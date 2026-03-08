Nowe fantasy Netfliksa to prawdziwy skarb. Jego energia was rozniesie
Z aktorskimi adaptacjami mang od Netfliksa różnie bywa. Tym razem jednak się udało. Fani już trzeci rok czekają na nowe odcinki "One Piece". 2. sezon wybuchowego serialu fantasy wreszcie nadchodzi. Już zaraz was rozniesie.
Netflix flirtuje z fanami mang i anime na ich podstawie już od lat. Zazwyczaj nie osiąga jednak zadowalających efektów. O jego "Death Note" czy "Cowboyu Bebopie" widzowie najchętniej by zapomnieli, a właściwie nigdy ich nie oglądali. Jednym z nielicznych wyjątków od tej reguły jest "One Piece", które w sierpniu 2023 roku podbiło serca krytyków i użytkowników platformy na całym świecie. Jakieś narzekania tam były, ale jednak serial cieszy się 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i stał się komercyjnym hitem.
Najważniejsze, co się udało w "One Piece", to przeniesienie ducha oryginału. Serial nie wstydził się dziwności świata przedstawionego, a wręcz się z nią obnosił. Do tego lepszego castingu nie można było sobie wyobrazić, a wysoki budżet błyszczał w dekoracjach i praktycznych efektach specjalnych. Słowem: serial Netfliksa wyglądał jak trzeba i jak trzeba chwytał widzów za serducha. To wystarczyło, żeby miliony fanów na całym świecie z niecierpliwością przebierali nogami na 2. sezon.
Netflix - co obejrzeć?
Netflix odnowił "One Piece" na 2. sezon bardzo szybko. Stało się to zaledwie dwa tygodnie po premierze pierwszych odcinków. Czekamy więc na niego od 2023 roku, czyli zdecydowanie zbyt długo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to jedna z tych produkcji, która wymaga od twórców czasu. Tych wszystkich oszałamiających efektów specjalnych szybko nie da się przecież zrobić. To po pierwsze, a po drugie - lepiej trochę poczekać, aby serial wciąż trzymał poziom.
Czy 2. sezon "One Piece" będzie tak samo przebojowy, jak pierwszy? Po niemal trzech latach czekania wreszcie się o tym przekonamy. Nowe odcinki serialu fantasy na podstawie popularnej mangi zaraz wylądują na Netfliksie. Pojawią się już w najbliższy wtorek. Nie zwlekajcie z ich oglądaniem, bo chwilę potem dołączy do nich inny interesujący serial, tym razem już nie kontynuacja, a zupełnie nowa produkcja. W dodatku utrzymana w innych klimatach.
Inne klimaty nie oznaczają gorsze. Bo użytkownicy Netfliksa lubią zanurzać się w fantastycznych światach, tak samo bardzo jak trwać w ciągłym napięciu. Dlatego platforma ciągle serwuje im kolejne dreszczowce. W tym roku już ich parę było, a za chwilę będzie ich jeszcze więcej. I na pewno się na nią rzucicie. W końcu "Ta noc" zapowiada się na kolejny hit prosto z Hiszpanii.
Od czasu "Domu z papieru" użytkownicy Netfliksa z całego świata uwielbiają hiszpańskie produkcje. Platforma ciągle inwestuje w kolejne, dostarczając subskrybentom pożądanych treści. Tym razem będzie to opowieść o jednej feralnej nocy. Fabuła "Tej nocy" skupia się na losach Eleny, która spędza wakacje na Dominikanie. Przypadkiem potrąca jednak mężczyznę samochodem. Spanikowana i zdesperowana dzwoni do swóich dwóch sióstr. Wspólnie próbują znaleźć wyjście z beznadziejnej sytuacji. Najlepiej takie, żeby córka głównej bohaterki nie została bez matki.
Po kolorowych przygodach w "One Piece" szykujcie się więc na sporą dawkę mrocznej rozrywki. Będziecie mogli ją zażyć już w nadchodzący piątek. Uważajcie tylko, żeby "Tej nocy" nie przedawkować. Ech, nie oszukujmy się. Oczywiście, że obejrzycie wszystkie odcinki naraz nawet kosztem snu. Użytkownicy Netfliksa już tak mają. I nie ma sensu przypuszczać, że w tym wypadku będzie inaczej.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Nie mów mamie, że niania nie żyje 01/03/2026
- Dzieciak rządzi 01/03/2026
- The Newsreader: Sezon 3 01/03/2026
- Mentalista: Sezony 1-7 01/03/2026
- The Freak Brothers: Sezony 1-2 02/03/2026
- Koci Domek Gabi: Sezon 13 02/03/2026
- Gala rozdania nagród The Actor przez SAG-AFTRA 02/03/2026
- Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ 03/03/2026
- Jak to się robi w Ameryce: Sezony 1-2 03/03/2026
- Budka z przekąskami 04/03/2026
- Bracia z przedmieść 3 04/03/2026
- Błękitna terapia 04/03/2026
- Przyjaciel i morderca 05/03/2026
- Vladimir 05/03/2026
- Rob Peace 05/03/2026
- Podwójne zagrożenie 06/03/2026
- Jądro Ziemi 06/03/2026
- Czego nie wiemy o dinozaurach 06/03/2026
- Morderca z TikToka 06/03/2026
- Dwaj nieznajomi z parku 06/03/2026
- Maszyna do zabijania 06/03/2026
- Chłopak na życzenie 06/03/2026
- Cześć, dzieciaki! 06/03/2026
- Światło między nami 06/03/2026
- BEASTARS: Sezon finałowy – Część 2 07/03/2026
- Outlander: Sezon 8 07/03/2026
- Rybki z ferajny 07/03/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Ulica Sezamkowa: Część 2 09/03/2026
- Derrick Stroup: Nostalgic 10/03/2026
- One Piece: Sezon 2 10/03/2026
- Schody 10/03/2026
- Królestwo zwierząt: Sezony 1-6 11/03/2026
- Louis Theroux: W głębi manosfery 11/03/2026
- Miłość nie zna wieku 11/03/2026
- Made in Korea 12/03/2026
- Virgin River: Sezon 7 12/03/2026
- Love is Blind: Szwecja: Sezon 3 12/03/2026
- Love Is Blind: Reunion 12/03/2026
- Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!: Sezon 4 12/03/2026
- 27 sukienek 13/03/2026
- Wróg u bram 13/03/2026
- Ucieczka z Alcatraz 13/03/2026
- Phantom Lawyer: Season 1 13/03/2026
- Śmiertelne pożądanie: Sezon 3 13/03/2026
- Ta noc 13/03/2026
- Miłość i śmierć 14/03/2026
- Młoda Francuzka 15/03/2026
- Becoming Led Zeppelin 15/03/2026
- Późna noc z diabłem 15/03/2026