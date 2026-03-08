Nowe fantasy Netfliksa to prawdziwy skarb. Jego energia was rozniesie

Ładowanie...

Netflix flirtuje z fanami mang i anime na ich podstawie już od lat. Zazwyczaj nie osiąga jednak zadowalających efektów. O jego "Death Note" czy "Cowboyu Bebopie" widzowie najchętniej by zapomnieli, a właściwie nigdy ich nie oglądali. Jednym z nielicznych wyjątków od tej reguły jest "One Piece", które w sierpniu 2023 roku podbiło serca krytyków i użytkowników platformy na całym świecie. Jakieś narzekania tam były, ale jednak serial cieszy się 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i stał się komercyjnym hitem.



Najważniejsze, co się udało w "One Piece", to przeniesienie ducha oryginału. Serial nie wstydził się dziwności świata przedstawionego, a wręcz się z nią obnosił. Do tego lepszego castingu nie można było sobie wyobrazić, a wysoki budżet błyszczał w dekoracjach i praktycznych efektach specjalnych. Słowem: serial Netfliksa wyglądał jak trzeba i jak trzeba chwytał widzów za serducha. To wystarczyło, żeby miliony fanów na całym świecie z niecierpliwością przebierali nogami na 2. sezon.

Netflix - co obejrzeć?

Netflix odnowił "One Piece" na 2. sezon bardzo szybko. Stało się to zaledwie dwa tygodnie po premierze pierwszych odcinków. Czekamy więc na niego od 2023 roku, czyli zdecydowanie zbyt długo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to jedna z tych produkcji, która wymaga od twórców czasu. Tych wszystkich oszałamiających efektów specjalnych szybko nie da się przecież zrobić. To po pierwsze, a po drugie - lepiej trochę poczekać, aby serial wciąż trzymał poziom.

Czy 2. sezon "One Piece" będzie tak samo przebojowy, jak pierwszy? Po niemal trzech latach czekania wreszcie się o tym przekonamy. Nowe odcinki serialu fantasy na podstawie popularnej mangi zaraz wylądują na Netfliksie. Pojawią się już w najbliższy wtorek. Nie zwlekajcie z ich oglądaniem, bo chwilę potem dołączy do nich inny interesujący serial, tym razem już nie kontynuacja, a zupełnie nowa produkcja. W dodatku utrzymana w innych klimatach.

Inne klimaty nie oznaczają gorsze. Bo użytkownicy Netfliksa lubią zanurzać się w fantastycznych światach, tak samo bardzo jak trwać w ciągłym napięciu. Dlatego platforma ciągle serwuje im kolejne dreszczowce. W tym roku już ich parę było, a za chwilę będzie ich jeszcze więcej. I na pewno się na nią rzucicie. W końcu "Ta noc" zapowiada się na kolejny hit prosto z Hiszpanii.

Od czasu "Domu z papieru" użytkownicy Netfliksa z całego świata uwielbiają hiszpańskie produkcje. Platforma ciągle inwestuje w kolejne, dostarczając subskrybentom pożądanych treści. Tym razem będzie to opowieść o jednej feralnej nocy. Fabuła "Tej nocy" skupia się na losach Eleny, która spędza wakacje na Dominikanie. Przypadkiem potrąca jednak mężczyznę samochodem. Spanikowana i zdesperowana dzwoni do swóich dwóch sióstr. Wspólnie próbują znaleźć wyjście z beznadziejnej sytuacji. Najlepiej takie, żeby córka głównej bohaterki nie została bez matki.

Po kolorowych przygodach w "One Piece" szykujcie się więc na sporą dawkę mrocznej rozrywki. Będziecie mogli ją zażyć już w nadchodzący piątek. Uważajcie tylko, żeby "Tej nocy" nie przedawkować. Ech, nie oszukujmy się. Oczywiście, że obejrzycie wszystkie odcinki naraz nawet kosztem snu. Użytkownicy Netfliksa już tak mają. I nie ma sensu przypuszczać, że w tym wypadku będzie inaczej.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Nie mów mamie, że niania nie żyje 01/03/2026

Dzieciak rządzi 01/03/2026

The Newsreader: Sezon 3 01/03/2026

Mentalista: Sezony 1-7 01/03/2026

The Freak Brothers: Sezony 1-2 02/03/2026

Koci Domek Gabi: Sezon 13 02/03/2026

Gala rozdania nagród The Actor przez SAG-AFTRA 02/03/2026

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ 03/03/2026

Jak to się robi w Ameryce: Sezony 1-2 03/03/2026

Budka z przekąskami 04/03/2026

Bracia z przedmieść 3 04/03/2026

Błękitna terapia 04/03/2026

Przyjaciel i morderca 05/03/2026

Vladimir 05/03/2026

Rob Peace 05/03/2026

Podwójne zagrożenie 06/03/2026

Jądro Ziemi 06/03/2026

Czego nie wiemy o dinozaurach 06/03/2026

Morderca z TikToka 06/03/2026

Dwaj nieznajomi z parku 06/03/2026

Maszyna do zabijania 06/03/2026

Chłopak na życzenie 06/03/2026

Cześć, dzieciaki! 06/03/2026

Światło między nami 06/03/2026

BEASTARS: Sezon finałowy – Część 2 07/03/2026

Outlander: Sezon 8 07/03/2026

Rybki z ferajny 07/03/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Ulica Sezamkowa: Część 2 09/03/2026

Derrick Stroup: Nostalgic 10/03/2026

One Piece: Sezon 2 10/03/2026

Schody 10/03/2026

Królestwo zwierząt: Sezony 1-6 11/03/2026

Louis Theroux: W głębi manosfery 11/03/2026

Miłość nie zna wieku 11/03/2026

Made in Korea 12/03/2026

Virgin River: Sezon 7 12/03/2026

Love is Blind: Szwecja: Sezon 3 12/03/2026

Love Is Blind: Reunion 12/03/2026

Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!: Sezon 4 12/03/2026

27 sukienek 13/03/2026

Wróg u bram 13/03/2026

Ucieczka z Alcatraz 13/03/2026

Phantom Lawyer: Season 1 13/03/2026

Śmiertelne pożądanie: Sezon 3 13/03/2026

Ta noc 13/03/2026

Miłość i śmierć 14/03/2026

Młoda Francuzka 15/03/2026

Becoming Led Zeppelin 15/03/2026

Późna noc z diabłem 15/03/2026

Rafał Christ 08.03.2026 08:05

