę.

Zoro

Mackenyu to japońsko-amerykański aktor, syn legendy kina sztuk walki, Sonny’ego Chiby. Zanim wszedł na plan potrafił profesjonalnie posługiwać się mieczem.

One Piece zoro

Nami

Emily Rudd to jeden z niewielu przykładów w popkulturze, gdy fani w stu procentach akceptują wybór castingowy. Może to dlatego, że Rudd jest wielką fanką anime i gier wideo i sama zabiegała o to, aby grać tę rolę.

One Piece nami

Usopp

Jacob Romero to młody amerykański aktor, który wcześniej grywał głównie w serialach telewizyjnych, między innymi w "Chirurgach". Wniósł do tej roli masę ciepła i luzu.

Sanji

Brytyjsko-hiszpański aktor, aby przygotować się do roli przeszedł morderczy trening. Nie tylko po to, aby nauczyć się walczyć (trenował taekwondo), ale też pobierał lekcje od profesjonalnych szefów kuchni. Wszystko po to, aby w scenach w kuchni nie korzystać z pomocy dublera.

Mr. 3

David Dastmalchian to człowiek tak charakterystyczny, że wydaje się stworzony do tej roli. Grał w "Legionie Samobójców" postać Polka-Dot Mana, gdzie wykreował podobnie niepokojącą i groźną postać.

Miss All Sunday

Lera Abova to modelka i aktorka, która zadebiutowała w filmie "Anna" Luca Bessona. Widzowie i czytelnicy poprzednich odsłon "One Piece" od razu uznali, że jest to casting niemal idealny.

Mr. 5

Camrus Johnson to amerykański aktor, piosenkarz i twórca komiksów (ur. 1994). Najbardziej znany jest z roli Luke’a Foxa (Batwinga) w serialu Batwoman.

Miss Valentine

Jazzara Jaslyn pochodzi z RPA i możecie znać ją z takich seriali, jak "Wojownik" czy "Professionals". Doskonały casting do tej roli.

Miss Wednesday

Charithra Chandran znana jest między innymi z roli w serialu Brigertonowie. Aktorka świetnie radzi sobie na ekranie i z przekonująco portretuje bohaterkę, której losy okażą się znacznie ważniejsze dla załogi niż mogłoby wydawać się na początku.

Smoker

W serialu Netfliksa wciela się w niego Callum Kerr. Fani przyjęli ten wybór bardzo entuzjastycznie. Callum Kerr ma odpowiednią budowę ciała i surowy wygląd, który idealnie pasuje do wizerunku „twardego gliny”.

Tony Tony Chopper

Pytanie o to, jak będzie wyglądał Chopper, przewijała się na długo przed premierą 2. sezonu. Postać jest oczywiście dziełem grafiki komputerowej, ale ten uroczy wyrzutek prezentuje się naprawdę fenomenalnie.

Konrad Chwast 12.03.2026 12:46

