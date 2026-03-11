Czy One Piece doczeka się 3. sezonu? Wszystko jasne

Ładowanie...

Serial „One Piece” to aktorska adaptacja jednej z najpopularniejszych historii przygodowych w świecie mangi i anime. Produkcja Netfliksa przenosi na ekran opowieść o młodym piracie Monkey D. Luffym, który marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu zwanego One Piece i zostaniu Królem Piratów. Bohater wyrusza zatem w niebezpieczną podróż przez rozległe morza, zbierając po drodze załogę nietuzinkowych (pisząc powściągliwie) towarzyszy.



Mówiło się, że adaptowanie tej właśnie mangi na produkcję live action jest niemożliwe - absurdalny, wykręcony świat przedstawiony i olbrzymia skala stanowiły wielkie wyzwanie. A jednak twórcy - współpracując z twórcą oryginału, Eiichiro Odą - jakimś cudem dali radę. I to dwa razy: bo 2. sezon okazał się jeszcze lepszy.



Czytaj także: 2. sezon One Piece jest wspaniały. Na taki powrót czekałem

REKLAMA

One Piece, sezon 3. - czy będzie?

Serial błyskawicznie zdobył popularność wśród widzów i pozytywne opinie krytyków, którzy docenili przede wszystkim wierność materiałowi źródłowemu, charyzmatyczną obsadę, umiejętne operowanie typowym dla oryginału absurdem oraz przygodowy klimat. Serial stał się tym samym jedną z najbardziej udanych adaptacji mangi w historii.

Nic dziwnego, że tym razem Netflix nie czekał z zamówieniem kontynuacji. 3. odsłona „One Piece” dostała zielone światło już w sierpniu 2025 r., długo przed premierą 2. serii. Co więcej - produkcja już się rozpoczęła. Zdjęcia wystartowały w listopadzie ubiegłego roku, a to oznacza, że tym razem przerwa między odsłonami powinna być znacznie krótsza. Fabuła prawdopodobnie będzie adaptować słynny arc Arabasta, a na ekranie zobaczymy kolejne ważne postacie, takie jak Portas D. Ace.



3. seria nie dostała jeszcze daty premiery, ale być może - przy korzystnych wiatrach - dostaniemy ją już w 2027 r.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 11.03.2026 15:44

Ładowanie...